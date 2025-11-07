BursaDEX+
Harga live Treehouse hari ini adalah 0.1447 USD. Lacak informasi harga aktual TREE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TREE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TREE

Info Harga TREE

Penjelasan TREE

Whitepaper TREE

Situs Web Resmi TREE

Tokenomi TREE

Prakiraan Harga TREE

Riwayat TREE

Panduan Membeli TREE

Konverter TREE ke Mata Uang Fiat

Spot TREE

Futures USDT-M TREE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Treehouse

Harga Treehouse(TREE)

Harga Live 1 TREE ke USD:

$0.1447
-1.49%1D
USD
Grafik Harga Live Treehouse (TREE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:49:47 (UTC+8)

Informasi Harga Treehouse (TREE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1446
Low 24 Jam
$ 0.156
High 24 Jam

$ 0.1446
$ 0.156
--
--
-1.64%

-1.49%

-12.09%

-12.09%

Harga aktual Treehouse (TREE) adalah $ 0.1447. Selama 24 jam terakhir, TREE diperdagangkan antara low $ 0.1446 dan high $ 0.156, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTREE adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TREE telah berubah sebesar -1.64% selama 1 jam terakhir, -1.49% selama 24 jam, dan -12.09% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Treehouse (TREE)

--
$ 129.04K
$ 144.70M
--
1,000,000,000
ETH

Kapitalisasi Pasar Treehouse saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 129.04K. Suplai beredar TREE adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 144.70M.

Riwayat Harga Treehouse (TREE) USD

Pantau perubahan harga Treehouse untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.002189-1.49%
30 Days$ -0.1093-43.04%
60 Hari$ -0.1996-57.98%
90 Hari$ -0.2665-64.82%
Perubahan Harga Treehouse Hari Ini

Hari ini, TREE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.002189 (-1.49%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Treehouse 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1093 (-43.04%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Treehouse 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TREE terlihat mengalami perubahan $ -0.1996 (-57.98%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Treehouse 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2665 (-64.82%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Treehouse (TREE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Treehouse sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Treehouse (TREE)

Protokol Treehouse memperkenalkan primitif pendapatan tetap yang inovatif, dimulai dengan tAsset pertama Treehouse, tETH, sebuah token staking likuid yang memungkinkan penggunanya berpartisipasi dalam konvergensi suku bunga Ethereum on-chain sambil tetap mempertahankan fleksibilitas untuk terlibat dalam aktivitas DeFi. Protokol Treehouse juga memelopori mekanisme konsensus Decentralized Offered Rates (DOR) untuk penetapan suku bunga acuan yang terdesentralisasi, yang memungkinkan berbagai produk pendapatan tetap menjadi aset digital.

Treehouse tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Treehouse Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TREE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Treehouse di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Treehouse dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Treehouse (USD)

Berapa nilai Treehouse (TREE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Treehouse (TREE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Treehouse.

Cek prediksi harga Treehouse sekarang!

Tokenomi Treehouse (TREE)

Memahami tokenomi Treehouse (TREE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TREE sekarang!

Cara membeli Treehouse (TREE)

Ingin mengetahui cara membeli Treehouse? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Treehouse di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TREE ke Mata Uang Lokal

1 Treehouse(TREE) ke VND
3,807.7805
1 Treehouse(TREE) ke AUD
A$0.222838
1 Treehouse(TREE) ke GBP
0.109972
1 Treehouse(TREE) ke EUR
0.124442
1 Treehouse(TREE) ke USD
$0.1447
1 Treehouse(TREE) ke MYR
RM0.604846
1 Treehouse(TREE) ke TRY
6.097658
1 Treehouse(TREE) ke JPY
¥22.1391
1 Treehouse(TREE) ke ARS
ARS$210.013239
1 Treehouse(TREE) ke RUB
11.756875
1 Treehouse(TREE) ke INR
12.830549
1 Treehouse(TREE) ke IDR
Rp2,411.665702
1 Treehouse(TREE) ke PHP
8.540194
1 Treehouse(TREE) ke EGP
￡E.6.842863
1 Treehouse(TREE) ke BRL
R$0.774145
1 Treehouse(TREE) ke CAD
C$0.204027
1 Treehouse(TREE) ke BDT
17.654847
1 Treehouse(TREE) ke NGN
208.200148
1 Treehouse(TREE) ke COP
$554.405027
1 Treehouse(TREE) ke ZAR
R.2.514886
1 Treehouse(TREE) ke UAH
6.086082
1 Treehouse(TREE) ke TZS
T.Sh.355.5279
1 Treehouse(TREE) ke VES
Bs32.8469
1 Treehouse(TREE) ke CLP
$136.4521
1 Treehouse(TREE) ke PKR
Rs40.898008
1 Treehouse(TREE) ke KZT
76.116541
1 Treehouse(TREE) ke THB
฿4.68828
1 Treehouse(TREE) ke TWD
NT$4.484253
1 Treehouse(TREE) ke AED
د.إ0.531049
1 Treehouse(TREE) ke CHF
Fr0.11576
1 Treehouse(TREE) ke HKD
HK$1.124319
1 Treehouse(TREE) ke AMD
֏55.33328
1 Treehouse(TREE) ke MAD
.د.م1.34571
1 Treehouse(TREE) ke MXN
$2.688526
1 Treehouse(TREE) ke SAR
ريال0.542625
1 Treehouse(TREE) ke ETB
Br22.267883
1 Treehouse(TREE) ke KES
KSh18.689452
1 Treehouse(TREE) ke JOD
د.أ0.1025923
1 Treehouse(TREE) ke PLN
0.532496
1 Treehouse(TREE) ke RON
лв0.63668
1 Treehouse(TREE) ke SEK
kr1.384779
1 Treehouse(TREE) ke BGN
лв0.244543
1 Treehouse(TREE) ke HUF
Ft48.361634
1 Treehouse(TREE) ke CZK
3.048829
1 Treehouse(TREE) ke KWD
د.ك0.0442782
1 Treehouse(TREE) ke ILS
0.473169
1 Treehouse(TREE) ke BOB
Bs0.99843
1 Treehouse(TREE) ke AZN
0.24599
1 Treehouse(TREE) ke TJS
SM1.334134
1 Treehouse(TREE) ke GEL
0.392137
1 Treehouse(TREE) ke AOA
Kz132.630573
1 Treehouse(TREE) ke BHD
.د.ب0.0544072
1 Treehouse(TREE) ke BMD
$0.1447
1 Treehouse(TREE) ke DKK
kr0.934762
1 Treehouse(TREE) ke HNL
L3.811398
1 Treehouse(TREE) ke MUR
6.6562
1 Treehouse(TREE) ke NAD
$2.513439
1 Treehouse(TREE) ke NOK
kr1.47594
1 Treehouse(TREE) ke NZD
$0.256119
1 Treehouse(TREE) ke PAB
B/.0.1447
1 Treehouse(TREE) ke PGK
K0.60774
1 Treehouse(TREE) ke QAR
ر.ق0.526708
1 Treehouse(TREE) ke RSD
дин.14.68705
1 Treehouse(TREE) ke UZS
soʻm1,743.373093
1 Treehouse(TREE) ke ALL
L12.133095
1 Treehouse(TREE) ke ANG
ƒ0.259013
1 Treehouse(TREE) ke AWG
ƒ0.26046
1 Treehouse(TREE) ke BBD
$0.2894
1 Treehouse(TREE) ke BAM
KM0.244543
1 Treehouse(TREE) ke BIF
Fr426.7203
1 Treehouse(TREE) ke BND
$0.18811
1 Treehouse(TREE) ke BSD
$0.1447
1 Treehouse(TREE) ke JMD
$23.202645
1 Treehouse(TREE) ke KHR
581.123882
1 Treehouse(TREE) ke KMF
Fr60.774
1 Treehouse(TREE) ke LAK
3,145.652111
1 Treehouse(TREE) ke LKR
රු44.114689
1 Treehouse(TREE) ke MDL
L2.475817
1 Treehouse(TREE) ke MGA
Ar651.80115
1 Treehouse(TREE) ke MOP
P1.1576
1 Treehouse(TREE) ke MVR
2.22838
1 Treehouse(TREE) ke MWK
MK251.215117
1 Treehouse(TREE) ke MZN
MT9.253565
1 Treehouse(TREE) ke NPR
रु20.50399
1 Treehouse(TREE) ke PYG
1,026.2124
1 Treehouse(TREE) ke RWF
Fr209.9597
1 Treehouse(TREE) ke SBD
$1.190881
1 Treehouse(TREE) ke SCR
2.177735
1 Treehouse(TREE) ke SRD
$5.57095
1 Treehouse(TREE) ke SVC
$1.264678
1 Treehouse(TREE) ke SZL
L2.511992
1 Treehouse(TREE) ke TMT
m0.50645
1 Treehouse(TREE) ke TND
د.ت0.4281673
1 Treehouse(TREE) ke TTD
$0.979619
1 Treehouse(TREE) ke UGX
Sh505.8712
1 Treehouse(TREE) ke XAF
Fr82.1896
1 Treehouse(TREE) ke XCD
$0.39069
1 Treehouse(TREE) ke XOF
Fr82.1896
1 Treehouse(TREE) ke XPF
Fr14.9041
1 Treehouse(TREE) ke BWP
P1.946215
1 Treehouse(TREE) ke BZD
$0.290847
1 Treehouse(TREE) ke CVE
$13.868048
1 Treehouse(TREE) ke DJF
Fr25.6119
1 Treehouse(TREE) ke DOP
$9.305657
1 Treehouse(TREE) ke DZD
د.ج18.892032
1 Treehouse(TREE) ke FJD
$0.329916
1 Treehouse(TREE) ke GNF
Fr1,258.1665
1 Treehouse(TREE) ke GTQ
Q1.108402
1 Treehouse(TREE) ke GYD
$30.265452
1 Treehouse(TREE) ke ISK
kr18.2322

Sumber Daya Treehouse

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Treehouse, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Treehouse
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Treehouse

Berapa nilai Treehouse (TREE) hari ini?
Harga live TREE dalam USD adalah 0.1447 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TREE ke USD saat ini?
Harga TREE ke USD saat ini adalah $ 0.1447. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Treehouse?
Kapitalisasi pasar TREE adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TREE?
Suplai beredar TREE adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TREE?
TREE mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TREE?
TREE mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan TREE?
Volume perdagangan 24 jam live TREE adalah $ 129.04K USD.
Akankah harga TREE naik lebih tinggi tahun ini?
TREE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TREE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:49:47 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Treehouse (TREE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator TREE ke USD

Jumlah

TREE
TREE
USD
USD

1 TREE = 0.1447 USD

Perdagangkan TREE

TREE/USDC
$0.145
-1.02%
TREE/USDT
$0.1447
-1.63%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

