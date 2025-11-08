Bursa MEXC / Prediksi Harga Kripto / BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) /

Prediksi Harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) (USD)

Dapatkan prediksi harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan BUIDL dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli BUIDL

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1 pada tahun 2025. Prediksi Harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.05 pada tahun 2026. Prediksi Harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan BUIDL pada tahun 2027 adalah $ 1.1025 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan BUIDL pada tahun 2028 adalah $ 1.1576 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BUIDL pada tahun 2029 adalah $ 1.2155 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BUIDL pada tahun 2030 adalah $ 1.2762 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.0789. Prediksi Harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.3863. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1 0.00%

2026 $ 1.05 5.00%

2027 $ 1.1025 10.25%

2028 $ 1.1576 15.76%

2029 $ 1.2155 21.55%

2030 $ 1.2762 27.63%

2031 $ 1.3400 34.01%

2032 $ 1.4071 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4774 47.75%

2034 $ 1.5513 55.13%

2035 $ 1.6288 62.89%

2036 $ 1.7103 71.03%

2037 $ 1.7958 79.59%

2038 $ 1.8856 88.56%

2039 $ 1.9799 97.99%

2040 $ 2.0789 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 1 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 1.0001 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 1.0009 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 1.0041 0.41% Prediksi Harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk BUIDL pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $1 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk BUIDL, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.0001 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk BUIDL, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.0009 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk BUIDL adalah $1.0041 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 2.82B$ 2.82B $ 2.82B Suplai Peredaran 2.82B 2.82B 2.82B Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga BUIDL terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar BUIDL adalah 2.82B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 2.82B. Lihat Harga BUIDL Live

Harga Lampau BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund, harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund saat ini adalah 1USD. Suplai BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund(BUIDL) yang beredar adalah 2.82B BUIDL , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $2,823,115,576 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 1 $ 1

7 Hari 0.00% $ 0 $ 1 $ 1

30 Days 0.00% $ 0 $ 1 $ 1 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund trading pada harga tertinggi $1 dan terendah $1 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut BUIDL di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund telah mengalami perubahan 0.00% , mencerminkan sekitar $0 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa BUIDL dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL )? Modul Prediksi Harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga BUIDL di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan BUIDL, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan BUIDL. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum BUIDL untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund.

Mengapa Prediksi Harga BUIDL Penting?

Prediksi Harga BUIDL sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi BUIDL sekarang? Menurut prediksi Anda, BUIDL akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga BUIDL bulan depan? Menurut alat prediksi harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL), prakiraan harga BUIDL akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 BUIDL pada tahun 2026? Harga 1 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, BUIDL akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga BUIDL pada tahun 2027? BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 BUIDL pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga BUIDL pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga BUIDL pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 BUIDL pada tahun 2030? Harga 1 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, BUIDL akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga BUIDL untuk tahun 2040? BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 BUIDL pada tahun 2040. Daftar Sekarang