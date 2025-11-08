Prediksi Harga EvidenZ (BCDT) (USD)

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga EvidenZ

Prediksi Harga EvidenZ untuk tahun 2025-2050 (USD)

Prediksi Harga EvidenZ (BCDT) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini)
Berdasarkan prediksi Anda, EvidenZ berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.022584 pada tahun 2025.

Prediksi Harga EvidenZ (BCDT) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan)
Berdasarkan prediksi Anda, EvidenZ berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.023714 pada tahun 2026.

Prediksi Harga EvidenZ (BCDT) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun)
Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan BCDT pada tahun 2027 adalah $ 0.024899 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%.

Prediksi Harga EvidenZ (BCDT) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun)
Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan BCDT pada tahun 2028 adalah $ 0.026144 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%.

Prediksi Harga EvidenZ (BCDT) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BCDT pada tahun 2029 adalah $ 0.027452 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%.

Prediksi Harga EvidenZ (BCDT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BCDT pada tahun 2030 adalah $ 0.028824 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%.

Prediksi Harga EvidenZ (BCDT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)
Pada tahun 2040, harga EvidenZ berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.046952.

Prediksi Harga EvidenZ (BCDT) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun)
Pada tahun 2050, harga EvidenZ berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.076480.

2026 $ 0.023714 5.00%

2027 $ 0.024899 10.25%

2028 $ 0.026144 15.76%

2029 $ 0.027452 21.55%

2030 $ 0.028824 27.63%

2031 $ 0.030265 34.01%

2032 $ 0.031779 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.033368 47.75%

2034 $ 0.035036 55.13%

2035 $ 0.036788 62.89%

2036 $ 0.038627 71.03%

2037 $ 0.040559 79.59%

2038 $ 0.042587 88.56%

2039 $ 0.044716 97.99%

2040 $ 0.046952 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga EvidenZ Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.022584 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.022587 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.022606 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.022677 0.41% Prediksi Harga EvidenZ (BCDT) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk BCDT pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.022584 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga EvidenZ (BCDT) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk BCDT, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.022587 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga EvidenZ (BCDT) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk BCDT, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.022606 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga EvidenZ (BCDT) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk BCDT adalah $0.022677 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga EvidenZ Saat Ini

Suplai Peredaran 34.44M
Kap. Pasar $ 777.87K

Suplai beredar BCDT adalah 34.44M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 777.87K.

Harga Lampau EvidenZ

Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live EvidenZ, harga EvidenZ saat ini adalah 0.022584USD. Suplai EvidenZ(BCDT) yang beredar adalah 34.44M BCDT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $777,872 .

7 Hari 0.00% $ 0 $ 0.025563 $ 0.025563

30 Days -12.72% $ -0.002874 $ 0.025563 $ 0.025563 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, EvidenZ telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, EvidenZ trading pada harga tertinggi $0.025563 dan terendah $0.025563 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut BCDT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, EvidenZ telah mengalami perubahan -12.72% , mencerminkan sekitar $-0.002874 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa BCDT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga EvidenZ (BCDT )? Modul Prediksi Harga EvidenZ adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga BCDT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap EvidenZ pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan BCDT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga EvidenZ. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan BCDT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum BCDT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan EvidenZ.

Mengapa Prediksi Harga BCDT Penting?

Prediksi Harga BCDT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

