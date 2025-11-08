Bursa MEXC / Prediksi Harga Kripto / Forty Two DAO Token (FTD) /

Prediksi Harga Forty Two DAO Token (FTD) (USD)

Dapatkan prediksi harga Forty Two DAO Token untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan FTD dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Forty Two DAO Token % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Forty Two DAO Token untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Forty Two DAO Token (FTD) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Forty Two DAO Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.045007 pada tahun 2025. Prediksi Harga Forty Two DAO Token (FTD) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Forty Two DAO Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.047258 pada tahun 2026. Prediksi Harga Forty Two DAO Token (FTD) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FTD pada tahun 2027 adalah $ 0.049620 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Forty Two DAO Token (FTD) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FTD pada tahun 2028 adalah $ 0.052101 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Forty Two DAO Token (FTD) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FTD pada tahun 2029 adalah $ 0.054707 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Forty Two DAO Token (FTD) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FTD pada tahun 2030 adalah $ 0.057442 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Forty Two DAO Token (FTD) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Forty Two DAO Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.093567. Prediksi Harga Forty Two DAO Token (FTD) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Forty Two DAO Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.152411. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.045007 0.00%

2026 $ 0.047258 5.00%

2027 $ 0.049620 10.25%

2028 $ 0.052101 15.76%

2029 $ 0.054707 21.55%

2030 $ 0.057442 27.63%

2031 $ 0.060314 34.01%

2032 $ 0.063330 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.066496 47.75%

2034 $ 0.069821 55.13%

2035 $ 0.073312 62.89%

2036 $ 0.076978 71.03%

2037 $ 0.080827 79.59%

2038 $ 0.084868 88.56%

2039 $ 0.089112 97.99%

2040 $ 0.093567 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Forty Two DAO Token Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.045007 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.045013 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.045050 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.045192 0.41% Prediksi Harga Forty Two DAO Token (FTD) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk FTD pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.045007 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Forty Two DAO Token (FTD) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk FTD, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.045013 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Forty Two DAO Token (FTD) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk FTD, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.045050 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Forty Two DAO Token (FTD) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk FTD adalah $0.045192 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Forty Two DAO Token Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 724.62K$ 724.62K $ 724.62K Suplai Peredaran 16.10M 16.10M 16.10M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga FTD terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar FTD adalah 16.10M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 724.62K. Lihat Harga FTD Live

Harga Lampau Forty Two DAO Token Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Forty Two DAO Token, harga Forty Two DAO Token saat ini adalah 0.045007USD. Suplai Forty Two DAO Token(FTD) yang beredar adalah 16.10M FTD , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $724,623 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0 $ 0.045291 $ 0.043568

7 Hari -12.37% $ -0.005570 $ 0.063058 $ 0.041805

30 Days -29.24% $ -0.013160 $ 0.063058 $ 0.041805 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Forty Two DAO Token telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.02% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Forty Two DAO Token trading pada harga tertinggi $0.063058 dan terendah $0.041805 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -12.37% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut FTD di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Forty Two DAO Token telah mengalami perubahan -29.24% , mencerminkan sekitar $-0.013160 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa FTD dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Forty Two DAO Token (FTD )? Modul Prediksi Harga Forty Two DAO Token adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga FTD di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Forty Two DAO Token pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan FTD, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Forty Two DAO Token. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan FTD. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum FTD untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Forty Two DAO Token.

Mengapa Prediksi Harga FTD Penting?

Prediksi Harga FTD sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi FTD sekarang? Menurut prediksi Anda, FTD akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga FTD bulan depan? Menurut alat prediksi harga Forty Two DAO Token (FTD), prakiraan harga FTD akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 FTD pada tahun 2026? Harga 1 Forty Two DAO Token (FTD) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, FTD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga FTD pada tahun 2027? Forty Two DAO Token (FTD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 FTD pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga FTD pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Forty Two DAO Token (FTD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga FTD pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Forty Two DAO Token (FTD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 FTD pada tahun 2030? Harga 1 Forty Two DAO Token (FTD) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, FTD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga FTD untuk tahun 2040? Forty Two DAO Token (FTD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 FTD pada tahun 2040.