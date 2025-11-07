BursaDEX+
Harga live EvidenZ hari ini adalah 0.02258484 USD. Lacak informasi harga aktual BCDT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BCDT dengan mudah di MEXC sekarang.

Tidak masuk listing

$0.02258484
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live EvidenZ (BCDT)
Informasi Harga EvidenZ (BCDT) (USD)

Harga aktual EvidenZ (BCDT) adalah $0.02258484. Selama 24 jam terakhir, BCDT diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBCDT adalah $ 0.454986, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00256645.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BCDT telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan -0.31% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar EvidenZ (BCDT)

$ 777.87K
$ 777.87K$ 777.87K

--
----

$ 809.83K
$ 809.83K$ 809.83K

34.44M
34.44M 34.44M

35,857,140.57118102
35,857,140.57118102 35,857,140.57118102

Kapitalisasi Pasar EvidenZ saat ini adalah $ 777.87K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BCDT adalah 34.44M, dan total suplainya sebesar 35857140.57118102. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 809.83K.

Riwayat Harga EvidenZ (BCDT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga EvidenZ ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga EvidenZ ke USD adalah $ -0.0027054470.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga EvidenZ ke USD adalah $ -0.0011689054.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga EvidenZ ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.0027054470-11.97%
60 Hari$ -0.0011689054-5.17%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan EvidenZ (BCDT)

Blockchain Certified Data Token (BCDT) is the token linked to the EvidenZ framework, used by the company BCdiploma to allow hundreds of institutions to issue diplomas in a digital, decentralized and secure way. The BCDT is required to issue each certificate on any blockchain. It is a utility token: for each certification, part of the BCDT used is burned by the smart contract of the EvidenZ ecosystem, reducing its total quantity. 40M BCDTs were issued during an ICO in January 2018: no more BCDTs will be issued after this date.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya EvidenZ (BCDT)

Prediksi Harga EvidenZ (USD)

Berapa nilai EvidenZ (BCDT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda EvidenZ (BCDT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk EvidenZ.

Cek prediksi harga EvidenZ sekarang!

BCDT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi EvidenZ (BCDT)

Memahami tokenomi EvidenZ (BCDT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BCDT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang EvidenZ (BCDT)

Berapa nilai EvidenZ (BCDT) hari ini?
Harga live BCDT dalam USD adalah 0.02258484 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BCDT ke USD saat ini?
Harga BCDT ke USD saat ini adalah $ 0.02258484. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar EvidenZ?
Kapitalisasi pasar BCDT adalah $ 777.87K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BCDT?
Suplai beredar BCDT adalah 34.44M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BCDT?
BCDT mencapai harga ATH sebesar 0.454986 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BCDT?
BCDT mencapai harga ATL 0.00256645 USD.
Berapa volume perdagangan BCDT?
Volume perdagangan 24 jam live BCDT adalah -- USD.
Akankah harga BCDT naik lebih tinggi tahun ini?
BCDT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BCDT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting EvidenZ (BCDT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

