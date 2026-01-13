Prediksi Harga Dominion (DOM) (USD)

Dapatkan prediksi harga Dominion untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan DOM dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Dominion % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. Prediksi Harga Dominion untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Dominion (DOM) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Dominion kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.000001 pada tahun 2026. Prediksi Harga Dominion (DOM) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Dominion kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.000001 pada tahun 2027. Prediksi Harga Dominion (DOM) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, DOM diproyeksikan mencapai $ 0.000001 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Dominion (DOM) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, DOM diproyeksikan mencapai $ 0.000001 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Dominion (DOM) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target DOM pada tahun 2030 adalah $ 0.000001 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Dominion (DOM) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Dominion berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000002. Prediksi Harga Dominion (DOM) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Dominion berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000003.

Prediksi Harga Dominion Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 0.000001 0.00%

Prediksi Harga Dominion (DOM) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk DOM pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $0.000001 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Dominion (DOM) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk DOM, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000001 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Dominion (DOM) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk DOM, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000001 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Dominion (DOM) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk DOM adalah $0.000001 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Dominion Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 123.52K$ 123.52K $ 123.52K Suplai Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga DOM terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar DOM adalah 100.00B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 123.52K.

Harga Lampau Dominion Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Dominion, harga Dominion saat ini adalah 0.000001USD. Suplai Dominion(DOM) yang beredar adalah 100.00B DOM , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $123,520 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -32.61% $ 0 $ 0.000002 $ 0.000001

7 Hari 0.00% $ 0 $ 0.000008 $ 0.000000

Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Dominion telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -32.61% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Dominion trading pada harga tertinggi $0.000008 dan terendah $0.000000 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut DOM di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Dominion telah mengalami perubahan 0.00% , mencerminkan sekitar $0 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa DOM dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Dominion (DOM )? Modul Prediksi Harga Dominion adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga DOM di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Dominion pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan DOM, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Dominion. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan DOM. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum DOM untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Dominion.

Mengapa Prediksi Harga DOM Penting?

Prediksi Harga DOM sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi DOM sekarang? Menurut prediksi Anda, DOM akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga DOM bulan depan? Menurut alat prediksi harga Dominion (DOM), prakiraan harga DOM akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 DOM pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 Dominion (DOM) adalah -- . Berdasarkan model prediksi di atas, DOM diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga DOM di tahun 2028? Dominion (DOM) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per DOM pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga DOM di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Dominion (DOM) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga DOM di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Dominion (DOM) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa harga 1 DOM pada tahun 2030? Harga 1 Dominion (DOM) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, DOM akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga DOM untuk tahun 2040? Dominion (DOM) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 DOM pada tahun 2040.