Harga Exxon Mobil Hari Ini

Harga live Exxon Mobil (XOMON) hari ini adalah $ 123.96, dengan perubahan 0.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XOMON ke USD saat ini adalah $ 123.96 per XOMON.

Exxon Mobil saat ini berada di peringkat #3223 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 52.60K, dengan suplai yang beredar 424.31 XOMON. Selama 24 jam terakhir, XOMON diperdagangkan antara $ 122.73 (low) dan $ 125.08 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 124.85428390844636, sementara all-time low aset ini adalah $ 120.34837587783474.

Dalam kinerja jangka pendek, XOMON bergerak -0.02% dalam satu jam terakhir dan +37.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 939.44K.

Informasi Pasar Exxon Mobil (XOMON)

Peringkat No.3223 Kapitalisasi Pasar $ 52.60K$ 52.60K $ 52.60K Volume (24 Jam) $ 939.44K$ 939.44K $ 939.44K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 52.60K$ 52.60K $ 52.60K Suplai Peredaran 424.31 424.31 424.31 Total Suplai 424.31049048 424.31049048 424.31049048 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Exxon Mobil saat ini adalah $ 52.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 939.44K. Suplai beredar XOMON adalah 424.31, dan total suplainya sebesar 424.31049048. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 52.60K.