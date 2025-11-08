Prediksi Harga Dvision Network (DVI) (USD)

Dapatkan prediksi harga Dvision Network untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan DVI dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Dvision Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Dvision Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Dvision Network (DVI) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Dvision Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.003946 pada tahun 2025. Prediksi Harga Dvision Network (DVI) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Dvision Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.004143 pada tahun 2026. Prediksi Harga Dvision Network (DVI) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan DVI pada tahun 2027 adalah $ 0.004350 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Dvision Network (DVI) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan DVI pada tahun 2028 adalah $ 0.004568 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Dvision Network (DVI) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DVI pada tahun 2029 adalah $ 0.004796 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Dvision Network (DVI) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DVI pada tahun 2030 adalah $ 0.005036 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Dvision Network (DVI) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Dvision Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.008204. Prediksi Harga Dvision Network (DVI) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Dvision Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.013363. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.003946 0.00%

2026 $ 0.004143 5.00%

2027 $ 0.004350 10.25%

2028 $ 0.004568 15.76%

2029 $ 0.004796 21.55%

2030 $ 0.005036 27.63%

2031 $ 0.005288 34.01%

2032 $ 0.005552 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.005830 47.75%

2034 $ 0.006122 55.13%

2035 $ 0.006428 62.89%

2036 $ 0.006749 71.03%

2037 $ 0.007087 79.59%

2038 $ 0.007441 88.56%

2039 $ 0.007813 97.99%

2040 $ 0.008204 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Dvision Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.003946 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.003946 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.003950 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.003962 0.41% Prediksi Harga Dvision Network (DVI) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk DVI pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.003946 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Dvision Network (DVI) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk DVI, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.003946 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Dvision Network (DVI) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk DVI, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.003950 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Dvision Network (DVI) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk DVI adalah $0.003962 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Dvision Network Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 973.23K$ 973.23K $ 973.23K Suplai Peredaran 246.77M 246.77M 246.77M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga DVI terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar DVI adalah 246.77M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 973.23K. Lihat Harga DVI Live

Harga Lampau Dvision Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Dvision Network, harga Dvision Network saat ini adalah 0.003946USD. Suplai Dvision Network(DVI) yang beredar adalah 246.77M DVI , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $973,228 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -6.99% $ -0.000296 $ 0.004403 $ 0.003627

7 Hari -34.68% $ -0.001368 $ 0.007197 $ 0.003759

30 Days -27.23% $ -0.001074 $ 0.007197 $ 0.003759 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Dvision Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000296 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -6.99% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Dvision Network trading pada harga tertinggi $0.007197 dan terendah $0.003759 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -34.68% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut DVI di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Dvision Network telah mengalami perubahan -27.23% , mencerminkan sekitar $-0.001074 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa DVI dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Dvision Network (DVI )? Modul Prediksi Harga Dvision Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga DVI di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Dvision Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan DVI, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Dvision Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan DVI. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum DVI untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Dvision Network.

Mengapa Prediksi Harga DVI Penting?

Prediksi Harga DVI sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

