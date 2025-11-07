BursaDEX+
Harga live Agent Vilady TV hari ini adalah 0.01061039 USD. Lacak informasi harga aktual VILADY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VILADY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang VILADY

Info Harga VILADY

Penjelasan VILADY

Situs Web Resmi VILADY

Tokenomi VILADY

Prakiraan Harga VILADY

Harga Agent Vilady TV (VILADY)

Harga Live 1 VILADY ke USD:

$0.01061039
$0.01061039$0.01061039
-3.40%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Agent Vilady TV (VILADY)
Informasi Harga Agent Vilady TV (VILADY) (USD)

Harga aktual Agent Vilady TV (VILADY) adalah $0.01061039. Selama 24 jam terakhir, VILADY diperdagangkan antara low $ 0.01049398 dan high $ 0.01104751, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVILADY adalah $ 0.01562303, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01016191.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VILADY telah berubah sebesar +0.36% selama 1 jam terakhir, -3.40% selama 24 jam, dan -13.53% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Agent Vilady TV (VILADY)

Kapitalisasi Pasar Agent Vilady TV saat ini adalah $ 105.80K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VILADY adalah 9.98M, dan total suplainya sebesar 9984636.36142981. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 105.80K.

Riwayat Harga Agent Vilady TV (VILADY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Agent Vilady TV ke USD adalah $ -0.00037380570622539.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Agent Vilady TV ke USD adalah $ -0.0027345107.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Agent Vilady TV ke USD adalah $ -0.0025183590.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Agent Vilady TV ke USD adalah $ 0.

Apa yang dimaksud dengan Agent Vilady TV (VILADY)

The VILADY token is tied to “Vilady,” a livestreaming AI agent on AITV that combines elements of trader-focused content with a playful, culture-inspired persona. Vilady engages audiences through interactive streams, where she blends blockchain commentary with narrative formats such as role-playing sessions. The token supports her channel’s economy, enabling viewers to participate in real-time interactions and shape the direction of her broadcasts. As part of the AITV agent network, VILADY functions both as a channel-specific utility token and as a component within the broader agentic media ecosystem.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Agent Vilady TV (USD)

Berapa nilai Agent Vilady TV (VILADY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Agent Vilady TV (VILADY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Agent Vilady TV.

Cek prediksi harga Agent Vilady TV sekarang!

Tokenomi Agent Vilady TV (VILADY)

Memahami tokenomi Agent Vilady TV (VILADY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VILADY sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Agent Vilady TV (VILADY)

Berapa nilai Agent Vilady TV (VILADY) hari ini?
Harga live VILADY dalam USD adalah 0.01061039 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VILADY ke USD saat ini?
Harga VILADY ke USD saat ini adalah $ 0.01061039. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Agent Vilady TV?
Kapitalisasi pasar VILADY adalah $ 105.80K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VILADY?
Suplai beredar VILADY adalah 9.98M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VILADY?
VILADY mencapai harga ATH sebesar 0.01562303 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VILADY?
VILADY mencapai harga ATL 0.01016191 USD.
Berapa volume perdagangan VILADY?
Volume perdagangan 24 jam live VILADY adalah -- USD.
Akankah harga VILADY naik lebih tinggi tahun ini?
VILADY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VILADY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

