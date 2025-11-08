Prediksi Harga Wisdomise AI (WSDM) (USD)

Dapatkan prediksi harga Wisdomise AI untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan WSDM dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli WSDM

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Wisdomise AI % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.000621 $0.000621 $0.000621 -2.05% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Wisdomise AI untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Wisdomise AI (WSDM) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Wisdomise AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000621 pada tahun 2025. Prediksi Harga Wisdomise AI (WSDM) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Wisdomise AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000652 pada tahun 2026. Prediksi Harga Wisdomise AI (WSDM) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan WSDM pada tahun 2027 adalah $ 0.000684 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Wisdomise AI (WSDM) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan WSDM pada tahun 2028 adalah $ 0.000718 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Wisdomise AI (WSDM) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WSDM pada tahun 2029 adalah $ 0.000754 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Wisdomise AI (WSDM) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WSDM pada tahun 2030 adalah $ 0.000792 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Wisdomise AI (WSDM) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Wisdomise AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001291. Prediksi Harga Wisdomise AI (WSDM) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Wisdomise AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002102. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000621 0.00%

2040 $ 0.001291 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Wisdomise AI Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.000621 0.00%

Statistik Harga Wisdomise AI Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.000621$ 0.000621 $ 0.000621 Perubahan Harga (24 Jam) -2.05% Kap. Pasar $ 364.28K$ 364.28K $ 364.28K Suplai Peredaran 586.60M 586.60M 586.60M Volume (24 Jam) $ 62.61K$ 62.61K $ 62.61K Volume (24 Jam) -- Harga WSDM terbaru adalah $ 0.000621. Perubahan 24 jamnya sebesar -2.05%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 62.61K. Selanjutnya, suplai beredar WSDM adalah 586.60M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 364.28K. Lihat Harga WSDM Live

Cara Membeli Wisdomise AI (WSDM) Mencoba untuk membeli WSDM? Anda sekarang dapat membeli WSDM melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Wisdomise AI dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli WSDM Sekarang

Harga Lampau Wisdomise AI Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Wisdomise AI, harga Wisdomise AI saat ini adalah 0.000621USD. Suplai Wisdomise AI(WSDM) yang beredar adalah 0.00 WSDM , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $364.28K . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.02% $ -0.000014 $ 0.000638 $ 0.00062

7 Hari -0.11% $ -0.000081 $ 0.000789 $ 0.00062

30 Days -0.36% $ -0.000360 $ 0.001434 $ 0.00062 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Wisdomise AI telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000014 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.02% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Wisdomise AI trading pada harga tertinggi $0.000789 dan terendah $0.00062 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.11% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut WSDM di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Wisdomise AI telah mengalami perubahan -0.36% , mencerminkan sekitar $-0.000360 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa WSDM dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Wisdomise AI lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga WSDM Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Wisdomise AI (WSDM )? Modul Prediksi Harga Wisdomise AI adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga WSDM di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Wisdomise AI pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan WSDM, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Wisdomise AI. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan WSDM. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum WSDM untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Wisdomise AI.

Mengapa Prediksi Harga WSDM Penting?

Prediksi Harga WSDM sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi WSDM sekarang? Menurut prediksi Anda, WSDM akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga WSDM bulan depan? Menurut alat prediksi harga Wisdomise AI (WSDM), prakiraan harga WSDM akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 WSDM pada tahun 2026? Harga 1 Wisdomise AI (WSDM) hari ini adalah $0.000621 . Menurut modul prediksi di atas, WSDM akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga WSDM pada tahun 2027? Wisdomise AI (WSDM) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 WSDM pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga WSDM pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Wisdomise AI (WSDM) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga WSDM pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Wisdomise AI (WSDM) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 WSDM pada tahun 2030? Harga 1 Wisdomise AI (WSDM) hari ini adalah $0.000621 . Menurut modul prediksi di atas, WSDM akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga WSDM untuk tahun 2040? Wisdomise AI (WSDM) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 WSDM pada tahun 2040.