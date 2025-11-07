Harga Exactly Protocol (EXA)
-0.71%
-1.55%
-8.95%
-8.95%
Harga aktual Exactly Protocol (EXA) adalah $0.375457. Selama 24 jam terakhir, EXA diperdagangkan antara low $ 0.365198 dan high $ 0.383667, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEXA adalah $ 11.89, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.141845.
Dalam hal kinerja jangka pendek, EXA telah berubah sebesar -0.71% selama 1 jam terakhir, -1.55% selama 24 jam, dan -8.95% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Exactly Protocol saat ini adalah $ 1.55M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EXA adalah 4.13M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.76M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Exactly Protocol ke USD adalah $ -0.00591742869524.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Exactly Protocol ke USD adalah $ -0.1299469067.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Exactly Protocol ke USD adalah $ -0.0067792140.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Exactly Protocol ke USD adalah $ -0.1159739622798676.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.00591742869524
|-1.55%
|30 Days
|$ -0.1299469067
|-34.61%
|60 Hari
|$ -0.0067792140
|-1.80%
|90 Hari
|$ -0.1159739622798676
|-23.59%
What is the project about? Exactly is a decentralized and open-source DeFi protocol that allows users to exchange the value of their crypto assets through deposits easily and borrows with variable and fixed interest rates.
What makes your project unique? Unlike other fixed rate protocols that determine fixed rates based on the price of various maturity tokens, Exactly Protocol is the first to determine fixed rates based on the utilization rate of pools with different maturity dates. This means the protocol does not need a custom AMM to trade maturity tokens; it only needs a variable rate pool that consistently provides liquidity to the different fixed rate pools.
History of your project: Exactly Protocol was started in July 2021, launched to Ethereum Mainnet in November 2022, and to Optimism in March 2023 by a team of stakeholders with software, economics, finance, and math expertise. Exactly was funded by long-term capital partners with a track record of alignment with Web2 and Web3 ecosystems. Some of our current investors are Kazsek, BairesDAO, NXTP, Newtopia, Kain Warwick (Co-Founder of Synthetix), Esteban Ordano (Co-Founder of Decentraland), Matias Woloski (Co-Founder of Auth0), Daedalus among others.
What’s next for your project? Continue growing following Optimism’s Superchain approach and partner with web3 projects and web2 fintech in the long term to bring the benefits of Defi to the end-user.
What can your token be used for? (Utility, NOT tokenomics) The EXA token serves as the governance token of Exactly Protocol, granting holders the right to vote on proposals for changes and upgrades in the protocol. EXA holders will wield power over the Exactly Protocol’s treasury, risk management, and smart contract upgrades.
