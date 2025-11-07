Harga Cronos ID (CROID)
Harga aktual Cronos ID (CROID) adalah $0.01527133. Selama 24 jam terakhir, CROID diperdagangkan antara low $ 0.01468308 dan high $ 0.01533751, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCROID adalah $ 0.459239, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01149561.
Dalam hal kinerja jangka pendek, CROID telah berubah sebesar +1.98% selama 1 jam terakhir, +3.49% selama 24 jam, dan -11.37% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Cronos ID saat ini adalah $ 2.49M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CROID adalah 162.26M, dan total suplainya sebesar 999434908.9951339. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.33M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Cronos ID ke USD adalah $ +0.00051472.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Cronos ID ke USD adalah $ -0.0054725559.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Cronos ID ke USD adalah $ -0.0067539717.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Cronos ID ke USD adalah $ -0.013145605824308303.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.00051472
|+3.49%
|30 Days
|$ -0.0054725559
|-35.83%
|60 Hari
|$ -0.0067539717
|-44.22%
|90 Hari
|$ -0.013145605824308303
|-46.25%
Cronos ID is a decentralised identity and communication layer built on Cronos chain. On a broad level, Cronos ID will give users the ability to send and receive information on-chain, powered by human-readable identifiers.
To achieve this, Cronos ID is powered by 3 key subprotocols:
Tokenomics & Utility
$CROID is Cronos ID’s native and governance token to be utilised in Cronos ID’s broader ecosystem.
Domain Subscription Module Users may utilize this module to register or extend their ownership over specific domains. Users will pay in $CRO or $CROID, the native underlying chain and native protocol tokens respectively, and may receive discounts based on the durations of their domain registrations
Rewards Pool Cronos ID domain holders can deposit their $CROID into maturity vaults to earn $CROID rewards. Users can choose between a 1-month, 9-months, 24-months, and 48-months maturity vaults to lock their $CROID. They will be rewarded with $CROID and $wCRO as staking rewards.
Cronos ID concluded its public sale on Nov 17th and started its emission on Nov 18th. $CROID is currently available for trading on VVS Finance at https://vvs.finance/swap
Read more about Cronos ID at https://docs.cronosid.xyz/
