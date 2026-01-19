Prediksi Harga AscendEx (ASD) (USD)

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga AscendEx % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga AscendEx untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga AscendEx (ASD) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, AscendEx kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.018097 pada tahun 2026. Prediksi Harga AscendEx (ASD) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, AscendEx kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.019002 pada tahun 2027. Prediksi Harga AscendEx (ASD) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, ASD diproyeksikan mencapai $ 0.019952 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga AscendEx (ASD) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, ASD diproyeksikan mencapai $ 0.020949 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga AscendEx (ASD) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target ASD pada tahun 2030 adalah $ 0.021997 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga AscendEx (ASD) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga AscendEx berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.035831. Prediksi Harga AscendEx (ASD) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga AscendEx berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.058365. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.018097 0.00%

2027 $ 0.019002 5.00%

2028 $ 0.019952 10.25%

2029 $ 0.020949 15.76%

2030 $ 0.021997 21.55%

2031 $ 0.023097 27.63%

2032 $ 0.024252 34.01%

2033 $ 0.025464 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.026737 47.75%

2035 $ 0.028074 55.13%

2036 $ 0.029478 62.89%

2037 $ 0.030952 71.03%

2038 $ 0.032500 79.59%

2039 $ 0.034125 88.56%

2040 $ 0.035831 97.99%

2050 $ 0.058365 222.51% Prediksi Harga AscendEx Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 19, 2026(Hari ini) $ 0.018097 0.00%

January 20, 2026(Besok) $ 0.018099 0.01%

January 26, 2026(Minggu Ini) $ 0.018114 0.10%

February 18, 2026(30 Days) $ 0.018171 0.41% Prediksi Harga AscendEx (ASD) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ASD pada January 19, 2026(Hari ini) , adalah $0.018097 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga AscendEx (ASD) Besok Untuk January 20, 2026(Besok), prediksi harga untuk ASD, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.018099 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga AscendEx (ASD) Minggu Ini Pada January 26, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk ASD, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.018114 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga AscendEx (ASD) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ASD adalah $0.018171 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga AscendEx Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 13.46M Suplai Peredaran 742.98M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga ASD terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar ASD adalah 742.98M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 13.46M.

Harga Lampau AscendEx Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live AscendEx, harga AscendEx saat ini adalah 0.018097USD. Suplai AscendEx(ASD) yang beredar adalah 742.98M ASD , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $13,455,431 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -3.52% $ -0.000661 $ 0.01878 $ 0.017979

7 Hari -6.33% $ -0.001145 $ 0.028558 $ 0.01708

30 Days -36.55% $ -0.006615 $ 0.028558 $ 0.01708 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, AscendEx telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000661 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -3.52% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, AscendEx trading pada harga tertinggi $0.028558 dan terendah $0.01708 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -6.33% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ASD di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, AscendEx telah mengalami perubahan -36.55% , mencerminkan sekitar $-0.006615 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ASD dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga AscendEx (ASD )? Modul Prediksi Harga AscendEx adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ASD di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap AscendEx pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ASD, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga AscendEx. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ASD. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ASD untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan AscendEx.

Mengapa Prediksi Harga ASD Penting?

Prediksi Harga ASD sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi ASD sekarang? Menurut prediksi Anda, ASD akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga ASD bulan depan? Menurut alat prediksi harga AscendEx (ASD), prakiraan harga ASD akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 ASD pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 AscendEx (ASD) adalah -- . Berdasarkan model prediksi di atas, ASD diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga ASD di tahun 2028? AscendEx (ASD) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per ASD pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga ASD di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, AscendEx (ASD) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga ASD di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, AscendEx (ASD) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa harga 1 ASD pada tahun 2030? Harga 1 AscendEx (ASD) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, ASD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga ASD untuk tahun 2040? AscendEx (ASD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ASD pada tahun 2040. Daftar Sekarang