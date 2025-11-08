Bursa MEXC / Prediksi Harga Kripto / Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) /

Prediksi Harga Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) (USD)

Dapatkan prediksi harga Amnis Staked Aptos Coin untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan STAPT dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Amnis Staked Aptos Coin

Prediksi Harga Amnis Staked Aptos Coin untuk tahun 2025-2050 (USD)

Prediksi Harga Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini)
Berdasarkan prediksi Anda, Amnis Staked Aptos Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.63 pada tahun 2025.

Prediksi Harga Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan)
Berdasarkan prediksi Anda, Amnis Staked Aptos Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.8115 pada tahun 2026.

Prediksi Harga Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun)
Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan STAPT pada tahun 2027 adalah $ 4.0020 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%.

Prediksi Harga Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun)
Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan STAPT pada tahun 2028 adalah $ 4.2021 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%.

Prediksi Harga Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target STAPT pada tahun 2029 adalah $ 4.4122 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%.

Prediksi Harga Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target STAPT pada tahun 2030 adalah $ 4.6329 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%.

Prediksi Harga Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)
Pada tahun 2040, harga Amnis Staked Aptos Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 7.5465.

Prediksi Harga Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun)
Pada tahun 2050, harga Amnis Staked Aptos Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 12.2924.

2026 $ 3.8115 5.00%

2027 $ 4.0020 10.25%

2028 $ 4.2021 15.76%

2029 $ 4.4122 21.55%

2030 $ 4.6329 27.63%

2031 $ 4.8645 34.01%

2032 $ 5.1077 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 5.3631 47.75%

2034 $ 5.6313 55.13%

2035 $ 5.9128 62.89%

2036 $ 6.2085 71.03%

2037 $ 6.5189 79.59%

2038 $ 6.8449 88.56%

2039 $ 7.1871 97.99%

2040 $ 7.5465 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Amnis Staked Aptos Coin Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 3.63 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 3.6304 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 3.6334 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 3.6449 0.41% Prediksi Harga Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk STAPT pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $3.63 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk STAPT, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $3.6304 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk STAPT, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $3.6334 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk STAPT adalah $3.6449 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Amnis Staked Aptos Coin Saat Ini

Suplai Peredaran 2.02M
Kap. Pasar $ 7.33M

Selanjutnya, suplai beredar STAPT adalah 2.02M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 7.33M.

Harga Lampau Amnis Staked Aptos Coin Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Amnis Staked Aptos Coin, harga Amnis Staked Aptos Coin saat ini adalah 3.63USD. Suplai Amnis Staked Aptos Coin(STAPT) yang beredar adalah 2.02M STAPT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $7,328,922 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.16% $ 0.076798 $ 3.8 $ 3.24

7 Hari -4.67% $ -0.169853 $ 5.7994 $ 2.7981

30 Days -38.40% $ -1.3939 $ 5.7994 $ 2.7981 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Amnis Staked Aptos Coin telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.076798 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 2.16% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Amnis Staked Aptos Coin trading pada harga tertinggi $5.7994 dan terendah $2.7981 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -4.67% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut STAPT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Amnis Staked Aptos Coin telah mengalami perubahan -38.40% , mencerminkan sekitar $-1.3939 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa STAPT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Amnis Staked Aptos Coin (STAPT )? Modul Prediksi Harga Amnis Staked Aptos Coin adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga STAPT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Amnis Staked Aptos Coin pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan STAPT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Amnis Staked Aptos Coin. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan STAPT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum STAPT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Amnis Staked Aptos Coin.

Mengapa Prediksi Harga STAPT Penting?

Prediksi Harga STAPT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab:

Berapa prediksi harga STAPT bulan depan?
Menurut alat prediksi harga Amnis Staked Aptos Coin (STAPT), prakiraan harga STAPT akan mencapai harga tertentu bulan depan berdasarkan input pertumbuhan Anda.

Berapa harga 1 STAPT pada tahun 2026?
Menurut modul prediksi di atas, STAPT akan meningkat berdasarkan input pertumbuhan Anda pada tahun 2026.

Berapa prakiraan harga STAPT pada tahun 2027?
Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) diperkirakan akan mencapai harga tertentu per 1 STAPT pada tahun 2027 berdasarkan input pertumbuhan.

Berapa estimasi target harga STAPT pada tahun 2028?
Berdasarkan input prediksi harga Anda, Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) akan mencapai estimasi target harga pada tahun 2028.

Berapa estimasi target harga STAPT pada tahun 2029?
Berdasarkan input prediksi harga Anda, Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) akan mencapai estimasi target harga pada tahun 2029.

Berapa harga 1 STAPT pada tahun 2030?
Menurut modul prediksi di atas, STAPT akan mencapai harga tertentu pada tahun 2030 berdasarkan input pertumbuhan.

Berapa prediksi harga STAPT untuk tahun 2040?
Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) diperkirakan akan mencapai harga tertentu per 1 STAPT pada tahun 2040 berdasarkan input pertumbuhan.