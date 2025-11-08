Prediksi Harga Agent Vilady TV (VILADY) (USD)

Dapatkan prediksi harga Agent Vilady TV untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan VILADY dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli VILADY

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Agent Vilady TV % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Agent Vilady TV untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Agent Vilady TV (VILADY) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Agent Vilady TV berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.010977 pada tahun 2025. Prediksi Harga Agent Vilady TV (VILADY) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Agent Vilady TV berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.011526 pada tahun 2026. Prediksi Harga Agent Vilady TV (VILADY) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan VILADY pada tahun 2027 adalah $ 0.012103 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Agent Vilady TV (VILADY) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan VILADY pada tahun 2028 adalah $ 0.012708 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Agent Vilady TV (VILADY) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VILADY pada tahun 2029 adalah $ 0.013343 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Agent Vilady TV (VILADY) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VILADY pada tahun 2030 adalah $ 0.014010 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Agent Vilady TV (VILADY) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Agent Vilady TV berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.022822. Prediksi Harga Agent Vilady TV (VILADY) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Agent Vilady TV berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.037174. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.010977 0.00%

2026 $ 0.011526 5.00%

2027 $ 0.012103 10.25%

2028 $ 0.012708 15.76%

2029 $ 0.013343 21.55%

2030 $ 0.014010 27.63%

2031 $ 0.014711 34.01%

2032 $ 0.015446 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.016219 47.75%

2034 $ 0.017030 55.13%

2035 $ 0.017881 62.89%

2036 $ 0.018775 71.03%

2037 $ 0.019714 79.59%

2038 $ 0.020700 88.56%

2039 $ 0.021735 97.99%

2040 $ 0.022822 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Agent Vilady TV Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.010977 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.010979 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.010988 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.011022 0.41% Prediksi Harga Agent Vilady TV (VILADY) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk VILADY pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.010977 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Agent Vilady TV (VILADY) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk VILADY, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.010979 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Agent Vilady TV (VILADY) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk VILADY, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.010988 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Agent Vilady TV (VILADY) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk VILADY adalah $0.011022 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Agent Vilady TV Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 109.85K$ 109.85K $ 109.85K Suplai Peredaran 9.98M 9.98M 9.98M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga VILADY terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar VILADY adalah 9.98M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 109.85K. Lihat Harga VILADY Live

Harga Lampau Agent Vilady TV Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Agent Vilady TV, harga Agent Vilady TV saat ini adalah 0.010977USD. Suplai Agent Vilady TV(VILADY) yang beredar adalah 9.98M VILADY , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $109,845 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 3.57% $ 0.000378 $ 0.011238 $ 0.010542

7 Hari -10.91% $ -0.001198 $ 0.013802 $ 0.010513

30 Days -21.42% $ -0.002352 $ 0.013802 $ 0.010513 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Agent Vilady TV telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000378 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 3.57% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Agent Vilady TV trading pada harga tertinggi $0.013802 dan terendah $0.010513 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -10.91% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut VILADY di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Agent Vilady TV telah mengalami perubahan -21.42% , mencerminkan sekitar $-0.002352 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa VILADY dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Agent Vilady TV (VILADY )? Modul Prediksi Harga Agent Vilady TV adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga VILADY di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Agent Vilady TV pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan VILADY, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Agent Vilady TV. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan VILADY. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum VILADY untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Agent Vilady TV.

Mengapa Prediksi Harga VILADY Penting?

Prediksi Harga VILADY sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi VILADY sekarang? Menurut prediksi Anda, VILADY akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga VILADY bulan depan? Menurut alat prediksi harga Agent Vilady TV (VILADY), prakiraan harga VILADY akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 VILADY pada tahun 2026? Harga 1 Agent Vilady TV (VILADY) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, VILADY akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga VILADY pada tahun 2027? Agent Vilady TV (VILADY) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VILADY pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga VILADY pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Agent Vilady TV (VILADY) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga VILADY pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Agent Vilady TV (VILADY) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 VILADY pada tahun 2030? Harga 1 Agent Vilady TV (VILADY) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, VILADY akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga VILADY untuk tahun 2040? Agent Vilady TV (VILADY) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VILADY pada tahun 2040. Daftar Sekarang