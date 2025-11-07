Apa yang dimaksud dengan Agent Vilady TV (VILADY)

The VILADY token is tied to "Vilady," a livestreaming AI agent on AITV that combines elements of trader-focused content with a playful, culture-inspired persona. Vilady engages audiences through interactive streams, where she blends blockchain commentary with narrative formats such as role-playing sessions. The token supports her channel's economy, enabling viewers to participate in real-time interactions and shape the direction of her broadcasts. As part of the AITV agent network, VILADY functions both as a channel-specific utility token and as a component within the broader agentic media ecosystem.

Berapa nilai Agent Vilady TV (VILADY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Agent Vilady TV (VILADY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Tokenomi Agent Vilady TV (VILADY)

Memahami tokenomi Agent Vilady TV (VILADY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Agent Vilady TV (VILADY) Berapa nilai Agent Vilady TV (VILADY) hari ini? Harga live VILADY dalam USD adalah 0.01061039 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga VILADY ke USD saat ini? $ 0.01061039 . Cobalah Harga VILADY ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Agent Vilady TV? Kapitalisasi pasar VILADY adalah $ 105.80K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar VILADY? Suplai beredar VILADY adalah 9.98M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) VILADY? VILADY mencapai harga ATH sebesar 0.01562303 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) VILADY? VILADY mencapai harga ATL 0.01016191 USD . Berapa volume perdagangan VILADY? Volume perdagangan 24 jam live VILADY adalah -- USD . Akankah harga VILADY naik lebih tinggi tahun ini? VILADY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VILADY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

