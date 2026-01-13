Prediksi Harga Exxon Mobil (XOMON) (USD)

Dapatkan prediksi harga Exxon Mobil untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan XOMON dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli XOMON

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Exxon Mobil % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $124.32 $124.32 $124.32 +0.47% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Exxon Mobil untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Exxon Mobil (XOMON) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Exxon Mobil kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 124.32 pada tahun 2026. Prediksi Harga Exxon Mobil (XOMON) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Exxon Mobil kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 130.536 pada tahun 2027. Prediksi Harga Exxon Mobil (XOMON) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, XOMON diproyeksikan mencapai $ 137.0628 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Exxon Mobil (XOMON) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, XOMON diproyeksikan mencapai $ 143.9159 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Exxon Mobil (XOMON) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target XOMON pada tahun 2030 adalah $ 151.1117 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Exxon Mobil (XOMON) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Exxon Mobil berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 246.1450. Prediksi Harga Exxon Mobil (XOMON) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Exxon Mobil berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 400.9444. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 124.32 0.00%

2027 $ 130.536 5.00%

2028 $ 137.0628 10.25%

2029 $ 143.9159 15.76%

2030 $ 151.1117 21.55%

2031 $ 158.6673 27.63%

2032 $ 166.6006 34.01%

2033 $ 174.9307 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 183.6772 47.75%

2035 $ 192.8611 55.13%

2036 $ 202.5041 62.89%

2037 $ 212.6293 71.03%

2038 $ 223.2608 79.59%

2039 $ 234.4239 88.56%

2040 $ 246.1450 97.99%

2050 $ 400.9444 222.51% Prediksi Harga Exxon Mobil Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 124.32 0.00%

January 14, 2026(Besok) $ 124.3370 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 124.4392 0.10%

February 12, 2026(30 Days) $ 124.8309 0.41% Prediksi Harga Exxon Mobil (XOMON) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk XOMON pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $124.32 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Exxon Mobil (XOMON) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk XOMON, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $124.3370 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Exxon Mobil (XOMON) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk XOMON, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $124.4392 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Exxon Mobil (XOMON) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk XOMON adalah $124.8309 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Exxon Mobil Saat Ini Harga Saat Ini $ 124.32$ 124.32 $ 124.32 Perubahan Harga (24 Jam) +0.47% Kap. Pasar $ 52.74K$ 52.74K $ 52.74K Suplai Peredaran 424.16 424.16 424.16 Volume (24 Jam) $ 818.79K$ 818.79K $ 818.79K Volume (24 Jam) -- Harga XOMON terbaru adalah $ 124.32. Perubahan 24 jamnya sebesar +0.47%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 818.79K. Selanjutnya, suplai beredar XOMON adalah 424.16 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 52.74K. Lihat Harga XOMON Live

Cara Membeli Exxon Mobil (XOMON) Mencoba untuk membeli XOMON? Anda sekarang dapat membeli XOMON melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Exxon Mobil dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli XOMON Sekarang

Harga Lampau Exxon Mobil Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Exxon Mobil, harga Exxon Mobil saat ini adalah 124.34USD. Suplai Exxon Mobil(XOMON) yang beredar adalah 424.16 XOMON , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $52.74K . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.459999 $ 124.5 $ 122.73

7 Hari 0.38% $ 34.33 $ 125.08 $ 90

30 Days 0.38% $ 34.33 $ 125.08 $ 90 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Exxon Mobil telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.459999 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Exxon Mobil trading pada harga tertinggi $125.08 dan terendah $90 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.38% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut XOMON di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Exxon Mobil telah mengalami perubahan 0.38% , mencerminkan sekitar $34.33 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa XOMON dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Exxon Mobil lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga XOMON Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Exxon Mobil (XOMON )? Modul Prediksi Harga Exxon Mobil adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga XOMON di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Exxon Mobil pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan XOMON, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Exxon Mobil. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan XOMON. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum XOMON untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Exxon Mobil.

Mengapa Prediksi Harga XOMON Penting?

Prediksi Harga XOMON sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi XOMON sekarang? Menurut prediksi Anda, XOMON akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga XOMON bulan depan? Menurut alat prediksi harga Exxon Mobil (XOMON), prakiraan harga XOMON akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 XOMON pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 Exxon Mobil (XOMON) adalah $124.32 . Berdasarkan model prediksi di atas, XOMON diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga XOMON di tahun 2028? Exxon Mobil (XOMON) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per XOMON pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga XOMON di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Exxon Mobil (XOMON) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga XOMON di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Exxon Mobil (XOMON) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga XOMON untuk tahun 2040? Exxon Mobil (XOMON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 XOMON pada tahun 2040.