Prediksi Harga Exactly Protocol (EXA) (USD)

Dapatkan prediksi harga Exactly Protocol untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan EXA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Exactly Protocol % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Exactly Protocol untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Exactly Protocol (EXA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Exactly Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.396227 pada tahun 2025. Prediksi Harga Exactly Protocol (EXA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Exactly Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.416038 pada tahun 2026. Prediksi Harga Exactly Protocol (EXA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan EXA pada tahun 2027 adalah $ 0.436840 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Exactly Protocol (EXA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan EXA pada tahun 2028 adalah $ 0.458682 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Exactly Protocol (EXA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target EXA pada tahun 2029 adalah $ 0.481616 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Exactly Protocol (EXA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target EXA pada tahun 2030 adalah $ 0.505697 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Exactly Protocol (EXA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Exactly Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.823727. Prediksi Harga Exactly Protocol (EXA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Exactly Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.3417. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.396227 0.00%

2026 $ 0.416038 5.00%

2027 $ 0.436840 10.25%

2028 $ 0.458682 15.76%

2029 $ 0.481616 21.55%

2030 $ 0.505697 27.63%

2031 $ 0.530982 34.01%

2032 $ 0.557531 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.585407 47.75%

2034 $ 0.614678 55.13%

2035 $ 0.645412 62.89%

2036 $ 0.677682 71.03%

2037 $ 0.711566 79.59%

2038 $ 0.747145 88.56%

2039 $ 0.784502 97.99%

2040 $ 0.823727 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Exactly Protocol Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.396227 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.396281 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.396606 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.397855 0.41% Prediksi Harga Exactly Protocol (EXA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk EXA pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.396227 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Exactly Protocol (EXA) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk EXA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.396281 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Exactly Protocol (EXA) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk EXA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.396606 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Exactly Protocol (EXA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk EXA adalah $0.397855 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Exactly Protocol Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 1.63M Suplai Peredaran 4.13M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga EXA terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar EXA adalah 4.13M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.63M. Lihat Harga EXA Live

Harga Lampau Exactly Protocol Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Exactly Protocol, harga Exactly Protocol saat ini adalah 0.396227USD. Suplai Exactly Protocol(EXA) yang beredar adalah 4.13M EXA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1,627,186 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 7.04% $ 0.026047 $ 0.397585 $ 0.356479

7 Hari -4.72% $ -0.018705 $ 0.555787 $ 0.345009

30 Days -27.66% $ -0.109616 $ 0.555787 $ 0.345009 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Exactly Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.026047 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 7.04% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Exactly Protocol trading pada harga tertinggi $0.555787 dan terendah $0.345009 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -4.72% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut EXA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Exactly Protocol telah mengalami perubahan -27.66% , mencerminkan sekitar $-0.109616 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa EXA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Exactly Protocol (EXA )? Modul Prediksi Harga Exactly Protocol adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga EXA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Exactly Protocol pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan EXA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Exactly Protocol. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan EXA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum EXA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Exactly Protocol.

Mengapa Prediksi Harga EXA Penting?

Prediksi Harga EXA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

