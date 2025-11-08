Prediksi Harga Elixir deUSD (DEUSD) (USD)

Dapatkan prediksi harga Elixir deUSD untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan DEUSD dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Elixir deUSD % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Elixir deUSD untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Elixir deUSD (DEUSD) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Elixir deUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.023079 pada tahun 2025. Prediksi Harga Elixir deUSD (DEUSD) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Elixir deUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.024233 pada tahun 2026. Prediksi Harga Elixir deUSD (DEUSD) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan DEUSD pada tahun 2027 adalah $ 0.025445 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Elixir deUSD (DEUSD) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan DEUSD pada tahun 2028 adalah $ 0.026717 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Elixir deUSD (DEUSD) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DEUSD pada tahun 2029 adalah $ 0.028053 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Elixir deUSD (DEUSD) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DEUSD pada tahun 2030 adalah $ 0.029456 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Elixir deUSD (DEUSD) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Elixir deUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.047981. Prediksi Harga Elixir deUSD (DEUSD) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Elixir deUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.078156. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.023079 0.00%

2026 $ 0.024233 5.00%

2027 $ 0.025445 10.25%

2028 $ 0.026717 15.76%

2029 $ 0.028053 21.55%

2030 $ 0.029456 27.63%

2031 $ 0.030929 34.01%

2032 $ 0.032475 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.034099 47.75%

2034 $ 0.035804 55.13%

2035 $ 0.037594 62.89%

2036 $ 0.039474 71.03%

2037 $ 0.041448 79.59%

2038 $ 0.043520 88.56%

2039 $ 0.045696 97.99%

2040 $ 0.047981 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Elixir deUSD Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.023079 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.023083 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.023102 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.023174 0.41% Prediksi Harga Elixir deUSD (DEUSD) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk DEUSD pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.023079 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Elixir deUSD (DEUSD) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk DEUSD, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.023083 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Elixir deUSD (DEUSD) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk DEUSD, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.023102 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Elixir deUSD (DEUSD) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk DEUSD adalah $0.023174 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Elixir deUSD Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Suplai Peredaran 91.25M 91.25M 91.25M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga DEUSD terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar DEUSD adalah 91.25M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 2.11M. Lihat Harga DEUSD Live

Harga Lampau Elixir deUSD Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Elixir deUSD, harga Elixir deUSD saat ini adalah 0.023079USD. Suplai Elixir deUSD(DEUSD) yang beredar adalah 91.25M DEUSD , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $2,112,627 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -44.60% $ -0.018584 $ 0.060634 $ 0.022625

7 Hari -97.69% $ -0.022546 $ 1.0005 $ 0.009843

30 Days -97.68% $ -0.022546 $ 1.0005 $ 0.009843 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Elixir deUSD telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.018584 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -44.60% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Elixir deUSD trading pada harga tertinggi $1.0005 dan terendah $0.009843 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -97.69% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut DEUSD di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Elixir deUSD telah mengalami perubahan -97.68% , mencerminkan sekitar $-0.022546 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa DEUSD dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Elixir deUSD (DEUSD )? Modul Prediksi Harga Elixir deUSD adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga DEUSD di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Elixir deUSD pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan DEUSD, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Elixir deUSD. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan DEUSD. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum DEUSD untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Elixir deUSD.

Mengapa Prediksi Harga DEUSD Penting?

Prediksi Harga DEUSD sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi DEUSD sekarang? Menurut prediksi Anda, DEUSD akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga DEUSD bulan depan? Menurut alat prediksi harga Elixir deUSD (DEUSD), prakiraan harga DEUSD akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 DEUSD pada tahun 2026? Harga 1 Elixir deUSD (DEUSD) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, DEUSD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga DEUSD pada tahun 2027? Elixir deUSD (DEUSD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 DEUSD pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga DEUSD pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Elixir deUSD (DEUSD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga DEUSD pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Elixir deUSD (DEUSD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 DEUSD pada tahun 2030? Harga 1 Elixir deUSD (DEUSD) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, DEUSD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga DEUSD untuk tahun 2040? Elixir deUSD (DEUSD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 DEUSD pada tahun 2040. Daftar Sekarang