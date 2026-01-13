Harga DORA AI by Virtuals Hari Ini

Harga live DORA AI by Virtuals (DORA) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 22.21% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DORA ke USD saat ini adalah $ 0 per DORA.

DORA AI by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 222,234, dengan suplai yang beredar 854.42M DORA. Selama 24 jam terakhir, DORA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02329158, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DORA bergerak -1.16% dalam satu jam terakhir dan -36.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DORA AI by Virtuals (DORA)

Kapitalisasi Pasar $ 222.23K$ 222.23K $ 222.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 260.10K$ 260.10K $ 260.10K Suplai Peredaran 854.42M 854.42M 854.42M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar DORA AI by Virtuals saat ini adalah $ 222.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DORA adalah 854.42M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 260.10K.