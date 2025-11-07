Apa yang dimaksud dengan UNISWAP (UNI)

Prediksi Harga UNISWAP (USD)

Berapa nilai UNISWAP (UNI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda UNISWAP (UNI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk UNISWAP.

Tokenomi UNISWAP (UNI)

Memahami tokenomi UNISWAP (UNI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UNI sekarang!

Cara membeli UNISWAP (UNI)

UNI ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya UNISWAP

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai UNISWAP, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang UNISWAP Berapa nilai UNISWAP (UNI) hari ini? Harga live UNI dalam USD adalah 5.293 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga UNI ke USD saat ini? $ 5.293 . Cobalah Harga UNI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar UNISWAP? Kapitalisasi pasar UNI adalah $ 3.34B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar UNI? Suplai beredar UNI adalah 630.33M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) UNI? UNI mencapai harga ATH sebesar 44.9740635 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) UNI? UNI mencapai harga ATL 0.418997551386 USD . Berapa volume perdagangan UNI? Volume perdagangan 24 jam live UNI adalah $ 950.71K USD . Akankah harga UNI naik lebih tinggi tahun ini? UNI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UNI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting UNISWAP (UNI)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

