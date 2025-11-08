Prediksi Harga Avant USD (AVUSD) (USD)

Dapatkan prediksi harga Avant USD untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan AVUSD dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Avant USD % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Avant USD untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Avant USD (AVUSD) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Avant USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.999873 pada tahun 2025. Prediksi Harga Avant USD (AVUSD) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Avant USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.0498 pada tahun 2026. Prediksi Harga Avant USD (AVUSD) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan AVUSD pada tahun 2027 adalah $ 1.1023 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Avant USD (AVUSD) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan AVUSD pada tahun 2028 adalah $ 1.1574 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Avant USD (AVUSD) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AVUSD pada tahun 2029 adalah $ 1.2153 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Avant USD (AVUSD) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AVUSD pada tahun 2030 adalah $ 1.2761 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Avant USD (AVUSD) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Avant USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.0786. Prediksi Harga Avant USD (AVUSD) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Avant USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.3859. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.999873 0.00%

2026 $ 1.0498 5.00%

2027 $ 1.1023 10.25%

2028 $ 1.1574 15.76%

2029 $ 1.2153 21.55%

2030 $ 1.2761 27.63%

2031 $ 1.3399 34.01%

2032 $ 1.4069 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4772 47.75%

2034 $ 1.5511 55.13%

2035 $ 1.6286 62.89%

2036 $ 1.7101 71.03%

2037 $ 1.7956 79.59%

2038 $ 1.8854 88.56%

2039 $ 1.9796 97.99%

2040 $ 2.0786 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Avant USD Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.999873 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 1.0000 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 1.0008 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 1.0039 0.41% Prediksi Harga Avant USD (AVUSD) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk AVUSD pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.999873 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Avant USD (AVUSD) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk AVUSD, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.0000 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Avant USD (AVUSD) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk AVUSD, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.0008 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Avant USD (AVUSD) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk AVUSD adalah $1.0039 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Avant USD Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 77.58M$ 77.58M $ 77.58M Suplai Peredaran 77.59M 77.59M 77.59M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga AVUSD terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar AVUSD adalah 77.59M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 77.58M. Lihat Harga AVUSD Live

Harga Lampau Avant USD Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Avant USD, harga Avant USD saat ini adalah 0.999873USD. Suplai Avant USD(AVUSD) yang beredar adalah 77.59M AVUSD , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $77,576,380 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.21% $ 0.002141 $ 1.001 $ 0.995265

7 Hari -0.25% $ -0.002560 $ 1.0022 $ 0.995434

30 Days 0.01% $ 0.000110 $ 1.0022 $ 0.995434 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Avant USD telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.002141 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.21% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Avant USD trading pada harga tertinggi $1.0022 dan terendah $0.995434 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.25% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut AVUSD di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Avant USD telah mengalami perubahan 0.01% , mencerminkan sekitar $0.000110 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa AVUSD dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Avant USD (AVUSD )? Modul Prediksi Harga Avant USD adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga AVUSD di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Avant USD pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan AVUSD, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Avant USD. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan AVUSD. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum AVUSD untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Avant USD.

Mengapa Prediksi Harga AVUSD Penting?

Prediksi Harga AVUSD sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi AVUSD sekarang? Menurut prediksi Anda, AVUSD akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga AVUSD bulan depan? Menurut alat prediksi harga Avant USD (AVUSD), prakiraan harga AVUSD akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 AVUSD pada tahun 2026? Harga 1 Avant USD (AVUSD) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, AVUSD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga AVUSD pada tahun 2027? Avant USD (AVUSD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 AVUSD pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga AVUSD pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Avant USD (AVUSD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga AVUSD pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Avant USD (AVUSD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 AVUSD pada tahun 2030? Harga 1 Avant USD (AVUSD) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, AVUSD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga AVUSD untuk tahun 2040? Avant USD (AVUSD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 AVUSD pada tahun 2040.