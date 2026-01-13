Bursa MEXC / Prediksi Harga Kripto / DORA AI by Virtuals (DORA) /

Prediksi Harga DORA AI by Virtuals (DORA) (USD)

Dapatkan prediksi harga DORA AI by Virtuals untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan DORA dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga DORA AI by Virtuals % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga DORA AI by Virtuals untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga DORA AI by Virtuals (DORA) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, DORA AI by Virtuals kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.000266 pada tahun 2026. Prediksi Harga DORA AI by Virtuals (DORA) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, DORA AI by Virtuals kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.000279 pada tahun 2027. Prediksi Harga DORA AI by Virtuals (DORA) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, DORA diproyeksikan mencapai $ 0.000293 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga DORA AI by Virtuals (DORA) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, DORA diproyeksikan mencapai $ 0.000308 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga DORA AI by Virtuals (DORA) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target DORA pada tahun 2030 adalah $ 0.000324 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga DORA AI by Virtuals (DORA) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga DORA AI by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000527. Prediksi Harga DORA AI by Virtuals (DORA) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga DORA AI by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000860. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.000266 0.00%

2027 $ 0.000279 5.00%

2028 $ 0.000293 10.25%

2029 $ 0.000308 15.76%

2030 $ 0.000324 21.55%

2031 $ 0.000340 27.63%

2032 $ 0.000357 34.01%

2033 $ 0.000375 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.000393 47.75%

2035 $ 0.000413 55.13%

2036 $ 0.000434 62.89%

2037 $ 0.000456 71.03%

2038 $ 0.000478 79.59%

2039 $ 0.000502 88.56%

2040 $ 0.000527 97.99%

2050 $ 0.000860 222.51% Prediksi Harga DORA AI by Virtuals Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 0.000266 0.00%

January 14, 2026(Besok) $ 0.000266 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 0.000266 0.10%

February 12, 2026(30 Days) $ 0.000267 0.41% Prediksi Harga DORA AI by Virtuals (DORA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk DORA pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $0.000266 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga DORA AI by Virtuals (DORA) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk DORA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000266 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga DORA AI by Virtuals (DORA) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk DORA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000266 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga DORA AI by Virtuals (DORA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk DORA adalah $0.000267 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga DORA AI by Virtuals Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 227.91K$ 227.91K $ 227.91K Suplai Peredaran 854.42M 854.42M 854.42M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga DORA terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar DORA adalah 854.42M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 227.91K. Lihat Harga DORA Live

Harga Lampau DORA AI by Virtuals Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live DORA AI by Virtuals, harga DORA AI by Virtuals saat ini adalah 0.000266USD. Suplai DORA AI by Virtuals(DORA) yang beredar adalah 854.42M DORA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $227,906 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -20.34% $ 0 $ 0.000341 $ 0.000259

7 Hari -36.09% $ -0.000096 $ 0.000421 $ 0.000260

30 Days -15.54% $ -0.000041 $ 0.000421 $ 0.000260 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, DORA AI by Virtuals telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -20.34% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, DORA AI by Virtuals trading pada harga tertinggi $0.000421 dan terendah $0.000260 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -36.09% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut DORA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, DORA AI by Virtuals telah mengalami perubahan -15.54% , mencerminkan sekitar $-0.000041 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa DORA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga DORA AI by Virtuals (DORA )? Modul Prediksi Harga DORA AI by Virtuals adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga DORA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap DORA AI by Virtuals pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan DORA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga DORA AI by Virtuals. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan DORA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum DORA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan DORA AI by Virtuals.

Mengapa Prediksi Harga DORA Penting?

Prediksi Harga DORA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi DORA sekarang? Menurut prediksi Anda, DORA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga DORA bulan depan? Menurut alat prediksi harga DORA AI by Virtuals (DORA), prakiraan harga DORA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 DORA pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 DORA AI by Virtuals (DORA) adalah -- . Berdasarkan model prediksi di atas, DORA diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga DORA di tahun 2028? DORA AI by Virtuals (DORA) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per DORA pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga DORA di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, DORA AI by Virtuals (DORA) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga DORA di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, DORA AI by Virtuals (DORA) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa harga 1 DORA pada tahun 2030? Harga 1 DORA AI by Virtuals (DORA) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, DORA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga DORA untuk tahun 2040? DORA AI by Virtuals (DORA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 DORA pada tahun 2040.