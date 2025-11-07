BursaDEX+
Harga live Exactly Protocol hari ini adalah 0.375457 USD. Lacak informasi harga aktual EXA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EXA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang EXA

Info Harga EXA

Penjelasan EXA

Whitepaper EXA

Situs Web Resmi EXA

Tokenomi EXA

Prakiraan Harga EXA

Logo Exactly Protocol

Harga Exactly Protocol (EXA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 EXA ke USD:

$0.375457
$0.375457
-1.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Exactly Protocol (EXA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:21:13 (UTC+8)

Informasi Harga Exactly Protocol (EXA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.365198
$ 0.365198
Low 24 Jam
$ 0.383667
$ 0.383667
High 24 Jam

$ 0.365198
$ 0.365198

$ 0.383667
$ 0.383667

$ 11.89
$ 11.89

$ 0.141845
$ 0.141845

-0.71%

-1.55%

-8.95%

-8.95%

Harga aktual Exactly Protocol (EXA) adalah $0.375457. Selama 24 jam terakhir, EXA diperdagangkan antara low $ 0.365198 dan high $ 0.383667, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEXA adalah $ 11.89, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.141845.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EXA telah berubah sebesar -0.71% selama 1 jam terakhir, -1.55% selama 24 jam, dan -8.95% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Exactly Protocol (EXA)

$ 1.55M
$ 1.55M

--
--

$ 3.76M
$ 3.76M

4.13M
4.13M

10,000,000.0
10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Exactly Protocol saat ini adalah $ 1.55M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EXA adalah 4.13M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.76M.

Riwayat Harga Exactly Protocol (EXA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Exactly Protocol ke USD adalah $ -0.00591742869524.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Exactly Protocol ke USD adalah $ -0.1299469067.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Exactly Protocol ke USD adalah $ -0.0067792140.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Exactly Protocol ke USD adalah $ -0.1159739622798676.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00591742869524-1.55%
30 Days$ -0.1299469067-34.61%
60 Hari$ -0.0067792140-1.80%
90 Hari$ -0.1159739622798676-23.59%

Apa yang dimaksud dengan Exactly Protocol (EXA)

What is the project about? Exactly is a decentralized and open-source DeFi protocol that allows users to exchange the value of their crypto assets through deposits easily and borrows with variable and fixed interest rates.

What makes your project unique? Unlike other fixed rate protocols that determine fixed rates based on the price of various maturity tokens, Exactly Protocol is the first to determine fixed rates based on the utilization rate of pools with different maturity dates. This means the protocol does not need a custom AMM to trade maturity tokens; it only needs a variable rate pool that consistently provides liquidity to the different fixed rate pools.

History of your project: Exactly Protocol was started in July 2021, launched to Ethereum Mainnet in November 2022, and to Optimism in March 2023 by a team of stakeholders with software, economics, finance, and math expertise. Exactly was funded by long-term capital partners with a track record of alignment with Web2 and Web3 ecosystems. Some of our current investors are Kazsek, BairesDAO, NXTP, Newtopia, Kain Warwick (Co-Founder of Synthetix), Esteban Ordano (Co-Founder of Decentraland), Matias Woloski (Co-Founder of Auth0), Daedalus among others.

What’s next for your project? Continue growing following Optimism’s Superchain approach and partner with web3 projects and web2 fintech in the long term to bring the benefits of Defi to the end-user.

What can your token be used for? (Utility, NOT tokenomics) The EXA token serves as the governance token of Exactly Protocol, granting holders the right to vote on proposals for changes and upgrades in the protocol. EXA holders will wield power over the Exactly Protocol’s treasury, risk management, and smart contract upgrades.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Exactly Protocol (EXA)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Exactly Protocol (USD)

Berapa nilai Exactly Protocol (EXA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Exactly Protocol (EXA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Exactly Protocol.

Cek prediksi harga Exactly Protocol sekarang!

EXA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Exactly Protocol (EXA)

Memahami tokenomi Exactly Protocol (EXA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EXA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Exactly Protocol (EXA)

Berapa nilai Exactly Protocol (EXA) hari ini?
Harga live EXA dalam USD adalah 0.375457 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EXA ke USD saat ini?
Harga EXA ke USD saat ini adalah $ 0.375457. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Exactly Protocol?
Kapitalisasi pasar EXA adalah $ 1.55M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EXA?
Suplai beredar EXA adalah 4.13M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EXA?
EXA mencapai harga ATH sebesar 11.89 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EXA?
EXA mencapai harga ATL 0.141845 USD.
Berapa volume perdagangan EXA?
Volume perdagangan 24 jam live EXA adalah -- USD.
Akankah harga EXA naik lebih tinggi tahun ini?
EXA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EXA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:21:13 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Exactly Protocol (EXA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

