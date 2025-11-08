Prediksi Harga Amnis Aptos (AMAPT) (USD)

Dapatkan prediksi harga Amnis Aptos untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan AMAPT dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli AMAPT

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Amnis Aptos % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Amnis Aptos untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Amnis Aptos (AMAPT) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Amnis Aptos berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.06 pada tahun 2025. Prediksi Harga Amnis Aptos (AMAPT) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Amnis Aptos berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.213 pada tahun 2026. Prediksi Harga Amnis Aptos (AMAPT) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan AMAPT pada tahun 2027 adalah $ 3.3736 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Amnis Aptos (AMAPT) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan AMAPT pada tahun 2028 adalah $ 3.5423 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Amnis Aptos (AMAPT) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AMAPT pada tahun 2029 adalah $ 3.7194 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Amnis Aptos (AMAPT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AMAPT pada tahun 2030 adalah $ 3.9054 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Amnis Aptos (AMAPT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Amnis Aptos berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 6.3615. Prediksi Harga Amnis Aptos (AMAPT) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Amnis Aptos berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 10.3622. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 3.06 0.00%

2026 $ 3.213 5.00%

2027 $ 3.3736 10.25%

2028 $ 3.5423 15.76%

2029 $ 3.7194 21.55%

2030 $ 3.9054 27.63%

2031 $ 4.1006 34.01%

2032 $ 4.3057 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 4.5210 47.75%

2034 $ 4.7470 55.13%

2035 $ 4.9844 62.89%

2036 $ 5.2336 71.03%

2037 $ 5.4953 79.59%

2038 $ 5.7700 88.56%

2039 $ 6.0585 97.99%

2040 $ 6.3615 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Amnis Aptos Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 3.06 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 3.0604 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 3.0629 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 3.0725 0.41% Prediksi Harga Amnis Aptos (AMAPT) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk AMAPT pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $3.06 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Amnis Aptos (AMAPT) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk AMAPT, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $3.0604 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Amnis Aptos (AMAPT) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk AMAPT, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $3.0629 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Amnis Aptos (AMAPT) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk AMAPT adalah $3.0725 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Amnis Aptos Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 77.44M$ 77.44M $ 77.44M Suplai Peredaran 25.20M 25.20M 25.20M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga AMAPT terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar AMAPT adalah 25.20M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 77.44M. Lihat Harga AMAPT Live

Harga Lampau Amnis Aptos Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Amnis Aptos, harga Amnis Aptos saat ini adalah 3.06USD. Suplai Amnis Aptos(AMAPT) yang beredar adalah 25.20M AMAPT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $77,439,151 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 3.81% $ 0.11226 $ 3.2 $ 2.78

7 Hari -5.46% $ -0.167210 $ 4.9531 $ 2.3990

30 Days -39.13% $ -1.1976 $ 4.9531 $ 2.3990 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Amnis Aptos telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.11226 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 3.81% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Amnis Aptos trading pada harga tertinggi $4.9531 dan terendah $2.3990 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -5.46% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut AMAPT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Amnis Aptos telah mengalami perubahan -39.13% , mencerminkan sekitar $-1.1976 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa AMAPT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Amnis Aptos (AMAPT )? Modul Prediksi Harga Amnis Aptos adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga AMAPT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Amnis Aptos pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan AMAPT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Amnis Aptos. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan AMAPT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum AMAPT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Amnis Aptos.

Mengapa Prediksi Harga AMAPT Penting?

Prediksi Harga AMAPT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi AMAPT sekarang? Menurut prediksi Anda, AMAPT akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga AMAPT bulan depan? Menurut alat prediksi harga Amnis Aptos (AMAPT), prakiraan harga AMAPT akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 AMAPT pada tahun 2026? Harga 1 Amnis Aptos (AMAPT) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, AMAPT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga AMAPT pada tahun 2027? Amnis Aptos (AMAPT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 AMAPT pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga AMAPT pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Amnis Aptos (AMAPT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga AMAPT pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Amnis Aptos (AMAPT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 AMAPT pada tahun 2030? Harga 1 Amnis Aptos (AMAPT) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, AMAPT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga AMAPT untuk tahun 2040? Amnis Aptos (AMAPT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 AMAPT pada tahun 2040. Daftar Sekarang