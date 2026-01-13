Prediksi Harga Fasttoken (FTN) (USD)

Dapatkan prediksi harga Fasttoken untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan FTN dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Prediksi Harga Fasttoken untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Fasttoken (FTN) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Fasttoken kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 1.086 pada tahun 2026. Prediksi Harga Fasttoken (FTN) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Fasttoken kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 1.1403 pada tahun 2027. Prediksi Harga Fasttoken (FTN) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, FTN diproyeksikan mencapai $ 1.1973 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Fasttoken (FTN) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, FTN diproyeksikan mencapai $ 1.2571 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Fasttoken (FTN) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target FTN pada tahun 2030 adalah $ 1.3200 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Fasttoken (FTN) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Fasttoken berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.1502. Prediksi Harga Fasttoken (FTN) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Fasttoken berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.5024.

Prediksi Harga Fasttoken Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 1.086 0.00%

Statistik Harga Fasttoken Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 471.17M$ 471.17M $ 471.17M Suplai Peredaran 433.81M 433.81M 433.81M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga FTN terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar FTN adalah 433.81M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 471.17M. Lihat Harga FTN Live

Harga Lampau Fasttoken Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Fasttoken, harga Fasttoken saat ini adalah 1.086USD. Suplai Fasttoken(FTN) yang beredar adalah 433.81M FTN , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $471,174,630 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.09% $ 0.000934 $ 1.089 $ 1.084

7 Hari -0.07% $ -0.000783 $ 1.0893 $ 0.542276

30 Days 100.38% $ 1.0901 $ 1.0893 $ 0.542276 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Fasttoken telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000934 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.09% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Fasttoken trading pada harga tertinggi $1.0893 dan terendah $0.542276 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.07% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut FTN di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Fasttoken telah mengalami perubahan 100.38% , mencerminkan sekitar $1.0901 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa FTN dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Fasttoken (FTN )? Modul Prediksi Harga Fasttoken adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga FTN di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Fasttoken pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan FTN, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Fasttoken. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan FTN. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum FTN untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Fasttoken.

Mengapa Prediksi Harga FTN Penting?

Prediksi Harga FTN sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

