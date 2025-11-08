Prediksi Harga ZND Token (ZND) (USD)

Dapatkan prediksi harga ZND Token untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan ZND dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga ZND Token % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.1054 $0.1054 $0.1054 +0.28% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga ZND Token untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga ZND Token (ZND) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, ZND Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.1054 pada tahun 2025. Prediksi Harga ZND Token (ZND) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, ZND Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.11067 pada tahun 2026. Prediksi Harga ZND Token (ZND) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ZND pada tahun 2027 adalah $ 0.116203 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga ZND Token (ZND) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ZND pada tahun 2028 adalah $ 0.122013 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga ZND Token (ZND) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ZND pada tahun 2029 adalah $ 0.128114 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga ZND Token (ZND) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ZND pada tahun 2030 adalah $ 0.134520 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga ZND Token (ZND) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga ZND Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.219119. Prediksi Harga ZND Token (ZND) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga ZND Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.356921.

2026 $ 0.11067 5.00%

2027 $ 0.116203 10.25%

2028 $ 0.122013 15.76%

2029 $ 0.128114 21.55%

2030 $ 0.134520 27.63%

2031 $ 0.141246 34.01%

2032 $ 0.148308 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.155723 47.75%

2034 $ 0.163509 55.13%

2035 $ 0.171685 62.89%

2036 $ 0.180269 71.03%

2037 $ 0.189283 79.59%

2038 $ 0.198747 88.56%

2039 $ 0.208684 97.99%

2040 $ 0.219119 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga ZND Token Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.1054 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.105414 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.105501 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.105833 0.41% Prediksi Harga ZND Token (ZND) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ZND pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.1054 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga ZND Token (ZND) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk ZND, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.105414 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga ZND Token (ZND) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk ZND, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.105501 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga ZND Token (ZND) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ZND adalah $0.105833 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga ZND Token Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.1054$ 0.1054 $ 0.1054 Perubahan Harga (24 Jam) +0.28% Kap. Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Volume (24 Jam) $ 135.43K$ 135.43K $ 135.43K Volume (24 Jam) -- Harga ZND terbaru adalah $ 0.1054. Perubahan 24 jamnya sebesar +0.28%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 135.43K. Selanjutnya, suplai beredar ZND adalah 0.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 0.00.

Harga Lampau ZND Token Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live ZND Token, harga ZND Token saat ini adalah 0.1054USD. Suplai ZND Token(ZND) yang beredar adalah 0.00 ZND , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.00 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.001299 $ 0.1247 $ 0.1002

7 Hari -0.30% $ -0.046200 $ 0.1563 $ 0.0957

30 Days -0.58% $ -0.148900 $ 0.2543 $ 0.0957 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, ZND Token telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.001299 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, ZND Token trading pada harga tertinggi $0.1563 dan terendah $0.0957 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.30% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ZND di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, ZND Token telah mengalami perubahan -0.58% , mencerminkan sekitar $-0.148900 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ZND dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga ZND Token lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga ZND Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga ZND Token (ZND )? Modul Prediksi Harga ZND Token adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ZND di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap ZND Token pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ZND, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga ZND Token. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ZND. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ZND untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan ZND Token.

Mengapa Prediksi Harga ZND Penting?

Prediksi Harga ZND sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

