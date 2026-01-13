Harga IQ Agent Wiki Hari Ini

Harga live IQ Agent Wiki (IQAGENT) hari ini adalah $ 0.00000004992, dengan perubahan 18.29% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IQAGENT ke USD saat ini adalah $ 0.00000004992 per IQAGENT.

IQ Agent Wiki saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- IQAGENT. Selama 24 jam terakhir, IQAGENT diperdagangkan antara $ 0.00000004019 (low) dan $ 0.0000001 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, IQAGENT bergerak -13.94% dalam satu jam terakhir dan -98.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 610.07K.

Informasi Pasar IQ Agent Wiki (IQAGENT)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 610.07K$ 610.07K $ 610.07K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 4,992,000.00T$ 4,992,000.00T $ 4,992,000.00T Suplai Peredaran ---- -- Suplai Maks. 100,000,000,000,000,001,000,000,000 100,000,000,000,000,001,000,000,000 100,000,000,000,000,001,000,000,000 Total Suplai 100,000,000,000,000,001,000,000,000 100,000,000,000,000,001,000,000,000 100,000,000,000,000,001,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar IQ Agent Wiki saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 610.07K. Suplai beredar IQAGENT adalah --, dan total suplainya sebesar 100000000000000001000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4,992,000.00T.