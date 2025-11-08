Prediksi Harga Velodrome Finance (VELODROME) (USD)

Dapatkan prediksi harga Velodrome Finance untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan VELODROME dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Velodrome Finance % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0355 $0.0355 $0.0355 +3.74% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Velodrome Finance untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Velodrome Finance (VELODROME) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Velodrome Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.0355 pada tahun 2025. Prediksi Harga Velodrome Finance (VELODROME) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Velodrome Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.037274 pada tahun 2026. Prediksi Harga Velodrome Finance (VELODROME) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan VELODROME pada tahun 2027 adalah $ 0.039138 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Velodrome Finance (VELODROME) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan VELODROME pada tahun 2028 adalah $ 0.041095 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Velodrome Finance (VELODROME) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VELODROME pada tahun 2029 adalah $ 0.043150 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Velodrome Finance (VELODROME) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VELODROME pada tahun 2030 adalah $ 0.045307 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Velodrome Finance (VELODROME) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Velodrome Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.073801. Prediksi Harga Velodrome Finance (VELODROME) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Velodrome Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.120215. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.0355 0.00%

2026 $ 0.037274 5.00%

2027 $ 0.039138 10.25%

2028 $ 0.041095 15.76%

2029 $ 0.043150 21.55%

2030 $ 0.045307 27.63%

2031 $ 0.047573 34.01%

2032 $ 0.049952 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.052449 47.75%

2034 $ 0.055072 55.13%

2035 $ 0.057825 62.89%

2036 $ 0.060717 71.03%

2037 $ 0.063752 79.59%

2038 $ 0.066940 88.56%

2039 $ 0.070287 97.99%

2040 $ 0.073801 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Velodrome Finance Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.0355 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.035504 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.035534 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.035645 0.41% Prediksi Harga Velodrome Finance (VELODROME) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk VELODROME pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.0355 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Velodrome Finance (VELODROME) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk VELODROME, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.035504 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Velodrome Finance (VELODROME) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk VELODROME, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.035534 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Velodrome Finance (VELODROME) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk VELODROME adalah $0.035645 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Velodrome Finance Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0355$ 0.0355 $ 0.0355 Perubahan Harga (24 Jam) +3.74% Kap. Pasar $ 32.53M$ 32.53M $ 32.53M Suplai Peredaran 915.20M 915.20M 915.20M Volume (24 Jam) $ 369.10K$ 369.10K $ 369.10K Volume (24 Jam) -- Harga VELODROME terbaru adalah $ 0.0355. Perubahan 24 jamnya sebesar +3.74%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 369.10K. Selanjutnya, suplai beredar VELODROME adalah 915.20M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 32.53M.

Harga Lampau Velodrome Finance Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Velodrome Finance, harga Velodrome Finance saat ini adalah 0.03554USD. Suplai Velodrome Finance(VELODROME) yang beredar adalah 0.00 VELODROME , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $32.53M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.06% $ 0.001879 $ 0.03694 $ 0.03226

7 Hari -0.10% $ -0.004029 $ 0.04259 $ 0.03026

Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Velodrome Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.001879 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.06% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Velodrome Finance trading pada harga tertinggi $0.04259 dan terendah $0.03026 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.10% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut VELODROME di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Velodrome Finance telah mengalami perubahan -0.22% , mencerminkan sekitar $-0.010450 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa VELODROME dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Velodrome Finance lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Velodrome Finance (VELODROME )? Modul Prediksi Harga Velodrome Finance adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga VELODROME di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Velodrome Finance pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan VELODROME, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Velodrome Finance. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan VELODROME. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum VELODROME untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Velodrome Finance.

Mengapa Prediksi Harga VELODROME Penting?

Prediksi Harga VELODROME sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi VELODROME sekarang? Menurut prediksi Anda, VELODROME akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga VELODROME bulan depan? Menurut alat prediksi harga Velodrome Finance (VELODROME), prakiraan harga VELODROME akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 VELODROME pada tahun 2026? Harga 1 Velodrome Finance (VELODROME) hari ini adalah $0.0355 . Menurut modul prediksi di atas, VELODROME akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga VELODROME pada tahun 2027? Velodrome Finance (VELODROME) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VELODROME pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga VELODROME pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Velodrome Finance (VELODROME) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga VELODROME pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Velodrome Finance (VELODROME) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 VELODROME pada tahun 2030? Harga 1 Velodrome Finance (VELODROME) hari ini adalah $0.0355 . Menurut modul prediksi di atas, VELODROME akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga VELODROME untuk tahun 2040? Velodrome Finance (VELODROME) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VELODROME pada tahun 2040.