Prediksi Harga Aurox (URUS) (USD)

Dapatkan prediksi harga Aurox untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan URUS dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli URUS

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Aurox % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Aurox untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Aurox (URUS) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Aurox kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.23207 pada tahun 2026. Prediksi Harga Aurox (URUS) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Aurox kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.243673 pada tahun 2027. Prediksi Harga Aurox (URUS) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, URUS diproyeksikan mencapai $ 0.255857 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Aurox (URUS) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, URUS diproyeksikan mencapai $ 0.268650 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Aurox (URUS) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target URUS pada tahun 2030 adalah $ 0.282082 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Aurox (URUS) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Aurox berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.459482. Prediksi Harga Aurox (URUS) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Aurox berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.748448. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.23207 0.00%

2027 $ 0.243673 5.00%

2028 $ 0.255857 10.25%

2029 $ 0.268650 15.76%

2030 $ 0.282082 21.55%

2031 $ 0.296186 27.63%

2032 $ 0.310995 34.01%

2033 $ 0.326545 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.342873 47.75%

2035 $ 0.360016 55.13%

2036 $ 0.378017 62.89%

2037 $ 0.396918 71.03%

2038 $ 0.416764 79.59%

2039 $ 0.437602 88.56%

2040 $ 0.459482 97.99%

2050 $ 0.748448 222.51% Prediksi Harga Aurox Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 19, 2026(Hari ini) $ 0.23207 0.00%

January 20, 2026(Besok) $ 0.232101 0.01%

January 26, 2026(Minggu Ini) $ 0.232292 0.10%

February 18, 2026(30 Days) $ 0.233023 0.41% Prediksi Harga Aurox (URUS) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk URUS pada January 19, 2026(Hari ini) , adalah $0.23207 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Aurox (URUS) Besok Untuk January 20, 2026(Besok), prediksi harga untuk URUS, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.232101 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Aurox (URUS) Minggu Ini Pada January 26, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk URUS, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.232292 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Aurox (URUS) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk URUS adalah $0.233023 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Aurox Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 112.48K$ 112.48K $ 112.48K Suplai Peredaran 484.66K 484.66K 484.66K Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga URUS terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar URUS adalah 484.66K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 112.48K. Lihat Harga URUS Live

Harga Lampau Aurox Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Aurox, harga Aurox saat ini adalah 0.23207USD. Suplai Aurox(URUS) yang beredar adalah 484.66K URUS , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $112,475 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari 4.13% $ 0.009578 $ 0.232070 $ 0.149941

30 Days 55.41% $ 0.128599 $ 0.232070 $ 0.149941 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Aurox telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Aurox trading pada harga tertinggi $0.232070 dan terendah $0.149941 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 4.13% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut URUS di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Aurox telah mengalami perubahan 55.41% , mencerminkan sekitar $0.128599 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa URUS dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Aurox (URUS )? Modul Prediksi Harga Aurox adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga URUS di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Aurox pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan URUS, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Aurox. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan URUS. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum URUS untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Aurox.

Mengapa Prediksi Harga URUS Penting?

Prediksi Harga URUS sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi URUS sekarang? Menurut prediksi Anda, URUS akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga URUS bulan depan? Menurut alat prediksi harga Aurox (URUS), prakiraan harga URUS akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 URUS pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 Aurox (URUS) adalah -- . Berdasarkan model prediksi di atas, URUS diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga URUS di tahun 2028? Aurox (URUS) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per URUS pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga URUS di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Aurox (URUS) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga URUS di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Aurox (URUS) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa harga 1 URUS pada tahun 2030? Harga 1 Aurox (URUS) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, URUS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga URUS untuk tahun 2040? Aurox (URUS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 URUS pada tahun 2040. Daftar Sekarang