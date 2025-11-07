BursaDEX+
Harga live Cronos ID hari ini adalah 0.01527133 USD. Lacak informasi harga aktual CROID ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CROID dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CROID

Info Harga CROID

Penjelasan CROID

Situs Web Resmi CROID

Tokenomi CROID

Prakiraan Harga CROID

Harga Cronos ID (CROID)

Harga Live 1 CROID ke USD:

$0.01527133
$0.01527133
+3.40%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live Cronos ID (CROID)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:14:38 (UTC+8)

Informasi Harga Cronos ID (CROID) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01468308
$ 0.01468308
Low 24 Jam
$ 0.01533751
$ 0.01533751
High 24 Jam

$ 0.01468308
$ 0.01468308

$ 0.01533751
$ 0.01533751

$ 0.459239
$ 0.459239

$ 0.01149561
$ 0.01149561

+1.98%

+3.49%

-11.37%

-11.37%

Harga aktual Cronos ID (CROID) adalah $0.01527133. Selama 24 jam terakhir, CROID diperdagangkan antara low $ 0.01468308 dan high $ 0.01533751, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCROID adalah $ 0.459239, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01149561.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CROID telah berubah sebesar +1.98% selama 1 jam terakhir, +3.49% selama 24 jam, dan -11.37% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Cronos ID (CROID)

$ 2.49M
$ 2.49M

--
--

$ 15.33M
$ 15.33M

162.26M
162.26M

999,434,908.9951339
999,434,908.9951339

Kapitalisasi Pasar Cronos ID saat ini adalah $ 2.49M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CROID adalah 162.26M, dan total suplainya sebesar 999434908.9951339. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.33M.

Riwayat Harga Cronos ID (CROID) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Cronos ID ke USD adalah $ +0.00051472.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Cronos ID ke USD adalah $ -0.0054725559.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Cronos ID ke USD adalah $ -0.0067539717.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Cronos ID ke USD adalah $ -0.013145605824308303.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00051472+3.49%
30 Days$ -0.0054725559-35.83%
60 Hari$ -0.0067539717-44.22%
90 Hari$ -0.013145605824308303-46.25%

Apa yang dimaksud dengan Cronos ID (CROID)

Cronos ID is a decentralised identity and communication layer built on Cronos chain. On a broad level, Cronos ID will give users the ability to send and receive information on-chain, powered by human-readable identifiers.

To achieve this, Cronos ID is powered by 3 key subprotocols:

  • Starting with our Domains, every user will have a unique on-chain identity, allowing you to find friends and exchange crypto with ease
  • The Notifications service will help the community keep track of key protocol events, alerts, NFT bids and more - gone are the days of manually checking your DApps for bids or collateral factors.
  • Finally, by leveraging Messaging, users and projects will be able to connect and communicate with each other in a safe and verifiable environment.

Tokenomics & Utility

$CROID is Cronos ID’s native and governance token to be utilised in Cronos ID’s broader ecosystem.

  1. Domain Subscription Module Users may utilize this module to register or extend their ownership over specific domains. Users will pay in $CRO or $CROID, the native underlying chain and native protocol tokens respectively, and may receive discounts based on the durations of their domain registrations

  2. Rewards Pool Cronos ID domain holders can deposit their $CROID into maturity vaults to earn $CROID rewards. Users can choose between a 1-month, 9-months, 24-months, and 48-months maturity vaults to lock their $CROID. They will be rewarded with $CROID and $wCRO as staking rewards.

Cronos ID concluded its public sale on Nov 17th and started its emission on Nov 18th. $CROID is currently available for trading on VVS Finance at https://vvs.finance/swap

Read more about Cronos ID at https://docs.cronosid.xyz/

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Cronos ID (CROID)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Cronos ID (USD)

Berapa nilai Cronos ID (CROID) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Cronos ID (CROID) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cronos ID.

Cek prediksi harga Cronos ID sekarang!

CROID ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Cronos ID (CROID)

Memahami tokenomi Cronos ID (CROID) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CROID sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Cronos ID (CROID)

Berapa nilai Cronos ID (CROID) hari ini?
Harga live CROID dalam USD adalah 0.01527133 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CROID ke USD saat ini?
Harga CROID ke USD saat ini adalah $ 0.01527133. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Cronos ID?
Kapitalisasi pasar CROID adalah $ 2.49M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CROID?
Suplai beredar CROID adalah 162.26M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CROID?
CROID mencapai harga ATH sebesar 0.459239 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CROID?
CROID mencapai harga ATL 0.01149561 USD.
Berapa volume perdagangan CROID?
Volume perdagangan 24 jam live CROID adalah -- USD.
Akankah harga CROID naik lebih tinggi tahun ini?
CROID mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CROID untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:14:38 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$101,384.45

$3,326.44

$1.1290

$156.48

$1.0003

$101,384.45

$3,326.44

$156.48

$2.2146

$964.91

$0.00000000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$4.795

$0.007683

$0.00002775

$14.1528

$0.0967

