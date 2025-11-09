Prediksi Harga FindMe (FINDME) (USD)

Dapatkan prediksi harga FindMe untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan FINDME dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli FINDME

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga FindMe % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga FindMe untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga FindMe (FINDME) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, FindMe berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000131 pada tahun 2025. Prediksi Harga FindMe (FINDME) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, FindMe berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000138 pada tahun 2026. Prediksi Harga FindMe (FINDME) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FINDME pada tahun 2027 adalah $ 0.000145 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga FindMe (FINDME) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FINDME pada tahun 2028 adalah $ 0.000152 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga FindMe (FINDME) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FINDME pada tahun 2029 adalah $ 0.000160 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga FindMe (FINDME) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FINDME pada tahun 2030 adalah $ 0.000168 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga FindMe (FINDME) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga FindMe berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000274. Prediksi Harga FindMe (FINDME) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga FindMe berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000446. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000131 0.00%

2026 $ 0.000138 5.00%

2027 $ 0.000145 10.25%

2028 $ 0.000152 15.76%

2029 $ 0.000160 21.55%

2030 $ 0.000168 27.63%

2031 $ 0.000176 34.01%

2032 $ 0.000185 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000194 47.75%

2034 $ 0.000204 55.13%

2035 $ 0.000214 62.89%

2036 $ 0.000225 71.03%

2037 $ 0.000236 79.59%

2038 $ 0.000248 88.56%

2039 $ 0.000261 97.99%

2040 $ 0.000274 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga FindMe Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 9, 2025(Hari ini) $ 0.000131 0.00%

November 10, 2025(Besok) $ 0.000131 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 0.000132 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 0.000132 0.41% Prediksi Harga FindMe (FINDME) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk FINDME pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0.000131 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga FindMe (FINDME) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk FINDME, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000131 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga FindMe (FINDME) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk FINDME, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000132 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga FindMe (FINDME) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk FINDME adalah $0.000132 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga FindMe Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 13.12K$ 13.12K $ 13.12K Suplai Peredaran 99.47M 99.47M 99.47M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga FINDME terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar FINDME adalah 99.47M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 13.12K. Lihat Harga FINDME Live

Harga Lampau FindMe Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live FindMe, harga FindMe saat ini adalah 0.000131USD. Suplai FindMe(FINDME) yang beredar adalah 99.47M FINDME , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $13,118.52 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari 1.79% $ 0.000002 $ 0.000131 $ 0.000129

30 Days -19.14% $ -0.000025 $ 0.000131 $ 0.000129 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, FindMe telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, FindMe trading pada harga tertinggi $0.000131 dan terendah $0.000129 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 1.79% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut FINDME di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, FindMe telah mengalami perubahan -19.14% , mencerminkan sekitar $-0.000025 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa FINDME dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga FindMe (FINDME )? Modul Prediksi Harga FindMe adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga FINDME di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap FindMe pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan FINDME, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga FindMe. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan FINDME. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum FINDME untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan FindMe.

Mengapa Prediksi Harga FINDME Penting?

Prediksi Harga FINDME sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi FINDME sekarang? Menurut prediksi Anda, FINDME akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga FINDME bulan depan? Menurut alat prediksi harga FindMe (FINDME), prakiraan harga FINDME akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 FINDME pada tahun 2026? Harga 1 FindMe (FINDME) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, FINDME akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga FINDME pada tahun 2027? FindMe (FINDME) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 FINDME pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga FINDME pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, FindMe (FINDME) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga FINDME pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, FindMe (FINDME) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 FINDME pada tahun 2030? Harga 1 FindMe (FINDME) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, FINDME akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga FINDME untuk tahun 2040? FindMe (FINDME) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 FINDME pada tahun 2040. Daftar Sekarang