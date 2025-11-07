BursaDEX+
Harga live Elixir deUSD hari ini adalah 0.02753574 USD. Lacak informasi harga aktual DEUSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DEUSD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DEUSD

Info Harga DEUSD

Penjelasan DEUSD

Whitepaper DEUSD

Situs Web Resmi DEUSD

Tokenomi DEUSD

Prakiraan Harga DEUSD

Harga Elixir deUSD (DEUSD)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 DEUSD ke USD:

$0.02753348
$0.02753348
-97.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Elixir deUSD (DEUSD)
Informasi Harga Elixir deUSD (DEUSD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00964646
$ 0.00964646
Low 24 Jam
$ 1.0
$ 1.0
High 24 Jam

$ 0.00964646
$ 0.00964646

$ 1.0
$ 1.0

$ 1.04
$ 1.04

$ 0.00964646
$ 0.00964646

+4.52%

-97.24%

-97.24%

-97.24%

Harga aktual Elixir deUSD (DEUSD) adalah $0.02753574. Selama 24 jam terakhir, DEUSD diperdagangkan antara low $ 0.00964646 dan high $ 1.0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDEUSD adalah $ 1.04, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00964646.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DEUSD telah berubah sebesar +4.52% selama 1 jam terakhir, -97.24% selama 24 jam, dan -97.24% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Elixir deUSD (DEUSD)

$ 2.51M
$ 2.51M

--
--

$ 2.51M
$ 2.51M

91.24M
91.24M

91,244,107.51080963
91,244,107.51080963

Kapitalisasi Pasar Elixir deUSD saat ini adalah $ 2.51M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DEUSD adalah 91.24M, dan total suplainya sebesar 91244107.51080963. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.51M.

Riwayat Harga Elixir deUSD (DEUSD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Elixir deUSD ke USD adalah $ -0.9709333372491719.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Elixir deUSD ke USD adalah $ -0.0267769073.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Elixir deUSD ke USD adalah $ -0.0267766071.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Elixir deUSD ke USD adalah $ -0.9721216945647049.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.9709333372491719-97.24%
30 Days$ -0.0267769073-97.24%
60 Hari$ -0.0267766071-97.24%
90 Hari$ -0.9721216945647049-97.24%

Apa yang dimaksud dengan Elixir deUSD (DEUSD)

deUSD is a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi.

deUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Elixir deUSD (DEUSD)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Elixir deUSD (USD)

Berapa nilai Elixir deUSD (DEUSD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Elixir deUSD (DEUSD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Elixir deUSD.

Cek prediksi harga Elixir deUSD sekarang!

DEUSD ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Elixir deUSD (DEUSD)

Memahami tokenomi Elixir deUSD (DEUSD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DEUSD sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Elixir deUSD (DEUSD)

Berapa nilai Elixir deUSD (DEUSD) hari ini?
Harga live DEUSD dalam USD adalah 0.02753574 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DEUSD ke USD saat ini?
Harga DEUSD ke USD saat ini adalah $ 0.02753574. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Elixir deUSD?
Kapitalisasi pasar DEUSD adalah $ 2.51M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DEUSD?
Suplai beredar DEUSD adalah 91.24M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DEUSD?
DEUSD mencapai harga ATH sebesar 1.04 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DEUSD?
DEUSD mencapai harga ATL 0.00964646 USD.
Berapa volume perdagangan DEUSD?
Volume perdagangan 24 jam live DEUSD adalah -- USD.
Akankah harga DEUSD naik lebih tinggi tahun ini?
DEUSD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DEUSD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Elixir deUSD (DEUSD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$101,965.37

$3,361.96

$1.1636

$157.51

$1.0005

