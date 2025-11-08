Prediksi Harga UNISWAP (UNI) (USD)

Dapatkan prediksi harga UNISWAP untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan UNI dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga UNISWAP % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $6.041 $6.041 $6.041 +8.37% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga UNISWAP untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga UNISWAP (UNI) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, UNISWAP berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 6.041 pada tahun 2025. Prediksi Harga UNISWAP (UNI) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, UNISWAP berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 6.3430 pada tahun 2026. Prediksi Harga UNISWAP (UNI) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan UNI pada tahun 2027 adalah $ 6.6602 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga UNISWAP (UNI) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan UNI pada tahun 2028 adalah $ 6.9932 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga UNISWAP (UNI) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target UNI pada tahun 2029 adalah $ 7.3428 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga UNISWAP (UNI) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target UNI pada tahun 2030 adalah $ 7.7100 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga UNISWAP (UNI) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga UNISWAP berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 12.5588. Prediksi Harga UNISWAP (UNI) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga UNISWAP berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 20.4569. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 6.041 0.00%

2026 $ 6.3430 5.00%

2027 $ 6.6602 10.25%

2028 $ 6.9932 15.76%

2029 $ 7.3428 21.55%

2030 $ 7.7100 27.63%

2031 $ 8.0955 34.01%

2032 $ 8.5002 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 8.9253 47.75%

2034 $ 9.3715 55.13%

2035 $ 9.8401 62.89%

2036 $ 10.3321 71.03%

2037 $ 10.8487 79.59%

2038 $ 11.3912 88.56%

2039 $ 11.9607 97.99%

2040 $ 12.5588 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga UNISWAP Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 6.041 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 6.0418 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 6.0467 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 6.0658 0.41% Prediksi Harga UNISWAP (UNI) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk UNI pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $6.041 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga UNISWAP (UNI) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk UNI, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $6.0418 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga UNISWAP (UNI) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk UNI, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $6.0467 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga UNISWAP (UNI) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk UNI adalah $6.0658 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga UNISWAP Saat Ini Harga Saat Ini $ 6.041$ 6.041 $ 6.041 Perubahan Harga (24 Jam) +8.37% Kap. Pasar $ 3.81B$ 3.81B $ 3.81B Suplai Peredaran 630.33M 630.33M 630.33M Volume (24 Jam) $ 2.86M$ 2.86M $ 2.86M Volume (24 Jam) -- Harga UNI terbaru adalah $ 6.041. Perubahan 24 jamnya sebesar +8.37%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 2.86M. Selanjutnya, suplai beredar UNI adalah 630.33M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 3.81B. Lihat Harga UNI Live

Harga Lampau UNISWAP Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live UNISWAP, harga UNISWAP saat ini adalah 6.037USD. Suplai UNISWAP(UNI) yang beredar adalah 0.00 UNI , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $3.81B . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.10% $ 0.563000 $ 6.12 $ 5.247

7 Hari 0.04% $ 0.209999 $ 6.12 $ 4.736

30 Days -0.21% $ -1.6479 $ 8.588 $ 2.283 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, UNISWAP telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.563000 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.10% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, UNISWAP trading pada harga tertinggi $6.12 dan terendah $4.736 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.04% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut UNI di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, UNISWAP telah mengalami perubahan -0.21% , mencerminkan sekitar $-1.6479 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa UNI dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga UNISWAP lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga UNI Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga UNISWAP (UNI )? Modul Prediksi Harga UNISWAP adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga UNI di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap UNISWAP pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan UNI, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga UNISWAP. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan UNI. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum UNI untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan UNISWAP.

Mengapa Prediksi Harga UNI Penting?

Prediksi Harga UNI sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi UNI sekarang? Menurut prediksi Anda, UNI akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga UNI bulan depan? Menurut alat prediksi harga UNISWAP (UNI), prakiraan harga UNI akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 UNI pada tahun 2026? Harga 1 UNISWAP (UNI) hari ini adalah $6.041 . Menurut modul prediksi di atas, UNI akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga UNI pada tahun 2027? UNISWAP (UNI) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 UNI pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga UNI pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, UNISWAP (UNI) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga UNI pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, UNISWAP (UNI) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 UNI pada tahun 2030? Harga 1 UNISWAP (UNI) hari ini adalah $6.041 . Menurut modul prediksi di atas, UNI akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga UNI untuk tahun 2040? UNISWAP (UNI) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 UNI pada tahun 2040.