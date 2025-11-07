BursaDEX+
Harga live UNISWAP hari ini adalah 5.293 USD. Lacak informasi harga aktual UNI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UNI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang UNI

Info Harga UNI

Penjelasan UNI

Situs Web Resmi UNI

Tokenomi UNI

Prakiraan Harga UNI

Riwayat UNI

Panduan Membeli UNI

Konverter UNI ke Mata Uang Fiat

Spot UNI

Futures USDT-M UNI

Logo UNISWAP

Harga UNISWAP(UNI)

Harga Live 1 UNI ke USD:

$5.296
+1.86%1D
USD
Grafik Harga Live UNISWAP (UNI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:21:44 (UTC+8)

Informasi Harga UNISWAP (UNI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 5.107
Low 24 Jam
$ 5.372
High 24 Jam

$ 5.107
$ 5.372
$ 44.9740635
$ 0.418997551386
-0.04%

+1.86%

-9.94%

-9.94%

Harga aktual UNISWAP (UNI) adalah $ 5.293. Selama 24 jam terakhir, UNI diperdagangkan antara low $ 5.107 dan high $ 5.372, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUNI adalah $ 44.9740635, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.418997551386.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UNI telah berubah sebesar -0.04% selama 1 jam terakhir, +1.86% selama 24 jam, dan -9.94% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar UNISWAP (UNI)

No.31

$ 3.34B
$ 950.71K
$ 5.29B
630.33M
1,000,000,000
0.09%

ETH

Kapitalisasi Pasar UNISWAP saat ini adalah $ 3.34B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 950.71K. Suplai beredar UNI adalah 630.33M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.29B.

Riwayat Harga UNISWAP (UNI) USD

Pantau perubahan harga UNISWAP untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.09671+1.86%
30 Days$ -2.525-32.30%
60 Hari$ -4.159-44.01%
90 Hari$ -5.741-52.04%
Perubahan Harga UNISWAP Hari Ini

Hari ini, UNI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.09671 (+1.86%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga UNISWAP 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -2.525 (-32.30%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga UNISWAP 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, UNI terlihat mengalami perubahan $ -4.159 (-44.01%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga UNISWAP 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -5.741 (-52.04%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari UNISWAP (UNI)?

Lihat halaman Riwayat Harga UNISWAP sekarang.

Apa yang dimaksud dengan UNISWAP (UNI)

Uniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent.

UNISWAP tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi UNISWAP Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa UNI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang UNISWAP di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli UNISWAP dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga UNISWAP (USD)

Berapa nilai UNISWAP (UNI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda UNISWAP (UNI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk UNISWAP.

Cek prediksi harga UNISWAP sekarang!

Tokenomi UNISWAP (UNI)

Memahami tokenomi UNISWAP (UNI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UNI sekarang!

Cara membeli UNISWAP (UNI)

Ingin mengetahui cara membeli UNISWAP? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli UNISWAP di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

UNI ke Mata Uang Lokal

1 UNISWAP(UNI) ke VND
1 UNISWAP(UNI) ke AUD
1 UNISWAP(UNI) ke GBP
1 UNISWAP(UNI) ke EUR
1 UNISWAP(UNI) ke USD
1 UNISWAP(UNI) ke MYR
1 UNISWAP(UNI) ke TRY
1 UNISWAP(UNI) ke JPY
1 UNISWAP(UNI) ke ARS
1 UNISWAP(UNI) ke RUB
1 UNISWAP(UNI) ke INR
1 UNISWAP(UNI) ke IDR
1 UNISWAP(UNI) ke PHP
1 UNISWAP(UNI) ke EGP
1 UNISWAP(UNI) ke BRL
1 UNISWAP(UNI) ke CAD
1 UNISWAP(UNI) ke BDT
1 UNISWAP(UNI) ke NGN
1 UNISWAP(UNI) ke COP
1 UNISWAP(UNI) ke ZAR
1 UNISWAP(UNI) ke UAH
1 UNISWAP(UNI) ke TZS
1 UNISWAP(UNI) ke VES
1 UNISWAP(UNI) ke CLP
1 UNISWAP(UNI) ke PKR
1 UNISWAP(UNI) ke KZT
1 UNISWAP(UNI) ke THB
1 UNISWAP(UNI) ke TWD
1 UNISWAP(UNI) ke AED
1 UNISWAP(UNI) ke CHF
1 UNISWAP(UNI) ke HKD
1 UNISWAP(UNI) ke AMD
1 UNISWAP(UNI) ke MAD
1 UNISWAP(UNI) ke MXN
1 UNISWAP(UNI) ke SAR
1 UNISWAP(UNI) ke ETB
1 UNISWAP(UNI) ke KES
1 UNISWAP(UNI) ke JOD
1 UNISWAP(UNI) ke PLN
1 UNISWAP(UNI) ke RON
1 UNISWAP(UNI) ke SEK
1 UNISWAP(UNI) ke BGN
1 UNISWAP(UNI) ke HUF
1 UNISWAP(UNI) ke CZK
1 UNISWAP(UNI) ke KWD
1 UNISWAP(UNI) ke ILS
1 UNISWAP(UNI) ke BOB
1 UNISWAP(UNI) ke AZN
1 UNISWAP(UNI) ke TJS
1 UNISWAP(UNI) ke GEL
1 UNISWAP(UNI) ke AOA
1 UNISWAP(UNI) ke BHD
1 UNISWAP(UNI) ke BMD
1 UNISWAP(UNI) ke DKK
1 UNISWAP(UNI) ke HNL
1 UNISWAP(UNI) ke MUR
1 UNISWAP(UNI) ke NAD
1 UNISWAP(UNI) ke NOK
1 UNISWAP(UNI) ke NZD
1 UNISWAP(UNI) ke PAB
1 UNISWAP(UNI) ke PGK
1 UNISWAP(UNI) ke QAR
1 UNISWAP(UNI) ke RSD
1 UNISWAP(UNI) ke UZS
1 UNISWAP(UNI) ke ALL
1 UNISWAP(UNI) ke ANG
1 UNISWAP(UNI) ke AWG
1 UNISWAP(UNI) ke BBD
1 UNISWAP(UNI) ke BAM
1 UNISWAP(UNI) ke BIF
1 UNISWAP(UNI) ke BND
1 UNISWAP(UNI) ke BSD
1 UNISWAP(UNI) ke JMD
1 UNISWAP(UNI) ke KHR
1 UNISWAP(UNI) ke KMF
1 UNISWAP(UNI) ke LAK
1 UNISWAP(UNI) ke LKR
1 UNISWAP(UNI) ke MDL
1 UNISWAP(UNI) ke MGA
1 UNISWAP(UNI) ke MOP
1 UNISWAP(UNI) ke MVR
1 UNISWAP(UNI) ke MWK
1 UNISWAP(UNI) ke MZN
1 UNISWAP(UNI) ke NPR
1 UNISWAP(UNI) ke PYG
1 UNISWAP(UNI) ke RWF
1 UNISWAP(UNI) ke SBD
1 UNISWAP(UNI) ke SCR
1 UNISWAP(UNI) ke SRD
1 UNISWAP(UNI) ke SVC
1 UNISWAP(UNI) ke SZL
1 UNISWAP(UNI) ke TMT
1 UNISWAP(UNI) ke TND
1 UNISWAP(UNI) ke TTD
1 UNISWAP(UNI) ke UGX
1 UNISWAP(UNI) ke XAF
1 UNISWAP(UNI) ke XCD
1 UNISWAP(UNI) ke XOF
1 UNISWAP(UNI) ke XPF
1 UNISWAP(UNI) ke BWP
1 UNISWAP(UNI) ke BZD
1 UNISWAP(UNI) ke CVE
1 UNISWAP(UNI) ke DJF
1 UNISWAP(UNI) ke DOP
1 UNISWAP(UNI) ke DZD
1 UNISWAP(UNI) ke FJD
1 UNISWAP(UNI) ke GNF
1 UNISWAP(UNI) ke GTQ
1 UNISWAP(UNI) ke GYD
1 UNISWAP(UNI) ke ISK
Sumber Daya UNISWAP

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai UNISWAP, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi UNISWAP
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang UNISWAP

Berapa nilai UNISWAP (UNI) hari ini?
Harga live UNI dalam USD adalah 5.293 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga UNI ke USD saat ini?
Harga UNI ke USD saat ini adalah $ 5.293. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar UNISWAP?
Kapitalisasi pasar UNI adalah $ 3.34B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar UNI?
Suplai beredar UNI adalah 630.33M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) UNI?
UNI mencapai harga ATH sebesar 44.9740635 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) UNI?
UNI mencapai harga ATL 0.418997551386 USD.
Berapa volume perdagangan UNI?
Volume perdagangan 24 jam live UNI adalah $ 950.71K USD.
Akankah harga UNI naik lebih tinggi tahun ini?
UNI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UNI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting UNISWAP (UNI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

