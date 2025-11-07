BursaDEX+
Harga live Wisdomise AI hari ini adalah 0.000633 USD. Lacak informasi harga aktual WSDM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WSDM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WSDM

Info Harga WSDM

Penjelasan WSDM

Whitepaper WSDM

Situs Web Resmi WSDM

Tokenomi WSDM

Prakiraan Harga WSDM

Riwayat WSDM

Panduan Membeli WSDM

Logo Wisdomise AI

Harga Wisdomise AI(WSDM)

Harga Live 1 WSDM ke USD:

$0.000634
+0.79%1D
USD
Grafik Harga Live Wisdomise AI (WSDM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:26:40 (UTC+8)

Informasi Harga Wisdomise AI (WSDM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000622
Low 24 Jam
$ 0.000654
High 24 Jam

$ 0.000622
$ 0.000654
$ 0.1191700212931804
$ 0.000625223943640525
+0.31%

+0.79%

-9.19%

-9.19%

Harga aktual Wisdomise AI (WSDM) adalah $ 0.000633. Selama 24 jam terakhir, WSDM diperdagangkan antara low $ 0.000622 dan high $ 0.000654, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWSDM adalah $ 0.1191700212931804, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000625223943640525.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WSDM telah berubah sebesar +0.31% selama 1 jam terakhir, +0.79% selama 24 jam, dan -9.19% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Wisdomise AI (WSDM)

No.2604

$ 371.32K
$ 83.97K
$ 633.00K
586.60M
1,000,000,000
MATIC

Kapitalisasi Pasar Wisdomise AI saat ini adalah $ 371.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 83.97K. Suplai beredar WSDM adalah 586.60M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 633.00K.

Riwayat Harga Wisdomise AI (WSDM) USD

Pantau perubahan harga Wisdomise AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000497+0.79%
30 Days$ -0.000348-35.48%
60 Hari$ -0.000504-44.33%
90 Hari$ -0.000877-58.08%
Perubahan Harga Wisdomise AI Hari Ini

Hari ini, WSDM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000497 (+0.79%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Wisdomise AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000348 (-35.48%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Wisdomise AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WSDM terlihat mengalami perubahan $ -0.000504 (-44.33%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Wisdomise AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000877 (-58.08%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Wisdomise AI (WSDM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Wisdomise AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Wisdomise AI (WSDM)

Wisdomise is an all-in-one, AI-powered platform offering users curated intelligence and exposure to investment opportunities in digital assets and later other financial markets.

Wisdomise AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Wisdomise AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WSDM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Wisdomise AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Wisdomise AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Wisdomise AI (USD)

Berapa nilai Wisdomise AI (WSDM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Wisdomise AI (WSDM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wisdomise AI.

Cek prediksi harga Wisdomise AI sekarang!

Tokenomi Wisdomise AI (WSDM)

Memahami tokenomi Wisdomise AI (WSDM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WSDM sekarang!

Cara membeli Wisdomise AI (WSDM)

Ingin mengetahui cara membeli Wisdomise AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Wisdomise AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WSDM ke Mata Uang Lokal

1 Wisdomise AI(WSDM) ke VND
16.657395
1 Wisdomise AI(WSDM) ke AUD
A$0.00097482
1 Wisdomise AI(WSDM) ke GBP
0.00048108
1 Wisdomise AI(WSDM) ke EUR
0.00054438
1 Wisdomise AI(WSDM) ke USD
$0.000633
1 Wisdomise AI(WSDM) ke MYR
RM0.00263961
1 Wisdomise AI(WSDM) ke TRY
0.02670627
1 Wisdomise AI(WSDM) ke JPY
¥0.096849
1 Wisdomise AI(WSDM) ke ARS
ARS$0.91871721
1 Wisdomise AI(WSDM) ke RUB
0.05142492
1 Wisdomise AI(WSDM) ke INR
0.05610912
1 Wisdomise AI(WSDM) ke IDR
Rp10.54999578
1 Wisdomise AI(WSDM) ke PHP
0.03742296
1 Wisdomise AI(WSDM) ke EGP
￡E.0.02993457
1 Wisdomise AI(WSDM) ke BRL
R$0.00338655
1 Wisdomise AI(WSDM) ke CAD
C$0.00089253
1 Wisdomise AI(WSDM) ke BDT
0.07712472
1 Wisdomise AI(WSDM) ke NGN
0.90948174
1 Wisdomise AI(WSDM) ke COP
$2.42528253
1 Wisdomise AI(WSDM) ke ZAR
R.0.01099521
1 Wisdomise AI(WSDM) ke UAH
0.02659233
1 Wisdomise AI(WSDM) ke TZS
T.Sh.1.555281
1 Wisdomise AI(WSDM) ke VES
Bs0.143691
1 Wisdomise AI(WSDM) ke CLP
$0.596919
1 Wisdomise AI(WSDM) ke PKR
Rs0.17870856
1 Wisdomise AI(WSDM) ke KZT
0.33262884
1 Wisdomise AI(WSDM) ke THB
฿0.02049021
1 Wisdomise AI(WSDM) ke TWD
NT$0.01959768
1 Wisdomise AI(WSDM) ke AED
د.إ0.00232311
1 Wisdomise AI(WSDM) ke CHF
Fr0.0005064
1 Wisdomise AI(WSDM) ke HKD
HK$0.00491841
1 Wisdomise AI(WSDM) ke AMD
֏0.2420592
1 Wisdomise AI(WSDM) ke MAD
.د.م0.0058869
1 Wisdomise AI(WSDM) ke MXN
$0.01175481
1 Wisdomise AI(WSDM) ke SAR
ريال0.00237375
1 Wisdomise AI(WSDM) ke ETB
Br0.09741237
1 Wisdomise AI(WSDM) ke KES
KSh0.08164434
1 Wisdomise AI(WSDM) ke JOD
د.أ0.000448797
1 Wisdomise AI(WSDM) ke PLN
0.00232944
1 Wisdomise AI(WSDM) ke RON
лв0.0027852
1 Wisdomise AI(WSDM) ke SEK
kr0.00605781
1 Wisdomise AI(WSDM) ke BGN
лв0.00106977
1 Wisdomise AI(WSDM) ke HUF
Ft0.21184611
1 Wisdomise AI(WSDM) ke CZK
0.01334997
1 Wisdomise AI(WSDM) ke KWD
د.ك0.000193698
1 Wisdomise AI(WSDM) ke ILS
0.00206991
1 Wisdomise AI(WSDM) ke BOB
Bs0.0043677
1 Wisdomise AI(WSDM) ke AZN
0.0010761
1 Wisdomise AI(WSDM) ke TJS
SM0.00583626
1 Wisdomise AI(WSDM) ke GEL
0.00171543
1 Wisdomise AI(WSDM) ke AOA
Kz0.58020147
1 Wisdomise AI(WSDM) ke BHD
.د.ب0.000238008
1 Wisdomise AI(WSDM) ke BMD
$0.000633
1 Wisdomise AI(WSDM) ke DKK
kr0.00408918
1 Wisdomise AI(WSDM) ke HNL
L0.01667322
1 Wisdomise AI(WSDM) ke MUR
0.02908002
1 Wisdomise AI(WSDM) ke NAD
$0.01098255
1 Wisdomise AI(WSDM) ke NOK
kr0.0064566
1 Wisdomise AI(WSDM) ke NZD
$0.00112041
1 Wisdomise AI(WSDM) ke PAB
B/.0.000633
1 Wisdomise AI(WSDM) ke PGK
K0.0026586
1 Wisdomise AI(WSDM) ke QAR
ر.ق0.00230412
1 Wisdomise AI(WSDM) ke RSD
дин.0.06428748
1 Wisdomise AI(WSDM) ke UZS
soʻm7.53571308
1 Wisdomise AI(WSDM) ke ALL
L0.05301375
1 Wisdomise AI(WSDM) ke ANG
ƒ0.00113307
1 Wisdomise AI(WSDM) ke AWG
ƒ0.0011394
1 Wisdomise AI(WSDM) ke BBD
$0.001266
1 Wisdomise AI(WSDM) ke BAM
KM0.00106977
1 Wisdomise AI(WSDM) ke BIF
Fr1.861653
1 Wisdomise AI(WSDM) ke BND
$0.0008229
1 Wisdomise AI(WSDM) ke BSD
$0.000633
1 Wisdomise AI(WSDM) ke JMD
$0.10137495
1 Wisdomise AI(WSDM) ke KHR
2.532
1 Wisdomise AI(WSDM) ke KMF
Fr0.26586
1 Wisdomise AI(WSDM) ke LAK
13.76086929
1 Wisdomise AI(WSDM) ke LKR
රු0.1927485
1 Wisdomise AI(WSDM) ke MDL
L0.01081797
1 Wisdomise AI(WSDM) ke MGA
Ar2.8513485
1 Wisdomise AI(WSDM) ke MOP
P0.00505767
1 Wisdomise AI(WSDM) ke MVR
0.0097482
1 Wisdomise AI(WSDM) ke MWK
MK1.0951533
1 Wisdomise AI(WSDM) ke MZN
MT0.04048035
1 Wisdomise AI(WSDM) ke NPR
रु0.0896961
1 Wisdomise AI(WSDM) ke PYG
4.489236
1 Wisdomise AI(WSDM) ke RWF
Fr0.918483
1 Wisdomise AI(WSDM) ke SBD
$0.00520959
1 Wisdomise AI(WSDM) ke SCR
0.008862
1 Wisdomise AI(WSDM) ke SRD
$0.0243705
1 Wisdomise AI(WSDM) ke SVC
$0.00552609
1 Wisdomise AI(WSDM) ke SZL
L0.01096989
1 Wisdomise AI(WSDM) ke TMT
m0.0022155
1 Wisdomise AI(WSDM) ke TND
د.ت0.001873047
1 Wisdomise AI(WSDM) ke TTD
$0.00427908
1 Wisdomise AI(WSDM) ke UGX
Sh2.212968
1 Wisdomise AI(WSDM) ke XAF
Fr0.359544
1 Wisdomise AI(WSDM) ke XCD
$0.0017091
1 Wisdomise AI(WSDM) ke XOF
Fr0.359544
1 Wisdomise AI(WSDM) ke XPF
Fr0.065199
1 Wisdomise AI(WSDM) ke BWP
P0.00850119
1 Wisdomise AI(WSDM) ke BZD
$0.001266
1 Wisdomise AI(WSDM) ke CVE
$0.06066672
1 Wisdomise AI(WSDM) ke DJF
Fr0.112041
1 Wisdomise AI(WSDM) ke DOP
$0.04070823
1 Wisdomise AI(WSDM) ke DZD
د.ج0.08259384
1 Wisdomise AI(WSDM) ke FJD
$0.00144324
1 Wisdomise AI(WSDM) ke GNF
Fr5.503935
1 Wisdomise AI(WSDM) ke GTQ
Q0.00484878
1 Wisdomise AI(WSDM) ke GYD
$0.13239828
1 Wisdomise AI(WSDM) ke ISK
kr0.079758

Sumber Daya Wisdomise AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Wisdomise AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Wisdomise AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Wisdomise AI

Berapa nilai Wisdomise AI (WSDM) hari ini?
Harga live WSDM dalam USD adalah 0.000633 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WSDM ke USD saat ini?
Harga WSDM ke USD saat ini adalah $ 0.000633. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Wisdomise AI?
Kapitalisasi pasar WSDM adalah $ 371.32K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WSDM?
Suplai beredar WSDM adalah 586.60M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WSDM?
WSDM mencapai harga ATH sebesar 0.1191700212931804 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WSDM?
WSDM mencapai harga ATL 0.000625223943640525 USD.
Berapa volume perdagangan WSDM?
Volume perdagangan 24 jam live WSDM adalah $ 83.97K USD.
Akankah harga WSDM naik lebih tinggi tahun ini?
WSDM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WSDM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Wisdomise AI (WSDM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

