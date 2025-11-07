BursaDEX+
Harga live Voyager Token hari ini adalah 0.000796 USD. Lacak informasi harga aktual VGX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VGX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang VGX

Info Harga VGX

Penjelasan VGX

Whitepaper VGX

Situs Web Resmi VGX

Tokenomi VGX

Prakiraan Harga VGX

Riwayat VGX

Panduan Membeli VGX

Konverter VGX ke Mata Uang Fiat

Spot VGX

Futures USDT-M VGX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Voyager Token

Harga Voyager Token(VGX)

Harga Live 1 VGX ke USD:

$0.000796
$0.000796$0.000796
-7.44%1D
USD
Grafik Harga Live Voyager Token (VGX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:55:30 (UTC+8)

Informasi Harga Voyager Token (VGX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0007916
$ 0.0007916$ 0.0007916
Low 24 Jam
$ 0.0008881
$ 0.0008881$ 0.0008881
High 24 Jam

$ 0.0007916
$ 0.0007916$ 0.0007916

$ 0.0008881
$ 0.0008881$ 0.0008881

$ 12.538700103759766
$ 12.538700103759766$ 12.538700103759766

$ 0.000839818520209172
$ 0.000839818520209172$ 0.000839818520209172

+0.11%

-7.43%

-7.36%

-7.36%

Harga aktual Voyager Token (VGX) adalah $ 0.000796. Selama 24 jam terakhir, VGX diperdagangkan antara low $ 0.0007916 dan high $ 0.0008881, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVGX adalah $ 12.538700103759766, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000839818520209172.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VGX telah berubah sebesar +0.11% selama 1 jam terakhir, -7.43% selama 24 jam, dan -7.36% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Voyager Token (VGX)

No.2400

$ 522.49K
$ 522.49K$ 522.49K

$ 85.85K
$ 85.85K$ 85.85K

$ 729.56K
$ 729.56K$ 729.56K

656.39M
656.39M 656.39M

916,531,620.4440113
916,531,620.4440113 916,531,620.4440113

ETH

Kapitalisasi Pasar Voyager Token saat ini adalah $ 522.49K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 85.85K. Suplai beredar VGX adalah 656.39M, dan total suplainya sebesar 916531620.4440113. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 729.56K.

Riwayat Harga Voyager Token (VGX) USD

Pantau perubahan harga Voyager Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000063983-7.43%
30 Days$ -0.000159-16.65%
60 Hari$ -0.001021-56.20%
90 Hari$ -0.001858-70.01%
Perubahan Harga Voyager Token Hari Ini

Hari ini, VGX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000063983 (-7.43%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Voyager Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000159 (-16.65%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Voyager Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VGX terlihat mengalami perubahan $ -0.001021 (-56.20%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Voyager Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001858 (-70.01%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Voyager Token (VGX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Voyager Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Voyager Token (VGX)

VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more.

Voyager Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Voyager Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa VGX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Voyager Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Voyager Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Voyager Token (USD)

Berapa nilai Voyager Token (VGX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Voyager Token (VGX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Voyager Token.

Cek prediksi harga Voyager Token sekarang!

Tokenomi Voyager Token (VGX)

Memahami tokenomi Voyager Token (VGX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VGX sekarang!

Cara membeli Voyager Token (VGX)

Ingin mengetahui cara membeli Voyager Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Voyager Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

VGX ke Mata Uang Lokal

1 Voyager Token(VGX) ke VND
20.94674
1 Voyager Token(VGX) ke AUD
A$0.00122584
1 Voyager Token(VGX) ke GBP
0.00060496
1 Voyager Token(VGX) ke EUR
0.00068456
1 Voyager Token(VGX) ke USD
$0.000796
1 Voyager Token(VGX) ke MYR
RM0.00332728
1 Voyager Token(VGX) ke TRY
0.03354344
1 Voyager Token(VGX) ke JPY
¥0.121788
1 Voyager Token(VGX) ke ARS
ARS$1.15529052
1 Voyager Token(VGX) ke RUB
0.064675
1 Voyager Token(VGX) ke INR
0.07058132
1 Voyager Token(VGX) ke IDR
Rp13.26666136
1 Voyager Token(VGX) ke PHP
0.04697992
1 Voyager Token(VGX) ke EGP
￡E.0.03764284
1 Voyager Token(VGX) ke BRL
R$0.0042586
1 Voyager Token(VGX) ke CAD
C$0.00112236
1 Voyager Token(VGX) ke BDT
0.09711996
1 Voyager Token(VGX) ke NGN
1.14531664
1 Voyager Token(VGX) ke COP
$3.04980236
1 Voyager Token(VGX) ke ZAR
R.0.01383448
1 Voyager Token(VGX) ke UAH
0.03347976
1 Voyager Token(VGX) ke TZS
T.Sh.1.955772
1 Voyager Token(VGX) ke VES
Bs0.180692
1 Voyager Token(VGX) ke CLP
$0.750628
1 Voyager Token(VGX) ke PKR
Rs0.22498144
1 Voyager Token(VGX) ke KZT
0.41871988
1 Voyager Token(VGX) ke THB
฿0.0257904
1 Voyager Token(VGX) ke TWD
NT$0.02466804
1 Voyager Token(VGX) ke AED
د.إ0.00292132
1 Voyager Token(VGX) ke CHF
Fr0.0006368
1 Voyager Token(VGX) ke HKD
HK$0.00618492
1 Voyager Token(VGX) ke AMD
֏0.3043904
1 Voyager Token(VGX) ke MAD
.د.م0.0074028
1 Voyager Token(VGX) ke MXN
$0.01478968
1 Voyager Token(VGX) ke SAR
ريال0.002985
1 Voyager Token(VGX) ke ETB
Br0.12249644
1 Voyager Token(VGX) ke KES
KSh0.10281136
1 Voyager Token(VGX) ke JOD
د.أ0.000564364
1 Voyager Token(VGX) ke PLN
0.00292928
1 Voyager Token(VGX) ke RON
лв0.0035024
1 Voyager Token(VGX) ke SEK
kr0.00761772
1 Voyager Token(VGX) ke BGN
лв0.00134524
1 Voyager Token(VGX) ke HUF
Ft0.26603912
1 Voyager Token(VGX) ke CZK
0.01677172
1 Voyager Token(VGX) ke KWD
د.ك0.000243576
1 Voyager Token(VGX) ke ILS
0.00260292
1 Voyager Token(VGX) ke BOB
Bs0.0054924
1 Voyager Token(VGX) ke AZN
0.0013532
1 Voyager Token(VGX) ke TJS
SM0.00733912
1 Voyager Token(VGX) ke GEL
0.00215716
1 Voyager Token(VGX) ke AOA
Kz0.72960564
1 Voyager Token(VGX) ke BHD
.د.ب0.000299296
1 Voyager Token(VGX) ke BMD
$0.000796
1 Voyager Token(VGX) ke DKK
kr0.00514216
1 Voyager Token(VGX) ke HNL
L0.02096664
1 Voyager Token(VGX) ke MUR
0.036616
1 Voyager Token(VGX) ke NAD
$0.01382652
1 Voyager Token(VGX) ke NOK
kr0.0081192
1 Voyager Token(VGX) ke NZD
$0.00140892
1 Voyager Token(VGX) ke PAB
B/.0.000796
1 Voyager Token(VGX) ke PGK
K0.0033432
1 Voyager Token(VGX) ke QAR
ر.ق0.00289744
1 Voyager Token(VGX) ke RSD
дин.0.080794
1 Voyager Token(VGX) ke UZS
soʻm9.59035924
1 Voyager Token(VGX) ke ALL
L0.0667446
1 Voyager Token(VGX) ke ANG
ƒ0.00142484
1 Voyager Token(VGX) ke AWG
ƒ0.0014328
1 Voyager Token(VGX) ke BBD
$0.001592
1 Voyager Token(VGX) ke BAM
KM0.00134524
1 Voyager Token(VGX) ke BIF
Fr2.347404
1 Voyager Token(VGX) ke BND
$0.0010348
1 Voyager Token(VGX) ke BSD
$0.000796
1 Voyager Token(VGX) ke JMD
$0.1276386
1 Voyager Token(VGX) ke KHR
3.19678376
1 Voyager Token(VGX) ke KMF
Fr0.33432
1 Voyager Token(VGX) ke LAK
17.30434748
1 Voyager Token(VGX) ke LKR
රු0.24267652
1 Voyager Token(VGX) ke MDL
L0.01361956
1 Voyager Token(VGX) ke MGA
Ar3.585582
1 Voyager Token(VGX) ke MOP
P0.006368
1 Voyager Token(VGX) ke MVR
0.0122584
1 Voyager Token(VGX) ke MWK
MK1.38194356
1 Voyager Token(VGX) ke MZN
MT0.0509042
1 Voyager Token(VGX) ke NPR
रु0.1127932
1 Voyager Token(VGX) ke PYG
5.645232
1 Voyager Token(VGX) ke RWF
Fr1.154996
1 Voyager Token(VGX) ke SBD
$0.00655108
1 Voyager Token(VGX) ke SCR
0.0119798
1 Voyager Token(VGX) ke SRD
$0.030646
1 Voyager Token(VGX) ke SVC
$0.00695704
1 Voyager Token(VGX) ke SZL
L0.01381856
1 Voyager Token(VGX) ke TMT
m0.002786
1 Voyager Token(VGX) ke TND
د.ت0.002355364
1 Voyager Token(VGX) ke TTD
$0.00538892
1 Voyager Token(VGX) ke UGX
Sh2.782816
1 Voyager Token(VGX) ke XAF
Fr0.452128
1 Voyager Token(VGX) ke XCD
$0.0021492
1 Voyager Token(VGX) ke XOF
Fr0.452128
1 Voyager Token(VGX) ke XPF
Fr0.081988
1 Voyager Token(VGX) ke BWP
P0.0107062
1 Voyager Token(VGX) ke BZD
$0.00159996
1 Voyager Token(VGX) ke CVE
$0.07628864
1 Voyager Token(VGX) ke DJF
Fr0.140892
1 Voyager Token(VGX) ke DOP
$0.05119076
1 Voyager Token(VGX) ke DZD
د.ج0.10392576
1 Voyager Token(VGX) ke FJD
$0.00181488
1 Voyager Token(VGX) ke GNF
Fr6.92122
1 Voyager Token(VGX) ke GTQ
Q0.00609736
1 Voyager Token(VGX) ke GYD
$0.16649136
1 Voyager Token(VGX) ke ISK
kr0.100296

Sumber Daya Voyager Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Voyager Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Voyager Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Voyager Token

Berapa nilai Voyager Token (VGX) hari ini?
Harga live VGX dalam USD adalah 0.000796 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VGX ke USD saat ini?
Harga VGX ke USD saat ini adalah $ 0.000796. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Voyager Token?
Kapitalisasi pasar VGX adalah $ 522.49K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VGX?
Suplai beredar VGX adalah 656.39M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VGX?
VGX mencapai harga ATH sebesar 12.538700103759766 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VGX?
VGX mencapai harga ATL 0.000839818520209172 USD.
Berapa volume perdagangan VGX?
Volume perdagangan 24 jam live VGX adalah $ 85.85K USD.
Akankah harga VGX naik lebih tinggi tahun ini?
VGX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VGX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:55:30 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator VGX ke USD

Jumlah

VGX
VGX
USD
USD

1 VGX = 0.000796 USD

Perdagangkan VGX

VGX/USDT
$0.000796
$0.000796$0.000796
-7.43%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

