BursaDEX+
Harga live Forty Two DAO Token hari ini adalah 0.04499967 USD. Lacak informasi harga aktual FTD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FTD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FTD

Info Harga FTD

Penjelasan FTD

Whitepaper FTD

Situs Web Resmi FTD

Tokenomi FTD

Prakiraan Harga FTD

Logo Forty Two DAO Token

Harga Forty Two DAO Token (FTD)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 FTD ke USD:

$0.04499967
$0.04499967
-3.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Forty Two DAO Token (FTD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:33:27 (UTC+8)

Informasi Harga Forty Two DAO Token (FTD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.04134055
$ 0.04134055
Low 24 Jam
$ 0.04764355
$ 0.04764355
High 24 Jam

$ 0.04134055
$ 0.04134055

$ 0.04764355
$ 0.04764355

$ 5.33
$ 5.33

$ 0.02496869
$ 0.02496869

-0.46%

-3.35%

-13.72%

-13.72%

Harga aktual Forty Two DAO Token (FTD) adalah $0.04499967. Selama 24 jam terakhir, FTD diperdagangkan antara low $ 0.04134055 dan high $ 0.04764355, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFTD adalah $ 5.33, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02496869.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FTD telah berubah sebesar -0.46% selama 1 jam terakhir, -3.35% selama 24 jam, dan -13.72% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Forty Two DAO Token (FTD)

$ 724.50K
$ 724.50K

--
--

$ 4.50M
$ 4.50M

16.10M
16.10M

100,000,000.0
100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Forty Two DAO Token saat ini adalah $ 724.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FTD adalah 16.10M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.50M.

Riwayat Harga Forty Two DAO Token (FTD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Forty Two DAO Token ke USD adalah $ -0.00156061845972861.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Forty Two DAO Token ke USD adalah $ -0.0147767396.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Forty Two DAO Token ke USD adalah $ -0.0224978370.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Forty Two DAO Token ke USD adalah $ +0.00205660904185895.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00156061845972861-3.35%
30 Days$ -0.0147767396-32.83%
60 Hari$ -0.0224978370-49.99%
90 Hari$ +0.00205660904185895+4.79%

Apa yang dimaksud dengan Forty Two DAO Token (FTD)

42DAO is a DAO focused on enhancing the DeFi ecosystem through an innovative stablecoin BLC (Balance Coin), promotes seamless transactions within DeFi applications, enabling community governance to drive projects that meet the evolving needs of the blockchain industry.

42DAO operates as the governance entity for the Balance Protocol, and the BCH Ecosystem Fund is one of the founding members of 42DAO, which endorse and back 42DAO with full supports, including funds, resources, and strategic cooperation. Its goal is to bring persistent vigor and innovative attraction to BCH, thereby enhancing its fundamental stability.

42DAO is the central governing body of the Balance Protocol, a pioneering DeFi protocol that offers a USD-pegged stablecoin, Balance Coin (BLC). Acting as the foundation for the Balance Protocol's stability and growth, 42DAO fosters a collaborative environment where key decisions are made through community voting. FTD token holders, the lifeblood of 42DAO, have the exclusive right to participate in these votes, shaping the future direction of the Balance Protocol.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Forty Two DAO Token (FTD)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Forty Two DAO Token (USD)

Berapa nilai Forty Two DAO Token (FTD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Forty Two DAO Token (FTD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Forty Two DAO Token.

Cek prediksi harga Forty Two DAO Token sekarang!

FTD ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Forty Two DAO Token (FTD)

Memahami tokenomi Forty Two DAO Token (FTD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FTD sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Forty Two DAO Token (FTD)

Berapa nilai Forty Two DAO Token (FTD) hari ini?
Harga live FTD dalam USD adalah 0.04499967 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FTD ke USD saat ini?
Harga FTD ke USD saat ini adalah $ 0.04499967. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Forty Two DAO Token?
Kapitalisasi pasar FTD adalah $ 724.50K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FTD?
Suplai beredar FTD adalah 16.10M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FTD?
FTD mencapai harga ATH sebesar 5.33 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FTD?
FTD mencapai harga ATL 0.02496869 USD.
Berapa volume perdagangan FTD?
Volume perdagangan 24 jam live FTD adalah -- USD.
Akankah harga FTD naik lebih tinggi tahun ini?
FTD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FTD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:33:27 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Forty Two DAO Token (FTD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

