Berapa harga live DeFi Kingdoms?

DeFi Kingdoms diperdagangkan pada Rp242.71744290054235000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -4.47% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini JEWEL?

Volatilitas harga JEWEL dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk DeFi Kingdoms?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp242.68972279160271000 (rendah) dan Rp254.59517153106907000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan JEWEL?

Dalam 24 jam terakhir, JEWEL mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp380644.42275652000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp204.80495414889484000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk DeFi Kingdoms?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan JEWEL dengan token Decentralized Exchange (DEX),Smart Contract Platform,Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Gaming (GameFi),NFT,Automated Market Maker (AMM),Metaverse,Avalanche Ecosystem,Play To Earn,Harmony Ecosystem,Metis Ecosystem,RPG,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,Avalanche L1,Appchains,Action Games lainnya?

Dalam kategori Decentralized Exchange (DEX),Smart Contract Platform,Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Gaming (GameFi),NFT,Automated Market Maker (AMM),Metaverse,Avalanche Ecosystem,Play To Earn,Harmony Ecosystem,Metis Ecosystem,RPG,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,Avalanche L1,Appchains,Action Games, JEWEL menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.