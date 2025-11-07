BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Truth Network hari ini adalah 0.0002936 USD. Lacak informasi harga aktual TRUU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TRUU dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Truth Network hari ini adalah 0.0002936 USD. Lacak informasi harga aktual TRUU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TRUU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TRUU

Info Harga TRUU

Penjelasan TRUU

Whitepaper TRUU

Situs Web Resmi TRUU

Tokenomi TRUU

Prakiraan Harga TRUU

Riwayat TRUU

Panduan Membeli TRUU

Konverter TRUU ke Mata Uang Fiat

Spot TRUU

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Truth Network

Harga Truth Network(TRUU)

Harga Live 1 TRUU ke USD:

$0.0002936
$0.0002936$0.0002936
+0.58%1D
USD
Grafik Harga Live Truth Network (TRUU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:13:24 (UTC+8)

Informasi Harga Truth Network (TRUU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0002844
$ 0.0002844$ 0.0002844
Low 24 Jam
$ 0.0003101
$ 0.0003101$ 0.0003101
High 24 Jam

$ 0.0002844
$ 0.0002844$ 0.0002844

$ 0.0003101
$ 0.0003101$ 0.0003101

$ 0.004114185690751992
$ 0.004114185690751992$ 0.004114185690751992

$ 0.000250494565949674
$ 0.000250494565949674$ 0.000250494565949674

-0.11%

+0.58%

-16.62%

-16.62%

Harga aktual Truth Network (TRUU) adalah $ 0.0002936. Selama 24 jam terakhir, TRUU diperdagangkan antara low $ 0.0002844 dan high $ 0.0003101, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTRUU adalah $ 0.004114185690751992, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000250494565949674.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TRUU telah berubah sebesar -0.11% selama 1 jam terakhir, +0.58% selama 24 jam, dan -16.62% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Truth Network (TRUU)

No.1549

$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M

$ 96.17K
$ 96.17K$ 96.17K

$ 29.36M
$ 29.36M$ 29.36M

12.15B
12.15B 12.15B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

12.14%

ETH

Kapitalisasi Pasar Truth Network saat ini adalah $ 3.57M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 96.17K. Suplai beredar TRUU adalah 12.15B, dan total suplainya sebesar 100000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 29.36M.

Riwayat Harga Truth Network (TRUU) USD

Pantau perubahan harga Truth Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000001693+0.58%
30 Days$ -0.0001737-37.18%
60 Hari$ -0.0003872-56.88%
90 Hari$ -0.0006054-67.35%
Perubahan Harga Truth Network Hari Ini

Hari ini, TRUU tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000001693 (+0.58%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Truth Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0001737 (-37.18%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Truth Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TRUU terlihat mengalami perubahan $ -0.0003872 (-56.88%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Truth Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0006054 (-67.35%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Truth Network (TRUU)?

Lihat halaman Riwayat Harga Truth Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Truth Network (TRUU)

$TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes.

Truth Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Truth Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TRUU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Truth Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Truth Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Truth Network (USD)

Berapa nilai Truth Network (TRUU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Truth Network (TRUU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Truth Network.

Cek prediksi harga Truth Network sekarang!

Tokenomi Truth Network (TRUU)

Memahami tokenomi Truth Network (TRUU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TRUU sekarang!

Cara membeli Truth Network (TRUU)

Ingin mengetahui cara membeli Truth Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Truth Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TRUU ke Mata Uang Lokal

1 Truth Network(TRUU) ke VND
7.726084
1 Truth Network(TRUU) ke AUD
A$0.000452144
1 Truth Network(TRUU) ke GBP
0.000223136
1 Truth Network(TRUU) ke EUR
0.000252496
1 Truth Network(TRUU) ke USD
$0.0002936
1 Truth Network(TRUU) ke MYR
RM0.001227248
1 Truth Network(TRUU) ke TRY
0.012386984
1 Truth Network(TRUU) ke JPY
¥0.0449208
1 Truth Network(TRUU) ke ARS
ARS$0.426122232
1 Truth Network(TRUU) ke RUB
0.023855
1 Truth Network(TRUU) ke INR
0.026033512
1 Truth Network(TRUU) ke IDR
Rp4.893331376
1 Truth Network(TRUU) ke PHP
0.017304784
1 Truth Network(TRUU) ke EGP
￡E.0.013884344
1 Truth Network(TRUU) ke BRL
R$0.001567824
1 Truth Network(TRUU) ke CAD
C$0.000413976
1 Truth Network(TRUU) ke BDT
0.035822136
1 Truth Network(TRUU) ke NGN
0.422443424
1 Truth Network(TRUU) ke COP
$1.124901976
1 Truth Network(TRUU) ke ZAR
R.0.005099832
1 Truth Network(TRUU) ke UAH
0.012348816
1 Truth Network(TRUU) ke TZS
T.Sh.0.7213752
1 Truth Network(TRUU) ke VES
Bs0.0666472
1 Truth Network(TRUU) ke CLP
$0.2768648
1 Truth Network(TRUU) ke PKR
Rs0.082983104
1 Truth Network(TRUU) ke KZT
0.154442408
1 Truth Network(TRUU) ke THB
฿0.009506768
1 Truth Network(TRUU) ke TWD
NT$0.009095728
1 Truth Network(TRUU) ke AED
د.إ0.001077512
1 Truth Network(TRUU) ke CHF
Fr0.00023488
1 Truth Network(TRUU) ke HKD
HK$0.002281272
1 Truth Network(TRUU) ke AMD
֏0.11227264
1 Truth Network(TRUU) ke MAD
.د.م0.00273048
1 Truth Network(TRUU) ke MXN
$0.005452152
1 Truth Network(TRUU) ke SAR
ريال0.001101
1 Truth Network(TRUU) ke ETB
Br0.045182104
1 Truth Network(TRUU) ke KES
KSh0.037915504
1 Truth Network(TRUU) ke JOD
د.أ0.0002081624
1 Truth Network(TRUU) ke PLN
0.001080448
1 Truth Network(TRUU) ke RON
лв0.00129184
1 Truth Network(TRUU) ke SEK
kr0.002809752
1 Truth Network(TRUU) ke BGN
лв0.000496184
1 Truth Network(TRUU) ke HUF
Ft0.098291408
1 Truth Network(TRUU) ke CZK
0.006192024
1 Truth Network(TRUU) ke KWD
د.ك0.0000898416
1 Truth Network(TRUU) ke ILS
0.000960072
1 Truth Network(TRUU) ke BOB
Bs0.00202584
1 Truth Network(TRUU) ke AZN
0.00049912
1 Truth Network(TRUU) ke TJS
SM0.002706992
1 Truth Network(TRUU) ke GEL
0.000795656
1 Truth Network(TRUU) ke AOA
Kz0.269110824
1 Truth Network(TRUU) ke BHD
.د.ب0.0001106872
1 Truth Network(TRUU) ke BMD
$0.0002936
1 Truth Network(TRUU) ke DKK
kr0.001899592
1 Truth Network(TRUU) ke HNL
L0.007733424
1 Truth Network(TRUU) ke MUR
0.013487984
1 Truth Network(TRUU) ke NAD
$0.005099832
1 Truth Network(TRUU) ke NOK
kr0.002991784
1 Truth Network(TRUU) ke NZD
$0.000519672
1 Truth Network(TRUU) ke PAB
B/.0.0002936
1 Truth Network(TRUU) ke PGK
K0.00123312
1 Truth Network(TRUU) ke QAR
ر.ق0.001068704
1 Truth Network(TRUU) ke RSD
дин.0.029823888
1 Truth Network(TRUU) ke UZS
soʻm3.537348584
1 Truth Network(TRUU) ke ALL
L0.02461836
1 Truth Network(TRUU) ke ANG
ƒ0.000525544
1 Truth Network(TRUU) ke AWG
ƒ0.00052848
1 Truth Network(TRUU) ke BBD
$0.0005872
1 Truth Network(TRUU) ke BAM
KM0.000496184
1 Truth Network(TRUU) ke BIF
Fr0.8658264
1 Truth Network(TRUU) ke BND
$0.00038168
1 Truth Network(TRUU) ke BSD
$0.0002936
1 Truth Network(TRUU) ke JMD
$0.04707876
1 Truth Network(TRUU) ke KHR
1.179115216
1 Truth Network(TRUU) ke KMF
Fr0.123312
1 Truth Network(TRUU) ke LAK
6.382608568
1 Truth Network(TRUU) ke LKR
රු0.089509832
1 Truth Network(TRUU) ke MDL
L0.0049912
1 Truth Network(TRUU) ke MGA
Ar1.3225212
1 Truth Network(TRUU) ke MOP
P0.0023488
1 Truth Network(TRUU) ke MVR
0.00452144
1 Truth Network(TRUU) ke MWK
MK0.509721896
1 Truth Network(TRUU) ke MZN
MT0.01877572
1 Truth Network(TRUU) ke NPR
रु0.04160312
1 Truth Network(TRUU) ke PYG
2.0822112
1 Truth Network(TRUU) ke RWF
Fr0.4260136
1 Truth Network(TRUU) ke SBD
$0.002416328
1 Truth Network(TRUU) ke SCR
0.004236648
1 Truth Network(TRUU) ke SRD
$0.0113036
1 Truth Network(TRUU) ke SVC
$0.002566064
1 Truth Network(TRUU) ke SZL
L0.005096896
1 Truth Network(TRUU) ke TMT
m0.0010276
1 Truth Network(TRUU) ke TND
د.ت0.0008687624
1 Truth Network(TRUU) ke TTD
$0.001987672
1 Truth Network(TRUU) ke UGX
Sh1.0264256
1 Truth Network(TRUU) ke XAF
Fr0.1667648
1 Truth Network(TRUU) ke XCD
$0.00079272
1 Truth Network(TRUU) ke XOF
Fr0.1667648
1 Truth Network(TRUU) ke XPF
Fr0.0302408
1 Truth Network(TRUU) ke BWP
P0.00394892
1 Truth Network(TRUU) ke BZD
$0.000590136
1 Truth Network(TRUU) ke CVE
$0.028138624
1 Truth Network(TRUU) ke DJF
Fr0.0519672
1 Truth Network(TRUU) ke DOP
$0.018881416
1 Truth Network(TRUU) ke DZD
د.ج0.038341224
1 Truth Network(TRUU) ke FJD
$0.000669408
1 Truth Network(TRUU) ke GNF
Fr2.552852
1 Truth Network(TRUU) ke GTQ
Q0.002248976
1 Truth Network(TRUU) ke GYD
$0.061409376
1 Truth Network(TRUU) ke ISK
kr0.0369936

Sumber Daya Truth Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Truth Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Truth Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Truth Network

Berapa nilai Truth Network (TRUU) hari ini?
Harga live TRUU dalam USD adalah 0.0002936 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TRUU ke USD saat ini?
Harga TRUU ke USD saat ini adalah $ 0.0002936. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Truth Network?
Kapitalisasi pasar TRUU adalah $ 3.57M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TRUU?
Suplai beredar TRUU adalah 12.15B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TRUU?
TRUU mencapai harga ATH sebesar 0.004114185690751992 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TRUU?
TRUU mencapai harga ATL 0.000250494565949674 USD.
Berapa volume perdagangan TRUU?
Volume perdagangan 24 jam live TRUU adalah $ 96.17K USD.
Akankah harga TRUU naik lebih tinggi tahun ini?
TRUU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TRUU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:13:24 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Truth Network (TRUU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator TRUU ke USD

Jumlah

TRUU
TRUU
USD
USD

1 TRUU = 0.0002936 USD

Perdagangkan TRUU

TRUU/USDT
$0.0002936
$0.0002936$0.0002936
+0.58%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,219.56
$101,219.56$101,219.56

-0.77%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,304.34
$3,304.34$3,304.34

+0.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.79
$155.79$155.79

-0.08%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0228
$1.0228$1.0228

+19.20%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,219.56
$101,219.56$101,219.56

-0.77%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,304.34
$3,304.34$3,304.34

+0.13%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2101
$2.2101$2.2101

-1.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.79
$155.79$155.79

-0.08%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0264
$1.0264$1.0264

+1.01%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0852
$0.0852$0.0852

+70.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012922
$0.012922$0.012922

+1,192.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009763
$0.009763$0.009763

+357.49%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.259
$4.259$4.259

+325.90%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0852
$0.0852$0.0852

+70.40%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001736
$0.001736$0.001736

+59.55%