Prediksi Harga FROQ (FROQ) (USD)

Dapatkan prediksi harga FROQ untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan FROQ dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli FROQ

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga FROQ % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga FROQ untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga FROQ (FROQ) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, FROQ berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.06654 pada tahun 2025. Prediksi Harga FROQ (FROQ) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, FROQ berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.069867 pada tahun 2026. Prediksi Harga FROQ (FROQ) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FROQ pada tahun 2027 adalah $ 0.073360 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga FROQ (FROQ) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FROQ pada tahun 2028 adalah $ 0.077028 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga FROQ (FROQ) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FROQ pada tahun 2029 adalah $ 0.080879 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga FROQ (FROQ) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FROQ pada tahun 2030 adalah $ 0.084923 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga FROQ (FROQ) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga FROQ berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.138331. Prediksi Harga FROQ (FROQ) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga FROQ berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.225328. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.06654 0.00%

2026 $ 0.069867 5.00%

2027 $ 0.073360 10.25%

2028 $ 0.077028 15.76%

2029 $ 0.080879 21.55%

2030 $ 0.084923 27.63%

2031 $ 0.089169 34.01%

2032 $ 0.093628 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.098309 47.75%

2034 $ 0.103225 55.13%

2035 $ 0.108386 62.89%

2036 $ 0.113805 71.03%

2037 $ 0.119496 79.59%

2038 $ 0.125471 88.56%

2039 $ 0.131744 97.99%

2040 $ 0.138331 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga FROQ Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 9, 2025(Hari ini) $ 0.06654 0.00%

November 10, 2025(Besok) $ 0.066549 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 0.066603 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 0.066813 0.41% Prediksi Harga FROQ (FROQ) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk FROQ pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0.06654 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga FROQ (FROQ) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk FROQ, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.066549 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga FROQ (FROQ) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk FROQ, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.066603 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga FROQ (FROQ) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk FROQ adalah $0.066813 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga FROQ Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 50.94K$ 50.94K $ 50.94K Suplai Peredaran 759.55K 759.55K 759.55K Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga FROQ terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar FROQ adalah 759.55K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 50.94K. Lihat Harga FROQ Live

Harga Lampau FROQ Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live FROQ, harga FROQ saat ini adalah 0.06654USD. Suplai FROQ(FROQ) yang beredar adalah 759.55K FROQ , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $50,940 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 16.11% $ 0.009231 $ 0.07281 $ 0.057308

7 Hari 13.39% $ 0.008907 $ 0.112325 $ 0.046747

30 Days -39.01% $ -0.025959 $ 0.112325 $ 0.046747 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, FROQ telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.009231 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 16.11% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, FROQ trading pada harga tertinggi $0.112325 dan terendah $0.046747 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 13.39% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut FROQ di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, FROQ telah mengalami perubahan -39.01% , mencerminkan sekitar $-0.025959 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa FROQ dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga FROQ (FROQ )? Modul Prediksi Harga FROQ adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga FROQ di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap FROQ pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan FROQ, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga FROQ. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan FROQ. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum FROQ untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan FROQ.

Mengapa Prediksi Harga FROQ Penting?

Prediksi Harga FROQ sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi FROQ sekarang? Menurut prediksi Anda, FROQ akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga FROQ bulan depan? Menurut alat prediksi harga FROQ (FROQ), prakiraan harga FROQ akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 FROQ pada tahun 2026? Harga 1 FROQ (FROQ) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, FROQ akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga FROQ pada tahun 2027? FROQ (FROQ) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 FROQ pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga FROQ pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, FROQ (FROQ) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga FROQ pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, FROQ (FROQ) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 FROQ pada tahun 2030? Harga 1 FROQ (FROQ) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, FROQ akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga FROQ untuk tahun 2040? FROQ (FROQ) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 FROQ pada tahun 2040. Daftar Sekarang