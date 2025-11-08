Prediksi Harga Voyager Token (VGX) (USD)

*Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0008199 $0.0008199 $0.0008199 +1.87% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Voyager Token untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Voyager Token (VGX) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Voyager Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000819 pada tahun 2025. Prediksi Harga Voyager Token (VGX) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Voyager Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000860 pada tahun 2026. Prediksi Harga Voyager Token (VGX) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan VGX pada tahun 2027 adalah $ 0.000903 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Voyager Token (VGX) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan VGX pada tahun 2028 adalah $ 0.000949 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Voyager Token (VGX) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VGX pada tahun 2029 adalah $ 0.000996 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Voyager Token (VGX) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VGX pada tahun 2030 adalah $ 0.001046 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Voyager Token (VGX) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Voyager Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001704. Prediksi Harga Voyager Token (VGX) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Voyager Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002776.

2026 $ 0.000860 5.00%

2027 $ 0.000903 10.25%

2028 $ 0.000949 15.76%

2029 $ 0.000996 21.55%

2030 $ 0.001046 27.63%

2031 $ 0.001098 34.01%

2032 $ 0.001153 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001211 47.75%

2034 $ 0.001271 55.13%

2035 $ 0.001335 62.89%

2036 $ 0.001402 71.03%

2037 $ 0.001472 79.59%

2038 $ 0.001546 88.56%

2039 $ 0.001623 97.99%

2040 $ 0.001704 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Voyager Token Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.000819 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.000820 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.000820 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.000823 0.41% Prediksi Harga Voyager Token (VGX) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk VGX pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.000819 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Voyager Token (VGX) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk VGX, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000820 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Voyager Token (VGX) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk VGX, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000820 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Voyager Token (VGX) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk VGX adalah $0.000823 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Voyager Token Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0008199$ 0.0008199 $ 0.0008199 Perubahan Harga (24 Jam) +1.87% Kap. Pasar $ 536.47K$ 536.47K $ 536.47K Suplai Peredaran 656.39M 656.39M 656.39M Volume (24 Jam) $ 85.10K$ 85.10K $ 85.10K Volume (24 Jam) -- Harga VGX terbaru adalah $ 0.0008199. Perubahan 24 jamnya sebesar +1.87%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 85.10K. Selanjutnya, suplai beredar VGX adalah 656.39M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 536.47K. Lihat Harga VGX Live

Harga Lampau Voyager Token Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Voyager Token, harga Voyager Token saat ini adalah 0.000817USD. Suplai Voyager Token(VGX) yang beredar adalah 0.00 VGX , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $536.47K . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.000013 $ 0.000836 $ 0.000786

7 Hari -0.08% $ -0.000072 $ 0.000899 $ 0.000786

30 Days -0.19% $ -0.000193 $ 0.002091 $ 0.000786 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Voyager Token telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000013 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.02% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Voyager Token trading pada harga tertinggi $0.000899 dan terendah $0.000786 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.08% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut VGX di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Voyager Token telah mengalami perubahan -0.19% , mencerminkan sekitar $-0.000193 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa VGX dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Voyager Token lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga VGX Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Voyager Token (VGX )? Modul Prediksi Harga Voyager Token adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga VGX di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Voyager Token pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan VGX, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Voyager Token. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan VGX. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum VGX untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Voyager Token.

Mengapa Prediksi Harga VGX Penting?

Prediksi Harga VGX sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi VGX sekarang? Menurut prediksi Anda, VGX akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga VGX bulan depan? Menurut alat prediksi harga Voyager Token (VGX), prakiraan harga VGX akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 VGX pada tahun 2026? Harga 1 Voyager Token (VGX) hari ini adalah $0.000819 . Menurut modul prediksi di atas, VGX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga VGX pada tahun 2027? Voyager Token (VGX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VGX pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga VGX pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Voyager Token (VGX) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga VGX pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Voyager Token (VGX) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 VGX pada tahun 2030? Harga 1 Voyager Token (VGX) hari ini adalah $0.000819 . Menurut modul prediksi di atas, VGX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga VGX untuk tahun 2040? Voyager Token (VGX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VGX pada tahun 2040. Daftar Sekarang