Harga FindMe Hari Ini

Harga live FindMe (FINDME) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FINDME ke USD saat ini adalah -- per FINDME.

FindMe saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,118.52, dengan suplai yang beredar 99.47M FINDME. Selama 24 jam terakhir, FINDME diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.105536, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FINDME bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -2.93% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FindMe (FINDME)

Kapitalisasi Pasar $ 13.12K$ 13.12K $ 13.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.12K$ 13.12K $ 13.12K Suplai Peredaran 99.47M 99.47M 99.47M Total Suplai 99,471,136.03 99,471,136.03 99,471,136.03

Kapitalisasi Pasar FindMe saat ini adalah $ 13.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FINDME adalah 99.47M, dan total suplainya sebesar 99471136.03. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.12K.