Harga live Velodrome Finance hari ini adalah 0.03364 USD. Lacak informasi harga aktual VELODROME ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VELODROME dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Velodrome Finance

Harga Velodrome Finance(VELODROME)

Harga Live 1 VELODROME ke USD:

$0.03362
+2.87%1D
USD
Grafik Harga Live Velodrome Finance (VELODROME)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:55:16 (UTC+8)

Informasi Harga Velodrome Finance (VELODROME) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03216
Low 24 Jam
$ 0.03449
High 24 Jam

$ 0.03216
$ 0.03449
$ 0.42450570475479027
$ 0.005446333086879164
-1.03%

+2.87%

+3.38%

+3.38%

Harga aktual Velodrome Finance (VELODROME) adalah $ 0.03364. Selama 24 jam terakhir, VELODROME diperdagangkan antara low $ 0.03216 dan high $ 0.03449, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVELODROME adalah $ 0.42450570475479027, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.005446333086879164.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VELODROME telah berubah sebesar -1.03% selama 1 jam terakhir, +2.87% selama 24 jam, dan +3.38% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Velodrome Finance (VELODROME)

No.647

$ 30.79M
$ 531.39K
$ 76.28M
915.20M
--
2,267,636,952.3704658
OP

Kapitalisasi Pasar Velodrome Finance saat ini adalah $ 30.79M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 531.39K. Suplai beredar VELODROME adalah 915.20M, dan total suplainya sebesar 2267636952.3704658. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 76.28M.

Riwayat Harga Velodrome Finance (VELODROME) USD

Pantau perubahan harga Velodrome Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000938+2.87%
30 Days$ -0.01172-25.84%
60 Hari$ -0.01575-31.89%
90 Hari$ -0.02227-39.84%
Perubahan Harga Velodrome Finance Hari Ini

Hari ini, VELODROME tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000938 (+2.87%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Velodrome Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01172 (-25.84%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Velodrome Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VELODROME terlihat mengalami perubahan $ -0.01575 (-31.89%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Velodrome Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02227 (-39.84%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Velodrome Finance (VELODROME)?

Lihat halaman Riwayat Harga Velodrome Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Velodrome Finance (VELODROME)

Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential.

Velodrome Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Velodrome Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa VELODROME ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Velodrome Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Velodrome Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Velodrome Finance (USD)

Berapa nilai Velodrome Finance (VELODROME) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Velodrome Finance (VELODROME) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Velodrome Finance.

Cek prediksi harga Velodrome Finance sekarang!

Tokenomi Velodrome Finance (VELODROME)

Memahami tokenomi Velodrome Finance (VELODROME) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VELODROME sekarang!

Cara membeli Velodrome Finance (VELODROME)

Ingin mengetahui cara membeli Velodrome Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Velodrome Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

VELODROME ke Mata Uang Lokal

1 Velodrome Finance(VELODROME) ke VND
885.2366
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke AUD
A$0.0518056
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke GBP
0.0255664
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke EUR
0.0289304
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke USD
$0.03364
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke MYR
RM0.1406152
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke TRY
1.4175896
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke JPY
¥5.14692
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke ARS
ARS$48.8240868
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke RUB
2.73325
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke INR
2.9828588
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke IDR
Rp560.6664424
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke PHP
1.9854328
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke EGP
￡E.1.5908356
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke BRL
R$0.179974
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke CAD
C$0.0474324
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke BDT
4.1044164
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke NGN
48.4025776
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke COP
$128.8886324
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke ZAR
R.0.5846632
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke UAH
1.4148984
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke TZS
T.Sh.82.65348
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke VES
Bs7.63628
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke CLP
$31.72252
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke PKR
Rs9.5080096
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke KZT
17.6956492
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke THB
฿1.089936
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke TWD
NT$1.0425036
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke AED
د.إ0.1234588
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke CHF
Fr0.026912
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke HKD
HK$0.2613828
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke AMD
֏12.863936
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke MAD
.د.م0.312852
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke MXN
$0.6250312
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke SAR
ريال0.12615
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke ETB
Br5.1768596
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke KES
KSh4.3449424
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke JOD
د.أ0.02385076
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke PLN
0.1237952
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke RON
лв0.148016
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke SEK
kr0.3219348
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke BGN
лв0.0568516
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke HUF
Ft11.2431608
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke CZK
0.7087948
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke KWD
د.ك0.01029384
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke ILS
0.1100028
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke BOB
Bs0.232116
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke AZN
0.057188
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke TJS
SM0.3101608
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke GEL
0.0911644
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke AOA
Kz30.8340876
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke BHD
.د.ب0.01264864
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke BMD
$0.03364
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke DKK
kr0.2173144
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke HNL
L0.8860776
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke MUR
1.54744
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke NAD
$0.5843268
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke NOK
kr0.343128
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke NZD
$0.0595428
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke PAB
B/.0.03364
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke PGK
K0.141288
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke QAR
ر.ق0.1224496
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke RSD
дин.3.41446
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke UZS
soʻm405.3011116
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke ALL
L2.820714
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke ANG
ƒ0.0602156
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke AWG
ƒ0.060552
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke BBD
$0.06728
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke BAM
KM0.0568516
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke BIF
Fr99.20436
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke BND
$0.043732
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke BSD
$0.03364
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke JMD
$5.394174
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke KHR
135.1002584
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke KMF
Fr14.1288
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke LAK
731.3043332
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke LKR
රු10.2558268
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke MDL
L0.5755804
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke MGA
Ar151.53138
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke MOP
P0.26912
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke MVR
0.518056
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke MWK
MK58.4027404
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke MZN
MT2.151278
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke NPR
रु4.766788
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke PYG
238.57488
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke RWF
Fr48.81164
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke SBD
$0.2768572
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke SCR
0.506282
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke SRD
$1.29514
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke SVC
$0.2940136
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke SZL
L0.5839904
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke TMT
m0.11774
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke TND
د.ت0.09954076
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke TTD
$0.2277428
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke UGX
Sh117.60544
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke XAF
Fr19.10752
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke XCD
$0.090828
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke XOF
Fr19.10752
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke XPF
Fr3.46492
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke BWP
P0.452458
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke BZD
$0.0676164
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke CVE
$3.2240576
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke DJF
Fr5.95428
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke DOP
$2.1633884
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke DZD
د.ج4.3920384
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke FJD
$0.0766992
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke GNF
Fr292.4998
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke GTQ
Q0.2576824
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke GYD
$7.0361424
1 Velodrome Finance(VELODROME) ke ISK
kr4.23864

Sumber Daya Velodrome Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Velodrome Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Velodrome Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Velodrome Finance

Berapa nilai Velodrome Finance (VELODROME) hari ini?
Harga live VELODROME dalam USD adalah 0.03364 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VELODROME ke USD saat ini?
Harga VELODROME ke USD saat ini adalah $ 0.03364. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Velodrome Finance?
Kapitalisasi pasar VELODROME adalah $ 30.79M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VELODROME?
Suplai beredar VELODROME adalah 915.20M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VELODROME?
VELODROME mencapai harga ATH sebesar 0.42450570475479027 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VELODROME?
VELODROME mencapai harga ATL 0.005446333086879164 USD.
Berapa volume perdagangan VELODROME?
Volume perdagangan 24 jam live VELODROME adalah $ 531.39K USD.
Akankah harga VELODROME naik lebih tinggi tahun ini?
VELODROME mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VELODROME untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:55:16 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

