Harga live ZND Token hari ini adalah 0.1012 USD. Lacak informasi harga aktual ZND ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZND dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ZND

Info Harga ZND

Penjelasan ZND

Whitepaper ZND

Situs Web Resmi ZND

Tokenomi ZND

Prakiraan Harga ZND

Riwayat ZND

Panduan Membeli ZND

Konverter ZND ke Mata Uang Fiat

Spot ZND

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo ZND Token

Harga ZND Token(ZND)

Harga Live 1 ZND ke USD:

$0.1012
$0.1012$0.1012
-3.71%1D
USD
Grafik Harga Live ZND Token (ZND)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:21:06 (UTC+8)

Informasi Harga ZND Token (ZND) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0987
$ 0.0987$ 0.0987
Low 24 Jam
$ 0.1127
$ 0.1127$ 0.1127
High 24 Jam

$ 0.0987
$ 0.0987$ 0.0987

$ 0.1127
$ 0.1127$ 0.1127

$ 1.104128213509182
$ 1.104128213509182$ 1.104128213509182

$ 0.05606759811937907
$ 0.05606759811937907$ 0.05606759811937907

-0.20%

-3.71%

-26.78%

-26.78%

Harga aktual ZND Token (ZND) adalah $ 0.1012. Selama 24 jam terakhir, ZND diperdagangkan antara low $ 0.0987 dan high $ 0.1127, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZND adalah $ 1.104128213509182, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.05606759811937907.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZND telah berubah sebesar -0.20% selama 1 jam terakhir, -3.71% selama 24 jam, dan -26.78% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ZND Token (ZND)

No.3702

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 127.26K
$ 127.26K$ 127.26K

$ 70.84M
$ 70.84M$ 70.84M

0.00
0.00 0.00

700,000,000
700,000,000 700,000,000

694,135,054
694,135,054 694,135,054

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar ZND Token saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 127.26K. Suplai beredar ZND adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 694135054. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 70.84M.

Riwayat Harga ZND Token (ZND) USD

Pantau perubahan harga ZND Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.003899-3.71%
30 Days$ -0.1469-59.21%
60 Hari$ -0.2987-74.70%
90 Hari$ -0.2367-70.06%
Perubahan Harga ZND Token Hari Ini

Hari ini, ZND tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.003899 (-3.71%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ZND Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1469 (-59.21%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ZND Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ZND terlihat mengalami perubahan $ -0.2987 (-74.70%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ZND Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2367 (-70.06%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ZND Token (ZND)?

Lihat halaman Riwayat Harga ZND Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ZND Token (ZND)

ZND is a comprehensive financial ecosystem built around multiple platforms including zondacrypto, a leading cryptocurrency exchange in Central Europe since 2014, zondacrypto Pay, enabling businesses to accept crypto payments and ZND platform, offering solutions for Trade, Earn, Borrow, and Explore, designed for users of all experience levels.

ZND Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ZND Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ZND ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ZND Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ZND Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ZND Token (USD)

Berapa nilai ZND Token (ZND) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ZND Token (ZND) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZND Token.

Cek prediksi harga ZND Token sekarang!

Tokenomi ZND Token (ZND)

Memahami tokenomi ZND Token (ZND) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZND sekarang!

Cara membeli ZND Token (ZND)

Ingin mengetahui cara membeli ZND Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ZND Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ZND ke Mata Uang Lokal

1 ZND Token(ZND) ke VND
2,663.078
1 ZND Token(ZND) ke AUD
A$0.155848
1 ZND Token(ZND) ke GBP
0.076912
1 ZND Token(ZND) ke EUR
0.087032
1 ZND Token(ZND) ke USD
$0.1012
1 ZND Token(ZND) ke MYR
RM0.423016
1 ZND Token(ZND) ke TRY
4.269628
1 ZND Token(ZND) ke JPY
¥15.4836
1 ZND Token(ZND) ke ARS
ARS$146.878644
1 ZND Token(ZND) ke RUB
8.2225
1 ZND Token(ZND) ke INR
8.973404
1 ZND Token(ZND) ke IDR
Rp1,686.665992
1 ZND Token(ZND) ke PHP
5.964728
1 ZND Token(ZND) ke EGP
￡E.4.785748
1 ZND Token(ZND) ke BRL
R$0.540408
1 ZND Token(ZND) ke CAD
C$0.142692
1 ZND Token(ZND) ke BDT
12.347412
1 ZND Token(ZND) ke NGN
145.610608
1 ZND Token(ZND) ke COP
$387.738692
1 ZND Token(ZND) ke ZAR
R.1.757844
1 ZND Token(ZND) ke UAH
4.256472
1 ZND Token(ZND) ke TZS
T.Sh.248.6484
1 ZND Token(ZND) ke VES
Bs22.9724
1 ZND Token(ZND) ke CLP
$95.4316
1 ZND Token(ZND) ke PKR
Rs28.603168
1 ZND Token(ZND) ke KZT
53.234236
1 ZND Token(ZND) ke THB
฿3.276856
1 ZND Token(ZND) ke TWD
NT$3.135176
1 ZND Token(ZND) ke AED
د.إ0.371404
1 ZND Token(ZND) ke CHF
Fr0.08096
1 ZND Token(ZND) ke HKD
HK$0.786324
1 ZND Token(ZND) ke AMD
֏38.69888
1 ZND Token(ZND) ke MAD
.د.م0.94116
1 ZND Token(ZND) ke MXN
$1.879284
1 ZND Token(ZND) ke SAR
ريال0.3795
1 ZND Token(ZND) ke ETB
Br15.573668
1 ZND Token(ZND) ke KES
KSh13.068968
1 ZND Token(ZND) ke JOD
د.أ0.0717508
1 ZND Token(ZND) ke PLN
0.372416
1 ZND Token(ZND) ke RON
лв0.44528
1 ZND Token(ZND) ke SEK
kr0.968484
1 ZND Token(ZND) ke BGN
лв0.171028
1 ZND Token(ZND) ke HUF
Ft33.879736
1 ZND Token(ZND) ke CZK
2.134308
1 ZND Token(ZND) ke KWD
د.ك0.0309672
1 ZND Token(ZND) ke ILS
0.330924
1 ZND Token(ZND) ke BOB
Bs0.69828
1 ZND Token(ZND) ke AZN
0.17204
1 ZND Token(ZND) ke TJS
SM0.933064
1 ZND Token(ZND) ke GEL
0.274252
1 ZND Token(ZND) ke AOA
Kz92.758908
1 ZND Token(ZND) ke BHD
.د.ب0.0381524
1 ZND Token(ZND) ke BMD
$0.1012
1 ZND Token(ZND) ke DKK
kr0.654764
1 ZND Token(ZND) ke HNL
L2.665608
1 ZND Token(ZND) ke MUR
4.649128
1 ZND Token(ZND) ke NAD
$1.757844
1 ZND Token(ZND) ke NOK
kr1.031228
1 ZND Token(ZND) ke NZD
$0.179124
1 ZND Token(ZND) ke PAB
B/.0.1012
1 ZND Token(ZND) ke PGK
K0.42504
1 ZND Token(ZND) ke QAR
ر.ق0.368368
1 ZND Token(ZND) ke RSD
дин.10.279896
1 ZND Token(ZND) ke UZS
soʻm1,219.276828
1 ZND Token(ZND) ke ALL
L8.48562
1 ZND Token(ZND) ke ANG
ƒ0.181148
1 ZND Token(ZND) ke AWG
ƒ0.18216
1 ZND Token(ZND) ke BBD
$0.2024
1 ZND Token(ZND) ke BAM
KM0.171028
1 ZND Token(ZND) ke BIF
Fr298.4388
1 ZND Token(ZND) ke BND
$0.13156
1 ZND Token(ZND) ke BSD
$0.1012
1 ZND Token(ZND) ke JMD
$16.22742
1 ZND Token(ZND) ke KHR
406.425272
1 ZND Token(ZND) ke KMF
Fr42.504
1 ZND Token(ZND) ke LAK
2,199.999956
1 ZND Token(ZND) ke LKR
රු30.852844
1 ZND Token(ZND) ke MDL
L1.7204
1 ZND Token(ZND) ke MGA
Ar455.8554
1 ZND Token(ZND) ke MOP
P0.8096
1 ZND Token(ZND) ke MVR
1.55848
1 ZND Token(ZND) ke MWK
MK175.694332
1 ZND Token(ZND) ke MZN
MT6.47174
1 ZND Token(ZND) ke NPR
रु14.34004
1 ZND Token(ZND) ke PYG
717.7104
1 ZND Token(ZND) ke RWF
Fr146.8412
1 ZND Token(ZND) ke SBD
$0.832876
1 ZND Token(ZND) ke SCR
1.4168
1 ZND Token(ZND) ke SRD
$3.8962
1 ZND Token(ZND) ke SVC
$0.884488
1 ZND Token(ZND) ke SZL
L1.756832
1 ZND Token(ZND) ke TMT
m0.3542
1 ZND Token(ZND) ke TND
د.ت0.2994508
1 ZND Token(ZND) ke TTD
$0.685124
1 ZND Token(ZND) ke UGX
Sh353.7952
1 ZND Token(ZND) ke XAF
Fr57.4816
1 ZND Token(ZND) ke XCD
$0.27324
1 ZND Token(ZND) ke XOF
Fr57.4816
1 ZND Token(ZND) ke XPF
Fr10.4236
1 ZND Token(ZND) ke BWP
P1.36114
1 ZND Token(ZND) ke BZD
$0.203412
1 ZND Token(ZND) ke CVE
$9.699008
1 ZND Token(ZND) ke DJF
Fr17.9124
1 ZND Token(ZND) ke DOP
$6.508172
1 ZND Token(ZND) ke DZD
د.ج13.202552
1 ZND Token(ZND) ke FJD
$0.230736
1 ZND Token(ZND) ke GNF
Fr879.934
1 ZND Token(ZND) ke GTQ
Q0.775192
1 ZND Token(ZND) ke GYD
$21.166992
1 ZND Token(ZND) ke ISK
kr12.7512

Sumber Daya ZND Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ZND Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ZND Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ZND Token

Berapa nilai ZND Token (ZND) hari ini?
Harga live ZND dalam USD adalah 0.1012 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZND ke USD saat ini?
Harga ZND ke USD saat ini adalah $ 0.1012. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ZND Token?
Kapitalisasi pasar ZND adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZND?
Suplai beredar ZND adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZND?
ZND mencapai harga ATH sebesar 1.104128213509182 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZND?
ZND mencapai harga ATL 0.05606759811937907 USD.
Berapa volume perdagangan ZND?
Volume perdagangan 24 jam live ZND adalah $ 127.26K USD.
Akankah harga ZND naik lebih tinggi tahun ini?
ZND mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZND untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:21:06 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ZND Token (ZND)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ZND ke USD

Jumlah

ZND
ZND
USD
USD

1 ZND = 0.1012 USD

Perdagangkan ZND

ZND/USDT
$0.1012
$0.1012$0.1012
-3.71%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

