Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Truth Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0003062 $0.0003062 $0.0003062 +0.19% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Truth Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Truth Network (TRUU) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Truth Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000306 pada tahun 2025. Prediksi Harga Truth Network (TRUU) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Truth Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000321 pada tahun 2026. Prediksi Harga Truth Network (TRUU) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan TRUU pada tahun 2027 adalah $ 0.000337 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Truth Network (TRUU) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan TRUU pada tahun 2028 adalah $ 0.000354 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Truth Network (TRUU) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TRUU pada tahun 2029 adalah $ 0.000372 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Truth Network (TRUU) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TRUU pada tahun 2030 adalah $ 0.000390 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Truth Network (TRUU) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Truth Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000636. Prediksi Harga Truth Network (TRUU) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Truth Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001036. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000306 0.00%

2026 $ 0.000321 5.00%

2027 $ 0.000337 10.25%

2028 $ 0.000354 15.76%

2029 $ 0.000372 21.55%

2030 $ 0.000390 27.63%

2031 $ 0.000410 34.01%

2032 $ 0.000430 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000452 47.75%

2034 $ 0.000475 55.13%

2035 $ 0.000498 62.89%

2036 $ 0.000523 71.03%

2037 $ 0.000549 79.59%

2038 $ 0.000577 88.56%

2039 $ 0.000606 97.99%

2040 $ 0.000636 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Truth Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.000306 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.000306 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.000306 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.000307 0.41% Prediksi Harga Truth Network (TRUU) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk TRUU pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.000306 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Truth Network (TRUU) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk TRUU, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000306 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Truth Network (TRUU) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk TRUU, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000306 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Truth Network (TRUU) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk TRUU adalah $0.000307 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Truth Network Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0003062$ 0.0003062 $ 0.0003062 Perubahan Harga (24 Jam) +0.19% Kap. Pasar $ 3.72M$ 3.72M $ 3.72M Suplai Peredaran 12.15B 12.15B 12.15B Volume (24 Jam) $ 81.94K$ 81.94K $ 81.94K Volume (24 Jam) -- Harga TRUU terbaru adalah $ 0.0003062. Perubahan 24 jamnya sebesar +0.19%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 81.94K. Selanjutnya, suplai beredar TRUU adalah 12.15B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 3.72M. Lihat Harga TRUU Live

Harga Lampau Truth Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Truth Network, harga Truth Network saat ini adalah 0.000306USD. Suplai Truth Network(TRUU) yang beredar adalah 0.00 TRUU , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $3.72M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.000006 $ 0.000399 $ 0.0003

7 Hari -0.11% $ -0.000039 $ 0.0004 $ 0.00026

30 Days -0.26% $ -0.000108 $ 0.000513 $ 0.00026 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Truth Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000006 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.02% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Truth Network trading pada harga tertinggi $0.0004 dan terendah $0.00026 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.11% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut TRUU di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Truth Network telah mengalami perubahan -0.26% , mencerminkan sekitar $-0.000108 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa TRUU dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Truth Network lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga TRUU Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Truth Network (TRUU )? Modul Prediksi Harga Truth Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga TRUU di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Truth Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan TRUU, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Truth Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan TRUU. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum TRUU untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Truth Network.

Mengapa Prediksi Harga TRUU Penting?

Prediksi Harga TRUU sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi TRUU sekarang? Menurut prediksi Anda, TRUU akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga TRUU bulan depan? Menurut alat prediksi harga Truth Network (TRUU), prakiraan harga TRUU akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 TRUU pada tahun 2026? Harga 1 Truth Network (TRUU) hari ini adalah $0.000306 . Menurut modul prediksi di atas, TRUU akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga TRUU pada tahun 2027? Truth Network (TRUU) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 TRUU pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga TRUU pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Truth Network (TRUU) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga TRUU pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Truth Network (TRUU) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 TRUU pada tahun 2030? Harga 1 Truth Network (TRUU) hari ini adalah $0.000306 . Menurut modul prediksi di atas, TRUU akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga TRUU untuk tahun 2040? Truth Network (TRUU) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 TRUU pada tahun 2040. Daftar Sekarang