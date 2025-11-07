BursaDEX+
Harga live Avant USD hari ini adalah 0.995495 USD. Lacak informasi harga aktual AVUSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AVUSD dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Avant USD hari ini adalah 0.995495 USD. Lacak informasi harga aktual AVUSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AVUSD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AVUSD

Info Harga AVUSD

Penjelasan AVUSD

Situs Web Resmi AVUSD

Tokenomi AVUSD

Prakiraan Harga AVUSD

Logo Avant USD

Harga Avant USD (AVUSD)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 AVUSD ke USD:

$0.995496
$0.995496$0.995496
-0.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Avant USD (AVUSD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:15:34 (UTC+8)

Informasi Harga Avant USD (AVUSD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.993915
$ 0.993915$ 0.993915
Low 24 Jam
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
High 24 Jam

$ 0.993915
$ 0.993915$ 0.993915

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.059
$ 1.059$ 1.059

$ 0.967857
$ 0.967857$ 0.967857

-0.25%

-0.43%

-0.39%

-0.39%

Harga aktual Avant USD (AVUSD) adalah $0.995495. Selama 24 jam terakhir, AVUSD diperdagangkan antara low $ 0.993915 dan high $ 1.0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAVUSD adalah $ 1.059, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.967857.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AVUSD telah berubah sebesar -0.25% selama 1 jam terakhir, -0.43% selama 24 jam, dan -0.39% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Avant USD (AVUSD)

$ 79.85M
$ 79.85M$ 79.85M

--
----

$ 79.85M
$ 79.85M$ 79.85M

80.00M
80.00M 80.00M

80,001,902.26154603
80,001,902.26154603 80,001,902.26154603

Kapitalisasi Pasar Avant USD saat ini adalah $ 79.85M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AVUSD adalah 80.00M, dan total suplainya sebesar 80001902.26154603. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 79.85M.

Riwayat Harga Avant USD (AVUSD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Avant USD ke USD adalah $ -0.0043492789078504.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Avant USD ke USD adalah $ -0.0042924748.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Avant USD ke USD adalah $ -0.0025971469.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Avant USD ke USD adalah $ -0.0043803750951576.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0043492789078504-0.43%
30 Days$ -0.0042924748-0.43%
60 Hari$ -0.0025971469-0.26%
90 Hari$ -0.0043803750951576-0.43%

Apa yang dimaksud dengan Avant USD (AVUSD)

Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart.

Mission and Vision Avant's mission is to provide a DeFi-backed stable-value token that aligns with the core principles of decentralization: being accessible 24/7, open to everyone, and offering equal financial opportunities regardless of investment size. Avant seeks to bridge the gap between DeFi and traditional finance (TradFi), becoming a global financial powerhouse that innovates how yield is generated and value is stored across financial markets.

Sumber Daya Avant USD (AVUSD)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Avant USD (USD)

Berapa nilai Avant USD (AVUSD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Avant USD (AVUSD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Avant USD.

Cek prediksi harga Avant USD sekarang!

AVUSD ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Avant USD (AVUSD)

Memahami tokenomi Avant USD (AVUSD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AVUSD sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Avant USD (AVUSD)

Berapa nilai Avant USD (AVUSD) hari ini?
Harga live AVUSD dalam USD adalah 0.995495 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AVUSD ke USD saat ini?
Harga AVUSD ke USD saat ini adalah $ 0.995495. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Avant USD?
Kapitalisasi pasar AVUSD adalah $ 79.85M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AVUSD?
Suplai beredar AVUSD adalah 80.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AVUSD?
AVUSD mencapai harga ATH sebesar 1.059 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AVUSD?
AVUSD mencapai harga ATL 0.967857 USD.
Berapa volume perdagangan AVUSD?
Volume perdagangan 24 jam live AVUSD adalah -- USD.
Akankah harga AVUSD naik lebih tinggi tahun ini?
AVUSD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AVUSD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Avant USD (AVUSD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

