Harga live Alpha City hari ini adalah 0.00118971 USD. Lacak informasi harga aktual AMETA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AMETA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AMETA

Info Harga AMETA

Penjelasan AMETA

Situs Web Resmi AMETA

Tokenomi AMETA

Prakiraan Harga AMETA

Logo Alpha City

Harga Alpha City (AMETA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 AMETA ke USD:

$0.00119037
$0.00119037$0.00119037
+41.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Alpha City (AMETA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:53:31 (UTC+8)

Informasi Harga Alpha City (AMETA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00083493
$ 0.00083493$ 0.00083493
Low 24 Jam
$ 0.00127619
$ 0.00127619$ 0.00127619
High 24 Jam

$ 0.00083493
$ 0.00083493$ 0.00083493

$ 0.00127619
$ 0.00127619$ 0.00127619

$ 0.00324356
$ 0.00324356$ 0.00324356

$ 0.00016427
$ 0.00016427$ 0.00016427

+1.75%

+41.37%

-2.49%

-2.49%

Harga aktual Alpha City (AMETA) adalah $0.00118971. Selama 24 jam terakhir, AMETA diperdagangkan antara low $ 0.00083493 dan high $ 0.00127619, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAMETA adalah $ 0.00324356, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00016427.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AMETA telah berubah sebesar +1.75% selama 1 jam terakhir, +41.37% selama 24 jam, dan -2.49% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Alpha City (AMETA)

$ 11.88M
$ 11.88M$ 11.88M

--
----

$ 11.88M
$ 11.88M$ 11.88M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Alpha City saat ini adalah $ 11.88M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AMETA adalah 10.00B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.88M.

Riwayat Harga Alpha City (AMETA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Alpha City ke USD adalah $ +0.00034816.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Alpha City ke USD adalah $ -0.0004571202.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Alpha City ke USD adalah $ -0.0005738864.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Alpha City ke USD adalah $ +0.000011920073403588.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00034816+41.37%
30 Days$ -0.0004571202-38.42%
60 Hari$ -0.0005738864-48.23%
90 Hari$ +0.000011920073403588+1.01%

Apa yang dimaksud dengan Alpha City (AMETA)

Alpha City is a blockchain-powered virtual world moved to the BASE network and developed using Unreal Engine 5. It allows users to explore, create, and monetize content in a high-quality, graphically rich metaverse environment. Players can purchase Alpha Lands, build custom homes or businesses, and engage with a social-business lifestyle metaverse designed for immersive and interactive experiences. The project integrates NFT-based land ownership, customizable structures, and an economy driven by ALPHA tokens.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Alpha City (AMETA)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Alpha City (USD)

Berapa nilai Alpha City (AMETA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Alpha City (AMETA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Alpha City.

Cek prediksi harga Alpha City sekarang!

AMETA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Alpha City (AMETA)

Memahami tokenomi Alpha City (AMETA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AMETA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Alpha City (AMETA)

Berapa nilai Alpha City (AMETA) hari ini?
Harga live AMETA dalam USD adalah 0.00118971 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AMETA ke USD saat ini?
Harga AMETA ke USD saat ini adalah $ 0.00118971. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Alpha City?
Kapitalisasi pasar AMETA adalah $ 11.88M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AMETA?
Suplai beredar AMETA adalah 10.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AMETA?
AMETA mencapai harga ATH sebesar 0.00324356 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AMETA?
AMETA mencapai harga ATL 0.00016427 USD.
Berapa volume perdagangan AMETA?
Volume perdagangan 24 jam live AMETA adalah -- USD.
Akankah harga AMETA naik lebih tinggi tahun ini?
AMETA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AMETA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:53:31 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Alpha City (AMETA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

