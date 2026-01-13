Berapa nilai Fasttoken saat ini?

Fasttoken saat ini diperdagangkan seharga Rp18370.93995, dengan pergerakan harga sebesar 0.14% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan FTN hari ini, naik atau turun?

FTN telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Bahamut Ecosystem.

Seberapa populer Fasttoken hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual FTN.

Apa yang membuat Fasttoken berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Bahamut Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, FTN menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah FTN yang beredar di pasar?

Terdapat 433810553.0 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Fasttoken sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp77768.6255, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp5637.82047955, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.