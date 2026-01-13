Harga Dominion Hari Ini

Harga live Dominion (DOM) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 30.07% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOM ke USD saat ini adalah $ 0 per DOM.

Dominion saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 133,080, dengan suplai yang beredar 100.00B DOM. Selama 24 jam terakhir, DOM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DOM bergerak -0.09% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dominion (DOM)

Kapitalisasi Pasar $ 133.08K$ 133.08K $ 133.08K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 133.08K$ 133.08K $ 133.08K Suplai Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Total Suplai 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Dominion saat ini adalah $ 133.08K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOM adalah 100.00B, dan total suplainya sebesar 100000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 133.08K.