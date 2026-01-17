Prediksi Harga DeFi Kingdoms (JEWEL) (USD)

Dapatkan prediksi harga DeFi Kingdoms untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan JEWEL dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Prediksi Harga DeFi Kingdoms untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga DeFi Kingdoms (JEWEL) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, DeFi Kingdoms kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.014358 pada tahun 2026. Prediksi Harga DeFi Kingdoms (JEWEL) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, DeFi Kingdoms kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.015076 pada tahun 2027. Prediksi Harga DeFi Kingdoms (JEWEL) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, JEWEL diproyeksikan mencapai $ 0.015830 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga DeFi Kingdoms (JEWEL) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, JEWEL diproyeksikan mencapai $ 0.016621 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga DeFi Kingdoms (JEWEL) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target JEWEL pada tahun 2030 adalah $ 0.017452 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga DeFi Kingdoms (JEWEL) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga DeFi Kingdoms berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.028429. Prediksi Harga DeFi Kingdoms (JEWEL) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga DeFi Kingdoms berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.046307.

2027 $ 0.015076 5.00%

2028 $ 0.015830 10.25%

2029 $ 0.016621 15.76%

2030 $ 0.017452 21.55%

2031 $ 0.018325 27.63%

2032 $ 0.019241 34.01%

2033 $ 0.020203 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.021214 47.75%

2035 $ 0.022274 55.13%

2036 $ 0.023388 62.89%

2037 $ 0.024558 71.03%

2038 $ 0.025785 79.59%

2039 $ 0.027075 88.56%

2040 $ 0.028429 97.99%

2050 $ 0.046307 222.51% Prediksi Harga DeFi Kingdoms Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 17, 2026(Hari ini) $ 0.014358 0.00%

January 18, 2026(Besok) $ 0.014360 0.01%

January 24, 2026(Minggu Ini) $ 0.014372 0.10%

February 16, 2026(30 Days) $ 0.014417 0.41% Prediksi Harga DeFi Kingdoms (JEWEL) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk JEWEL pada January 17, 2026(Hari ini) , adalah $0.014358 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga DeFi Kingdoms (JEWEL) Besok Untuk January 18, 2026(Besok), prediksi harga untuk JEWEL, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.014360 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga DeFi Kingdoms (JEWEL) Minggu Ini Pada January 24, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk JEWEL, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.014372 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga DeFi Kingdoms (JEWEL) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk JEWEL adalah $0.014417 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga DeFi Kingdoms Saat Ini
Suplai Peredaran 112.56M
Harga JEWEL terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar JEWEL adalah 112.56M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.62M.

Harga Lampau DeFi Kingdoms Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live DeFi Kingdoms, harga DeFi Kingdoms saat ini adalah 0.014358USD. Suplai DeFi Kingdoms(JEWEL) yang beredar adalah 112.56M JEWEL , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1,616,183 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -4.48% $ -0.000673 $ 0.015062 $ 0.014358

7 Hari -1.81% $ -0.000261 $ 0.108126 $ 0.014349

30 Days 0.55% $ 0.000079 $ 0.108126 $ 0.014349 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, DeFi Kingdoms telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000673 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -4.48% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, DeFi Kingdoms trading pada harga tertinggi $0.108126 dan terendah $0.014349 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -1.81% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut JEWEL di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, DeFi Kingdoms telah mengalami perubahan 0.55% , mencerminkan sekitar $0.000079 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa JEWEL dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga DeFi Kingdoms (JEWEL )? Modul Prediksi Harga DeFi Kingdoms adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga JEWEL di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap DeFi Kingdoms pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan JEWEL, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga DeFi Kingdoms. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan JEWEL. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum JEWEL untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan DeFi Kingdoms.

Mengapa Prediksi Harga JEWEL Penting?

Prediksi Harga JEWEL sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

