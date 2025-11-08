Prediksi Harga Cronos ID (CROID) (USD)

Dapatkan prediksi harga Cronos ID untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan CROID dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Cronos ID % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Cronos ID untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Cronos ID (CROID) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Cronos ID berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.014723 pada tahun 2025. Prediksi Harga Cronos ID (CROID) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Cronos ID berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.015459 pada tahun 2026. Prediksi Harga Cronos ID (CROID) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan CROID pada tahun 2027 adalah $ 0.016232 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Cronos ID (CROID) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan CROID pada tahun 2028 adalah $ 0.017044 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Cronos ID (CROID) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CROID pada tahun 2029 adalah $ 0.017896 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Cronos ID (CROID) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CROID pada tahun 2030 adalah $ 0.018791 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Cronos ID (CROID) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Cronos ID berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.030609. Prediksi Harga Cronos ID (CROID) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Cronos ID berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.049859. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.014723 0.00%

2026 $ 0.015459 5.00%

2027 $ 0.016232 10.25%

2028 $ 0.017044 15.76%

2029 $ 0.017896 21.55%

2030 $ 0.018791 27.63%

2031 $ 0.019730 34.01%

2032 $ 0.020717 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.021753 47.75%

2034 $ 0.022841 55.13%

2035 $ 0.023983 62.89%

2036 $ 0.025182 71.03%

2037 $ 0.026441 79.59%

2038 $ 0.027763 88.56%

2039 $ 0.029151 97.99%

2040 $ 0.030609 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Cronos ID Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.014723 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.014725 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.014737 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.014784 0.41% Prediksi Harga Cronos ID (CROID) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk CROID pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.014723 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Cronos ID (CROID) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk CROID, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.014725 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Cronos ID (CROID) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk CROID, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.014737 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Cronos ID (CROID) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk CROID adalah $0.014784 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Cronos ID Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M Suplai Peredaran 162.30M 162.30M 162.30M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga CROID terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar CROID adalah 162.30M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 2.39M. Lihat Harga CROID Live

Harga Lampau Cronos ID Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Cronos ID, harga Cronos ID saat ini adalah 0.014723USD. Suplai Cronos ID(CROID) yang beredar adalah 162.30M CROID , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $2,388,540 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -2.56% $ -0.000387 $ 0.015144 $ 0.014676

7 Hari -16.16% $ -0.002380 $ 0.020764 $ 0.014442

30 Days -29.04% $ -0.004276 $ 0.020764 $ 0.014442 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Cronos ID telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000387 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -2.56% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Cronos ID trading pada harga tertinggi $0.020764 dan terendah $0.014442 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -16.16% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut CROID di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Cronos ID telah mengalami perubahan -29.04% , mencerminkan sekitar $-0.004276 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa CROID dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Cronos ID (CROID )? Modul Prediksi Harga Cronos ID adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga CROID di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Cronos ID pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan CROID, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Cronos ID. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan CROID. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum CROID untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Cronos ID.

Mengapa Prediksi Harga CROID Penting?

Prediksi Harga CROID sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi CROID sekarang? Menurut prediksi Anda, CROID akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga CROID bulan depan? Menurut alat prediksi harga Cronos ID (CROID), prakiraan harga CROID akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 CROID pada tahun 2026? Harga 1 Cronos ID (CROID) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, CROID akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga CROID pada tahun 2027? Cronos ID (CROID) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 CROID pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga CROID pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Cronos ID (CROID) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga CROID pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Cronos ID (CROID) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 CROID pada tahun 2030? Harga 1 Cronos ID (CROID) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, CROID akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga CROID untuk tahun 2040? Cronos ID (CROID) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 CROID pada tahun 2040.