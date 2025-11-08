Prediksi Harga Alpha City (AMETA) (USD)

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Alpha City % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna.

2026 $ 0.001239 5.00%

2027 $ 0.001301 10.25%

2028 $ 0.001366 15.76%

2029 $ 0.001435 21.55%

2030 $ 0.001506 27.63%

2031 $ 0.001582 34.01%

2032 $ 0.001661 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001744 47.75%

2034 $ 0.001831 55.13%

2035 $ 0.001923 62.89%

2036 $ 0.002019 71.03%

2037 $ 0.002120 79.59%

2038 $ 0.002226 88.56%

2039 $ 0.002337 97.99%

2040 $ 0.002454 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Alpha City Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.001180 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.001180 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.001181 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.001185 0.41% Prediksi Harga Alpha City (AMETA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk AMETA pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.001180 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Alpha City (AMETA) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk AMETA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001180 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Alpha City (AMETA) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk AMETA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001181 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Alpha City (AMETA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk AMETA adalah $0.001185 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Alpha City Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 11.79M$ 11.79M $ 11.79M Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga AMETA terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar AMETA adalah 10.00B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 11.79M. Lihat Harga AMETA Live

Harga Lampau Alpha City Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Alpha City, harga Alpha City saat ini adalah 0.001180USD. Suplai Alpha City(AMETA) yang beredar adalah 10.00B AMETA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $11,789,340 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.52% $ 0 $ 0.001212 $ 0.001077

7 Hari 13.73% $ 0.000162 $ 0.001878 $ 0.000812

30 Days -37.57% $ -0.000443 $ 0.001878 $ 0.000812 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Alpha City telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 2.52% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Alpha City trading pada harga tertinggi $0.001878 dan terendah $0.000812 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 13.73% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut AMETA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Alpha City telah mengalami perubahan -37.57% , mencerminkan sekitar $-0.000443 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa AMETA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Alpha City (AMETA )? Modul Prediksi Harga Alpha City adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga AMETA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Alpha City pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan AMETA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Alpha City. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan AMETA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum AMETA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Alpha City.

Mengapa Prediksi Harga AMETA Penting?

Prediksi Harga AMETA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Apakah layak untuk berinvestasi AMETA sekarang? Menurut prediksi Anda, AMETA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga AMETA bulan depan? Menurut alat prediksi harga Alpha City (AMETA), prakiraan harga AMETA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 AMETA pada tahun 2026? Harga 1 Alpha City (AMETA) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, AMETA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga AMETA pada tahun 2027? Alpha City (AMETA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 AMETA pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga AMETA pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Alpha City (AMETA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga AMETA pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Alpha City (AMETA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 AMETA pada tahun 2030? Harga 1 Alpha City (AMETA) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, AMETA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga AMETA untuk tahun 2040? Alpha City (AMETA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 AMETA pada tahun 2040.