Berapa harga live AscendEx?

AscendEx diperdagangkan pada Rp306.11478162211950000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -3.43% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini ASD?

Volatilitas harga ASD dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk AscendEx?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp303.87365718214950000 (rendah) dan Rp317.40812204100000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan ASD?

Dalam 24 jam terakhir, ASD mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp55098.53449700000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp201.93748104278100000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk AscendEx?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan ASD dengan token Exchange-based Tokens,Centralized Exchange (CEX) Token,Ethereum Ecosystem,Alameda Research Portfolio lainnya?

Dalam kategori Exchange-based Tokens,Centralized Exchange (CEX) Token,Ethereum Ecosystem,Alameda Research Portfolio, ASD menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.